Виктор Донских: «Добринцев считаю своими земляками»

Семидесятые годы ушедшего столетия — период больших перемен и преобразований в Добринском районе. Полистав сохранившиеся подшивки газеты «Заря коммунизма» за 1970-1978 годы, можно убедиться, насколько сильно изменился наш край за такой относительно небольшой промежуток времени, и сколько труда было вложено нашими земляками, чтобы достичь таких потрясающих результатов.



В этот период пост первого секретаря Добринского райкома КПСС занимал Виктор Васильевич Донских, который в будущем сделал блестящую карьеру и внес большой личный вклад в развитие нашей области. Сейчас Виктору Васильевичу 85 лет, живет в г. Липецке. Мы встретились с этим замечательным человеком и интересным собеседником у него дома, чтобы записать его воспоминания о нашем районе.

Родился В.В. Донских в г. Краснодоне Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Его отец был шахтером, в шахте повредил ногу. Семья в поисках лучшей доли переехала к дедушке в Богучар Воронежской области. В первый год войны отца забрали на фронт, откуда он уже не вернулся. Воевала и сестра Виктора Васильевича, которая, прибавив себе лет, ушла на фронт на четыре года и дошла до Берлина. Подвиг того военного поколения В.В. Донских чтит всю жизнь. Поэтому всю свою дальнейшую работу он сверял по тем героическим людям, учась у них, прежде всего, беззаветной любви к своей Родине.

— Мне шесть лет было, я водил корову, быка, лошадь, а женщина шла с плугом, сохой, обрабатывала почву… На фронте мужики, а тут дети, деды, женщины… Ну что такое — шесть лет, а я водил корову. К шести на работу ходил. Я шел и спал. Но все это пропустил через себя. Вчерашние фронтовики продолжили работу с нами в институте. Преподаватели пришли с войны, студенты. В группе у нас учились 30 человек, 15 — участники войны. Ребята сидят: майор, подполковник. Ему преподаватель диктует: «а2». Тот пишет: «А квадрат». А потом, закончив институт, они стали лучшими специалистами в разных областях.

Первое знакомство Виктора Донских с нашим районом произошло в 1966 году, когда его пригласили на должность начальника районного управления сельского хозяйства. Будучи выпускником Воронежского сельскохозяйственного института, Виктор Васильевич уже имел опыт работы с землей и не понаслышке знал, что такое целина. Он успел пройти путь от старшего инженера МТС в Становлянском районе до должности начальника Хлевенского районного управления сельского хозяйства (1965 г.). Виктор Васильевич не сразу решился перейти на ту же должность, но в новый, более крупный район.

— В Хлевном 50 тысяч гектаров земли, — вспоминает собеседник. — Я утром вставал, приходил в контору и со второго этажа, образно говоря, мог увидеть все колхозы и совхозы. А в Добринке — 130 тысяч, есть разница?

Но все-таки его убедили поехать (партийная дисциплина, как-никак) и в октябре 1966 года Виктор Донских ступил на добринскую землю.

Приступил к своим обязанностям с глубокого изучения положения дел в районе. И начал работу с дорог. Виктор Васильевич вспоминает, что это были не дороги — скорее, направления, до 1972 года — сплошные озера.

— Территория района — в основном степь и всего две лесополосы: в Петровском и «Отраде». Каждый год ветра выдували землю с полей. С этим надо было что-то делать. Мы открыли питомники для выращивания саженцев деревьев в «Красном Октябре» и Талицком Чамлыке. Организовали группу строительства мелиорации и группу посадки лесополос. Два года у меня ушло на то, чтобы положить все на бумагу. А для этого нужно было согласовать вопросы в Министерстве сельского хозяйства РСФСР, СССР, Госплане РСФСР, Госплане СССР, Совмине… Но все-таки я добился своего.

Дела в районе пошли в гору быстрее, когда Виктор Донских занял пост первого секретаря райкома КПСС. Были с нуля построены асфальтированные дороги, всего за два года озеленили всю Добринку и повысили плодородие почвы.

— Прокладывали дороги по болотам, выгадывали каждый гектар плодородной земли. У нас не было ни песка, ни гравия, ни шлака — ничего. Поставили передвижные асфальтовые заводы. Каждому хозяйству дали задание: завезти инертные грузы, какие закладываются под дорогу, и отсыпать свои участки. Дороги сделали хорошие, ровные. Их и сейчас эксплуатируют.

Для Донских не было вопросов второстепенной важности. Земледелие, семеноводство, животноводство, переработка выращенной продукции — все было на контроле у первого секретаря райкома партии.

— Деньги зарабатывали сами. У нас в районе средняя хлебосдача за десять лет составляла 108 тысяч тонн, а область давала 700 тысяч. 350 тысяч тонн — сахарная свекла. Все до единого колхоза были прибыльными. А мы их еще, бывало, поругивали: «Почему мало получили «приплода»?

В колхозе имени Кирова разводили нутрий, в «Крупской» — кроликов.

В колхозе «Победа» создали крупный пчеловодческий комплекс на 1000 пчелосемей. Вокруг хозяйства высадили защитные лесополосы из растений-медоносов. Научились делать ставший известным на всю страну экспресс-мед: вишневый, малиновый, клубничный, яблочный. Его получали путем скармливания пчелам искусственного нектара из сахарного сиропа с добавлением натурального сока. На этот экспресс-мед был заключен договор с Воронежской медицинской академией. Совместно с учеными создали лекарство на меду, не вызывающее аллергию. Его использовали даже в питании космонавтов.

Уделяя большое внимание укреплению экономики колхозов и совхозов, увеличению производства сельскохозяйственных продуктов, В.В. Донских никогда не забывал об улучшении условий жизни тружеников района.

Шли крупные стройки школ, больниц, Домов культуры, животноводческих комплексов, заводов. Самая значительная и масштабная — Добринский сахарный завод.

— Сахарную свеклу в те времена возили в Воронеж, Краснодар, Ставрополь. Конечно, это было неудобно. Кто отписывает, кто неправильно вешает, обманывали часто, — вспоминает Виктор Васильевич. — Я, наверное, вокруг земли несколько раз обошел, чтобы добиться выделения средств на строительство сахарного завода в Плавице, способного перерабатывать до 6000 тонн. Ходил 2 года по всем инстанциям в Москве, начиная с Министерства сельского хозяйства и заканчивая ЦК.

Задания пятилеток выполнялись в более короткие сроки. Труженики района приступали к делам с девизом: «Работать без отстающих». Как неоднократно говорил сам Виктор Васильевич, все достигнутые успехи — результат самоотверженного труда всех добринцев. О жителях Добринского района Виктор Донских отзывается особенно тепло:

— Добринцы — особый народ. Знает себе цену. Лучше на него не ори — ничего не получится. Но работает, как вол. Люди — это главное. И как ты с ними сумеешь построить взаимоотношения, так и будет двигаться дело. Поэтому самая значимая для меня награда — добрые слова простых людей и тех, с кем пришлось работать в одной команде. Всех помню, люблю, всем благодарен: Александра Николаевна Лупенко, Екатерина Верзилина, Глазьев, Астанков, Тоня Позднякова… С теплотой вспоминаю Анастасию Коваль, начальника отдела статистики. Это для меня милый человек. Никогда душой нигде не кривила и никому не давала врать. Душу вынимала, хоть ты секретарь, хоть ты кто, запишу, говорит, так, как есть.

К слову, и это он отметил особо, Виктор Васильевич считает себя нашим земляком. И гордится этим.

Сказал Виктор Васильевич несколько слов и о районной газете. «Заря коммунизма» играла немаловажную роль во всех делах и начинаниях руководства района. Так, например, совершались рейды и организовывались «круглые столы», в ходе которых корреспонденты обсуждали со специалистами волнующие и важные для района вопросы. Такая работа помогала руководителям района и обычным гражданам видеть истинное положение дел и обращала внимание на нерешенные проблемы.

Виктор Васильевич подчеркнул, как это важно — работать в тесном взаимодействии с прессой, которая в прямом смысле слова помогает услышать «глас народа».

— Газета живет один день, — говорит наш собеседник. — Если не посмотришь вовремя — обязательно что-то упустишь. На любой материал сразу идут отклики читателей. Именно по реакции и настроению людей можно было определить успешность нашей работы.

Добринский район постоянно получал переходящие и памятные красные знамена. Более 500 человек были награждены за свой труд орденами и медалями.

Партия и Советское правительство высоко оценили заслуги и вклад Виктора Васильевича в развитие сельского хозяйства, и в 1973 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Елена ИВАНОВА.

Фото Сергея Горбачева и из архива Виктора Донских.

ДОСЬЕ



В.В. Донских — советский партийный и государственный деятель.

Первый секретарь Липецкого областного комитета КПСС (1989-1991), председатель Липецкого областного Совета народных депутатов (1990-1991), депутат Верховного Совета РСФСР, народный депутат РСФСР (1991-1993).



В.В. Донских был удостоен званий «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», «Заслуженный механизатор РСФСР». В 2005 году он был избран почетным гражданином Липецкой области.



Герой Социалистического Труда, награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени (дважды).



В Добринском районе трудился с 1966 по 1978 гг. (1966-1970 — начальник районного управления сельского хозяйства, март-ноябрь 1970 г. — председатель Добринского райисполкома, 1970-1978 — первый секретарь Добринского райкома КПСС).