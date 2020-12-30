Выполнением работ по благоустройству аллеи имени Басова и площади имени Ленина в городе Усмань займется ООО “Строительное управление-1”. Подрядчика определили по итогам электронного аукциона. Предложение победителя – 71 987 410 рублей.

Из технического задания следует, что срок выполнения работ – с 1 апреля по 31 августа 2021 года. С графиком можете ознакомиться ниже.

Подрядчику предстоит провести необходимые демонтажные работы, выполнить устройство сцены, арки, информационного стенда, покрытий, смонтировать наружную сеть водопровода и освещение, установить малые архитектурные формы и провести озеленение.

Огромные средства, которые тратятся на благоустройство в Усмани, достались городу благодаря федеральному гранту. Его, помимо Усмани, получили еще два города Липецкой области: Грязи и Лебедянь.

Усманская заявка привлекла исторической аутентичностью уездного купеческого города, что нашло отражение в современном архитектурном решении. Уникальной дизайнерской находкой светового оформления аллеи имени Басова станут лазерные лучи, а на главной городской площади появятся сухие фонтаны и современная сцена.