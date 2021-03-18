Вчера, 17 марта, на домашнем льду МХК “Липецк” одержал третью победу в серии игр с пермской командой «АК59» и вышел в четвертьфинал Национальной Молодёжной хоккейной лиги. Посмотреть матч и поздравить ребят пришли не только преданные фанаты, но и заместитель главы региона Александр Рябченко.

Гости отметили, что эмоции, которые в рамках соревнований и особенно последних трех игр, подарили молодые хоккеисты болельщикам были очень яркими. В команде много достойных ребят, которые отлично проявляют себя во время матчей, поэтому в Липецке решили ввести новую традицию чествования лучших – по результатам каждой ледовой схватки теперь будут определять сильнейшего и вручать ему переходящий шлем, на котором изображены символы мощи областного центра – металлургия, военная авиация и хоккей.

– Парни просто красавцы. Огромная честь заложить в историю команды такую традицию, – отметил Александр Рябченко.

Главный тренер МХК «Липецк» Сергей Рыбин передал шлем нападающему Максиму Рогозину. Он отличился на вчерашней игре, забив две шайбы – на 15-й и 29-й минуте матча. Прошлый год Максим играл за Динамо-Юниор (Санкт-Петербург), а уже в этом весьма успешно представляет Липецк. На данный момент является лучшим снайпером плей-офф. За три игры набрал 6 очков (5+1) по системе «гол+пас».

Следующая игра наших хоккеистов состоится 27 марта. Команда-соперник и площадка будут определены после завершения серий матчей в 1/8.

Видео: пресс-служба администрации г. Липецка.