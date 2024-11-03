В памяти нашей на все времена останетесь вечно живыми!

В Талицком Чамлыке состоялся торжественный митинг, посвященный открытию именных мемориальных досок землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. Список героев в Талицком Чамлыке, которые отдали свою жизнь за Отечество, пополнился еще тремя фамилиями: Антон Алисов, Виктор Иванов и Николай Соломахин.

В памятном мероприятии приняли участие родственники погибших ребят, их односельчане, учащиеся местной школы. Все действо проходило на территории у местного Дома культуры, неподалеку от которого установлен памятник односельчанам, отдавшим свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны.

Открытие аллеи Памяти в эти октябрьские дни было очень символичным. Ведь 20 октября — День памяти Героя Советского Союза, уроженца Талицкого Чамлыка Степана Кузьмича Нестерова, который погиб в этот день в 1944 году. И его земляки-потомки — достойные сыны Родины, в наши дни охраняют наш покой, порой жертвуя своими жизнями.

— О любых потерях всегда трудно говорить, — сказала в своем выступлении заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова, — но когда из жизни уходят такие молодые ребята, то говорить тяжело и больно вдвойне. Эта аллея Памяти будет вновь и вновь напоминать всем нам о героизме, чести и воинском долге.

По словам представителя военного комиссариата Добринского района Олега Чикалова, Антон Алисов, Виктор Иванов и Николай Соломахин отдали свои жизни в борьбе за правое дело. От своего имени он принес соболезнования родителям каждого из парней и поблагодарил их за воспитание достойных сыновей своей Родины.

От имени матерей за увековечивание памяти погибших сыновей руководство района, сельского поселения, всех односельчан поблагодарила мама Антона Алисова — Наталья Евгеньевна Волошенко.

Как говорили ведущие, все эти ребята родились и выросли в Талицком Чамлыке. Учились, работали. Когда началась спецоперация, подписали контракт и ушли воевать.

Виктор Иванов погиб 2 октября 2023 года в районе с. Богдановское на Купянском направлении. Награжден орденом Мужества (посмертно). Николай Соломахин, подписав контракт с Министерством обороны, храбро воевал, был награжден медалью «За боевые отличия». Погиб 22 января этого года также на Купянском направлении у с. Синьковка, посмертно представлен к ордену Мужества. Антон Алисов родился 8 апреля 1999 года. На СВО воевал в Донецкой народной республике. Погиб при освобождении Артемовска 22 февраля 2023 года. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

И вот наступает волнительный момент. Право открыть мемориальные доски предоставляется родителям и родственникам погибших парней, а также руководству района. Через считанные секунды общему взору предстают светлые лица молодых защитников Родины. Мамы не сдерживают слез и дрожащими руками нежно поглаживают мраморные таблички, с которых на них смотрят их сыновья. К мемориальным доскам ложатся огромные букеты живых цветов, которые были принесены односельчанами…