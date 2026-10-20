Вечная слава Герою Егоренко

Денис Егоренко с детства мечтал стать военным лётчиком, как его отец и брат.

Офицер ушёл на фронт добровольцем из Добринского военкомата. Свою лётную карьеру он к тому моменту завершил. Родился Д.А. Егоренко в 1975-м году в Архангельске, хорошо учился в школе и потом поступил в Тамбовское высшее военное училище, продолжив семейную династию лётчиков: его отец Анатолий и брат Константин — тоже военные пилоты. Более того — отец был командиром полка. В такой серьёзной атмосфере воспитывался Денис. И с детства, когда он в подростковом возрасте успел окончить лётную спецшколу, у него не было вопроса, кем быть. Только лётчиком!

Орден Мужества за отца Дениса Анатольевича Егоренко, погибшего на СВО, заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Борисовна Рязанцева и военком Сергей Николаевич Копцев вручили дочери воина Дарье Горбуновой.

А как он стал нашим земляком? Всё очень понятно: в Тамбовском лётном училище его командиром был ровесник-добринец Владимир Викторович Смольянинов, под «опекой» которого там учились 22 человека. Денис Егоренко — один из них. Мы уже много раз писали, как бывшие однокашники продолжают крепко дружить, высоко ценя юношескую заботу добринского друга о них, хотя командир их сверстник. Друзья постоянно приезжают в Добринку к нему в гости. И в какой-то момент Денис Анатольевич решил остаться здесь жить. Поделился размышлением с товарищами, и вот уже в 2018-м капитан Егоренко — тоже добринец. Работал он тут в Новочеркутино помощником завгара в ООО «Восход».

Встреча с лучшими друзьями в Добринке у командира Владимира Смольянинова (стоит сзади) была неотъемлемой частью жизни капитана Дениса Егоренко (справа). Потом он и сам стал жителем Добринки.

— В марте 2023-го, — рассказывает В.В. Смольянинов, — вдруг узнаю, что Егоренко решил стать добровольцем. Честно говоря, даже с ним поскандалил по этому поводу, будто предчувствовал беду. Я ему напомнил, что мы — лётчики. А на суше другая тактика ведения боя! Но переубедить его никогда было нельзя: он имел свою точку зрения на происходящее. Денис сказал, что нашим защитникам нужна поддержка, поэтому он принял такое решение. Настоящим патриотом капитан был всегда. До глубины души. Постоянно держал себя в форме, был спортивным и подтянутым! Если про Дениса Анатольевича Егоренко сказать двумя словами, то это — порядочный человек. И этим всё сказано! За ними стоит целая система твёрдых жизненных принципов.

Военный лётчик Денис Анатольевич Егоренко, переехавший жить в наш край, был порядочным человеком и настоящим патриотом. Он добровольцем ушёл на фронт из Добринского военкомата.

По словам друга, порядочность его проявлялась в каждом деле: он никогда не давал пустого обещания и доводил начатое до конца. С ним было надёжно. Люди знали, что он не предаст доверия и встанет на защиту справедливости, если это потребуется.

Орден Мужества за отца Дениса Анатольевича Егоренко, погибшего на СВО, заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Борисовна Рязанцева и военком Сергей Николаевич Копцев вручили дочери воина Дарье Горбуновой.

В Добринку получить награду за отца-героя приезжала из Воронежа его дочь Дарья с мужем. Девушка не продолжила династию пилотов, зато трудится инженером-технологом на авиационном заводе, так что к делу отца, деда и дяди очень даже причастна.

Дарью, пока отец был жив, звали настоящей папиной дочкой. Все говорят- вылитый Денис, только девочка.

— Я и отец были очень близки, мы могли обсудить, что происходит в мире, играли в шахматы, поднимали какие-то философские вопросы, — вспоминает Дарья Денисовна Горбунова минуты, проведённые с родным человеком, — наверно, только с ним и ещё с дедом мне было интересно. После каждой такой встречи я для себя делала выводы, определяла жизненные позиции, которые и создали мою личность. Папа был сложным человеком. Но я любила его таким, какой он есть. Отец был строгим, справедливым, со своими непоколебимыми принципами. Если он что-то решил и считал это необходимым, значит, так и поступал. Его многие любили и уважали именно за добропорядочность и принципиальность. Я горжусь тем, что я его дочь.

Капитан Денис Анатольевич Егоренко с дочкой Дарьей были очень близки.

Дочка сказала, что отец был сложным человеком. Но разве можно быть мужчине мягким при такой героической профессии, когда военные пилоты, поднимаясь в небо, постоянно рискуют жизнью. Отважно воевал Денис Анатольевич Егоренко в мотострелковом отряде «Александр Невский». 28 мая 2023 года их направили в место боевых действий между Солидаром и Артёмовском Донецкой области. В какой-то момент, в ночь с 29-го на 30 мая 2023-го, Д.А. Егоренко услышал раненого однополчанина, зовущего на помощь. Капитан под пулями, не задумываясь, ринулся его спасать. Во время эвакуации товарища с поля боя одна из пуль настигла и его… Цена поступка — собственная жизнь. В Евангелии от Иоанна сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вечная память герою и вечная слава. Посмертно Денис Анатольевич Егоренко представлен к ордену Мужества.

Капитан Егоренко Денис Анатольевич погиб на поле боя, спасая под пулями раненого товарища.