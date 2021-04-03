Как мы уже писали ранее, в Данков пришла большая вода. По словам главы Данковского района Валерия Фалеева, такого бурного паводка местные жители не наблюдали более 10 лет. Уровень воды в реке Дон сильно поднялся. Это прибавило волнения и органам власти, и службам спасения, и населению, так как в Данкове идёт реконструкция городского моста.

В своем Инстаграм глава района Валерий Фалеев в своем Инстаграм рассказал о том, как справляются с этой ситуацией в городе.

“Временные неудобства мы вместе, конечно, переживем: наладили транспортное сообщение по окружной дороге с интервалом в 15 минут, добавили дополнительный автобус, продлили время работы вечернего маршрута, обеспечили бесплатный проезд в эти выходные дни, – пожелился Валерий Фалеев. – Чтобы снять беспокойство данковчан по поводу необходимости возведения новой переправы, сообщаю, что при снижении уровня воды подрядная организация ООО «УПМК-22» оперативно выполнит необходимые мероприятия по восстановлению производственного процесса и пешеходного движения. Сейчас предприятие ведёт круглосуточное дежурство специалистов, рабочих и техники, необходимой для соблюдения безопасности в паводковый период на объекте реконструкции”.

В зону затопления попала сцена на набережной Данкова, вода зашла под амфитеатр. По сообщению специалистов подрядной организации ООО «Промэнергострой», волнения данковчан понятны, но напрасны. Так как основание сцены и амфитеатра состоит из 12-метровых железобетонных свай. На их изготовление затрачено более 400 куб.м бетона. Железобетонные монолитные конструкции способны выдержать даже полное затопление. Все конструкции обшиты деревом породы лиственница и пропитаны специальным материалом. По факту убывания воды подрядчик также готов произвести необходимый косметический ремонт объектов.

“Уважаемые друзья, к сожалению, в этом году природная стихия оказалась сильнее наших желаний, и с этим не поспоришь. Давайте достойно переживем временные трудности. Администрация района готова оказать помощь жителям из многодетных, малообеспеченных семей, пенсионерам и другим категориям граждан, нуждающихся в финансовой поддержке, с учётом жизненной ситуации”, – обратился к жителям района Валерий Фалеев.