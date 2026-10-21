Владимир Сериков: В парламенте нового созыва сформирована профессиональная команда

Состав Липецкого областного Совета депутатов после выборов обновился наполовину. Среди 36 парламентариев нового созыва 18 – новички (но только в политике, в своих профессиональных средах это очень уважаемые люди). А вот лидер законодательной власти в регионе остался прежний. Депутаты подавляющим большинством голосов на первой сессии регионального парламента 8 созыва переизбрали на второй срок спикером облсовета Владимира Серикова.

В своём интервью после вступления в должность Владимир Сериков рассказал о нюансах управления многопартийным парламентом, о работе на округе, об отношении к возрасту и взаимоотношениях с исполнительной властью.

— С одной стороны, работа в заксобрании региона Вам понятна и известна. С другой – состав наполовину обновлённый, люди другие, надо со многими выстраивать отношения, да и Вы изменились за прошедшие пять лет. Какие задачи ставите перед собой и коллегами депутатами и с каким настроем входите в новую пятилетку?

— Настрой – позитивный. Депутаты второй раз оказали мне доверие и избрали председателем областной Думы. Это в первую очередь большая ответственность. Работать придётся в не самые простые времена, в том числе в условиях ограниченности бюджетных средств. Я уверен, что совместно в том числе с исполнительной властью удастся принять те решения, которые сделают жизнь в Липецкой области лучше.

Парламент остаётся многопартийным – 6 партий преодолели избирательный порог. Управлять им, может быть, сложнее, но – точно – интереснее работать. Уверен, что многопартийность, плюрализм мнений в региональном заксобрании очень важны. Конструктивный диалог и даже конструктивные споры ведут к тому, что принимаются правильные решения.

А задачи наши остаются прежними. Это поддержание социальной стабильности в регионе, конструктивная работа внутри парламента, поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Мне кажется, что у нас сформировалась профессиональная команда. Среди нас представители самых разных сфер – педагоги, врачи, волонтёры, спортсмены, промышленники, профессиональные политики, люди искусства и, что немаловажно, участники специальной военной операции. При этом у нас сохранился крепкий остов из опытных парламентариев, которые представляют интересы своих избирателей не один созыв. И здесь не важен — первый это созыв или пятый – главное, чтобы у парламентария не пропадало желание слышать и слушать своего избирателя.

— Вы по-прежнему остаётесь самым молодым спикером регионального собрания в стране…

— За прошедшие 3 года, как меня избрали впервые, уже стал забывать об этом. Возраст перестал волновать меня на госслужбе. Это точно не является краеугольным камнем. Главное, как ты работаешь. Кажется, результаты 7 созыва показывают, что мы многое сделали.

За 60 сессий 7 созыва мы приняли более 830 законов. Большинство из них имели ярко выраженную социальную направленность и свыше 70 были направлены конкретно на поддержку специальной военной операции. Это возможно только при условии, когда все виды власти работают в едином кулаке, чтобы решать государственные задачи и делать жизнь людей лучше.

Хочу поблагодарить губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова за ту работу, которую мы совместно ведем, за взаимопонимание.

— Вы – депутат от Ельца. Поделитесь результатами выполненной работы и на чём будете делать акцент сейчас?

— Решение избираться по тому же самому одномандатному округу для меня было принципиальным. Мерилом работы считаю поддержку жителей в период электоральной кампании. Число избирателей, проголосовавших за мою кандидатуру в этом году, выросло практически в два раза по сравнению с 2021 годом. Благодарю за высокую оценку моего труда. Работа была проделана немалая. В общей сложности за 5 лет в округе было привлечено более 100 миллионов рублей внебюджетных средств. Их расходовали по запросам жителей – в основном это благоустройство придомовых территорий, только детских и спортивных площадок установили более ста. Жителей также беспокоит опиловка деревьев, улучшение дорожного покрытия. Здесь также привлекали внебюджетные средства, взаимодействовали с городской администрацией, чтобы не просто отремонтировать, но и сделать дорогу там, где её раньше не было.

Останавливаться не собираемся. Новые наказы в ходе избирательной кампании получили. Будем трудиться не только по моему округу в Ельце, но и в масштабах всего региона.

— На первой сессии приняли ряд законов, не требующих отлагательства. А также определились с кандидатурой сенатора, который будет представлять Липецкий областной Совет депутатов в Совете Федерации России. Им стал Герой России Евгений Саввин. Выбор, наверное, закономерный.

— Да, впервые за двадцать лет у нас сменился представитель регионального заксобрания в Совете Федерации. Считаю, что кандидатура Евгения Сергеевича Саввина – самая верная. Кто, как ни человек, который своим служением доказал преданность Родине, кто отстаивал её интересы на поле боя, причём на самых передовых рубежах фронта, достоин такой должности?

После избрания Евгения Саввина сенатором, его место в парламенте становится вакантным. Но ему недолго пустовать. Пока рано называть имя, но это будет очень достойный человек с огромным опытом работы, который, безусловно, только усилит наши ряды.

Хочу поблагодарить Максима Геннадьевича Кавджарадзе, который на протяжении последних двух десятков лет был сенатором. Он немало сделал для региона, для наших жителей, всегда откликался на наши запросы, привлекал федеральные и внебюджетные средства. Уверен, что и в Госдуме он будет достойно защищать интересы Липецкой области и её жителей.