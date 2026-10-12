Верность выбранному делу

Быть механизатором — это умение слышать землю, чувствовать технику и работать так, чтобы поле ответило благодарностью. Два десятка лет посвятил нелегкому крестьянскому труду передовой механизатор ООО «Битюг» Виктор Рязанцев. И менять выбранный однажды путь не собирается, оставаясь верным крестьянским устоям.

Мой собеседник родился в Георгиевке. Когда ему было три года, семья переехала на родину матери в Алексеевку. Кроме Виктора, в семье еще было две детей, брат Николай и сестра Марианна. Родители трудились в животноводстве, отец ухаживал за крупнорогатым скотом, мать доила колхозных коров. Дети помогали взрослым по хозяйству, и домашнюю живность вовремя напоют и накормят, и на большом огороде наведут порядок.

— Сколько себя помню, — говорит Рязанцев, — меня все время тянуло к технике. Будь то трактор, или машина, всегда хотелось узнать, как они устроены. Очень часто обращался к своим односельчанам, механизаторам и водителям с просьбой дать порулить. И давали, и учили, и подсказывали. Эти дельные советы мне помогли в дальнейшем. Окончив девять классов Паршиновской школы, парень поступил в добринское ПУ-35. Успешно окончив обучение, вместе с дипломом получил специальность тракторист-машинист сельхозпроизводства. Недолго думая, устроился на работу поближе к дому, в ООО «Битюг», где трудится по сей день. Его стихия — работа на земле. С весны до глубокой осени он практически живёт в поле, с раннего утра и до позднего вечера.

— Виктор Рязанцев, — отмечает руководитель «Битюга» Дмитрий Болдин, — отличный и надёжный работник, на которого действительно можно положиться. Простой, добрый и хороший человек. Я очень ценю таких людей в коллективе и рад, что он трудится с нами,

Наш разговор с Рязанцевым проходил под крышей механической мастерской. Используя небольшую паузу в уборочном процессе, механизаторы обслуживали свои комбайны. Со дня на день от руководства поступит команда начинать обмолот подсолнечника и кукурузы. А пока эти технические культуры подсыхают до необходимых кондиций, техника должна быть в полной боевой готовности. В жизни Виктор немногословный, но с добрым сердцем. У него два сына и дочь. Дома — спутница жизни Людмила. Как и супруг, работает в местном сельхозпредприятии, заправщицей. Пока он в поле, она звонит, беспокоится, ждёт, когда труженик вернётся домой. Семья Рязанцевых живет по традиционному сельскому укладу. Держат корову, бычков, поросят, уток, кур, гусей.

— От своей работы я получаю удовольствие. Сделаешь всё хорошо и вовремя, душа радуется, — говорит механизатор, — больше всего нравится убирать кукурузу. За окном кабины комбайна — буйство осенних красок, неповторимые запахи засыпающей природы, прохлада. Часто этот агроприем выполняю в паре с братом Николаем. При малейших поломках помогает друг другу, подсказываем, делимся советами. Когда возвращаюсь домой, первым делом иду во двор. Сначала напою-накормлю домашнюю живность, а уж потом занимаюсь собой. Так с детства родители приучили. Будильником не пользуюсь, всегда поднимаюсь без него. И первым делом — в сарай, не могу, когда скотина голодная. И лишь потом — собственный завтрак.

Несмотря на сложный сельскохозяйственный сезон, Виктор со своими производственными обязанностями справляется на отлично. В коллективе «Битюга» его ценят как хорошего товарища и профессионала. По редакционным заданиям мне часто приходилось приезжать в это сельхозпредприятие. И каждый раз Рязанцев представал в новом амплуа. Весенняя и осенняя подготовка почвы, закрытие влаги, внесение минеральных удобрений, сев, обработка посевов, жатва, обмолот кукурузы и подсолнечника: везде наш герой задавал тон, управляя при этом разными машинами и механизмами.

— Сейчас на землю никого не затянешь, — с ноткой грусти говорит механизатор о молодёжи. — Тем ценнее люди, которые, несмотря ни на что, остаются верны родным полям. Очень горжусь своим старшим сыном Андреем. Он работает механизатором в «Добрыне», видно, сказались мои гены. Средний Денис не видит себя в сельском хозяйстве. Что ж, это его выбор. Главное, чтобы вырос хорошим человеком. Мне нравится работать в полях, поэтому я бы не хотел менять профессию. У нас хороший коллектив, современная техника, есть стабильность в выплате зарплат. Для меня это важно. Мне нравится моя профессия, в ней много творчества. От того, как посеешь и сможешь ли учесть все нюансы: глубину борозды, количество зерна, высеивающий агрегат, количество удобрений, время для посева и обработки, зависит будущий урожай. И знаете, очень приятно смотреть, как растет пшеничка, а затем превращается в горы зерна на зерноскладе. Кто-то из него хлеб испечет, им и животных накормят. Ради этого и нужно трудиться!