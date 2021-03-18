Заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов рассказал о ходе работ по ремонту водопровода в д. Казинке Тербунского района. Ранее местные жители жаловались на перебои в подаче воды.

Дмитрий Аверов в своем Инстаграм выложил фото, объясняющее причину произошедшего – произошло “зарастание” трубопровода.

“Вот через такую щель шла подача воды в Казинке Тербунского района. Жители села обратились ко мне и в местный водоканал с жалобой на отсутствие водоснабжения в домах, перебои в подаче, – написал вице-губернатор. – Система водоснабжения села изношена более чем на 85%. Несколько дней две бригады водоканала работали на проколе порядка 100 метров от ул. Школьной до ул. Молодежной. Ежедневно с Юрием Букреевым (и.о. главы Тербунского района – прим. ред.) контролировали ход работ. Вчера поздно вечером всё доделали. Бесперебойная подача воды сегодня будет восстановлена”.