Виктория Железнова выиграла “золото” первенства России, выполнила норматив мастера спорта и вошла в сборную страны

Спортсменка из Добринки Виктория Железнова завоевала золото в первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Соревнования в эти дни проходят в Нальчике. В главном юниорском турнире в России принимают участие около полутысячи спортсменов со всех регионов страны.

Виктория выступала в весовой категории до 68 килограммов. На пути к “золоту” ей пришлось провести четыре боя.

В первой схватке наша землячка с огромным преимуществом одолела тхэквондистку из Санкт-Петербурга (21:1). В следующем бою против дагестанской спортсменки Виктория встретила более серьезное сопротивление, но все равно победила. Затем Вика разобралась с соперницей из Красноярского края. А в решающей схватке за первое место сошлась с тхэквондисткой из Москвы Анастасией Викулиной и хладнокровно, без лишних нервов довела этот поединок до заслуженной победы – 25:10.

Это достижение позволило добринской спортсменке выполнить норматив мастера спорта. А еще – войти в состав сборной России. Теперь будем держать кулачки, болея за Вику уже на международных соревнованиях.

К слову, о слове “болея”. В связи с пандемией коронавируса точной ясности по поводу первенства Европы или мира пока нет. А прошедшие соревнования в Нальчике не были похожи на те, что проходили ранее. Зрителей не было, а награды вручали в назначенное спортсменам время без присутствия большого количества посторонних лиц.

Виктория выступала от Воронежа, так как сейчас учится в местном колледже при ВГИФК. На первенство России ее повезли тренеры Валерия Хрипушина и Роман Ходин. Но отрадно отметить, что организаторы турнира отметили вклад в воспитание спортсменки ее первого тренера – Николая Владимировича Лихачева, которому передали через его воспитанницу диплом I степени.

На видео — небольшой фрагмент выступления Виктории, она в красном.