В субботу 21-го мая во всех школах Добринского района прозвенел последний звонок. Без пяти минут 102 выпускника получили поздравления и напутствия.

Столь раннее проведение традиционного школьного праздника объясняется сроками сдачи единого госэкзамена. Так, уже 26-го мая выпускники начнут сдавать сложные тесты по географии, литературе и химии. Завершающий экзамен, информатика, намечен на 21-е июня. Выпускной бал пройдет в Липецкой области в единый день – в субботу 25-го мая.

Глава администрации Добринского муниципального района Александр Пасынков побывал на торжественной линейке в своей родной, второй добринской школе, которую окончил 19 лет назад. В актовом зале вчерашние ученики простились с учителями и родной альма-матер, которая за годы учёбы стала для них вторым домом. В этом году ее покидают 26 одиннадцатиклассников.

Глава муниципалитета от всего сердца поздравил ребят с завершением учебного года и пожелал поступить в выбранные учебные заведения.

— Серьёзные знания, которые вы получили за годы учёбы, — сказал он, — помогут вам преодолеть все сложности на жизненном пути. Прошу вас не бояться жизненных трудностей и всегда идти вперёд, стремиться к большему и лучшему. Превращайте мечты в реальные цели, ищите возможности для их достижения и помните, что невозможное возможно!

Торжественная линейка продолжилась чередой теплых напутствий и пожеланий. Первые учителя, классные руководители, первоклассники, родители. Каждый из выступавших принес с собой на праздник частичку добрых слов, из которых в итоге сложилась красивая мозаика.

И вот настал торжественный момент. Звенит последний звонок. На лицах выпускников — целый спектр чувств: от искрящейся радости в ожидании нового жизненного этапа до глубокой печали от неизбежного расставания со школой. Нет, не может быть звонок последним. Его заливистая трель – сигнал для каждого к началу большого жизненного пути. В добрый путь!