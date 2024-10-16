В Добринке ведется прокладка новых водопроводных сетей. Работы идут на улицах Спортивной, Кооперативной, Строителей и Прогресс. При монтаже водоводов используются современные технологии. Пластиковые трубы ПНД диаметром 100 миллиметров, соединяемые методом спаивания, затем окажутся под землей.

За работой — специалисты пензенского ООО «Модульстрой» Роман Горячев и Артем Воробьев.

Реальность такова: наши дома просто напичканы бытовой техникой: стиральные и посудомоечные машины, душевые кабины и так далее. Мы привыкли жить в комфорте, знаем, что стоит открыть кран и вода потечет. Чтобы и далее нам жить с удобствами, необходимы новые водопроводные сети, способные выдержать большой напор воды.

— Обеспечение доступа населения к качественной питьевой воде является для нас первоочередной задачей, — отметил глава Добринского муниципального района Александр Пасынков, — ее поэтапное решение стало возможным благодаря программе Минстроя России «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Она позволяет заменить устаревшие водопроводные системы посредством модернизации с использованием современных технологий.

Экскаватором управляет Александр Кондратьев.

Специалисты пензенского ООО «Модульстрой» в день визита корреспондента «ДВ» работали в районном центре на улице Прогресс. Пластиковая труба ПНД диаметром 100 миллиметров лежала на всем протяжении обочины. Монтажники завершали стыковку отрезков будущего водопровода. Метод электрической пайки двух пластиковых участков хорошо знаком коммунальщикам. Получившуюся в итоге цельную трубу затем опустят под землю. Траншеи в этом случае не потребуется, будет применен метод горизонтального направленного бурения. Директор МУП «Добринский водоканал» Владимир Полунин коротко рассказал про современный способ укладки коммуникаций.

Спаивание ПНД-труб производится при помощи специального оборудования.

— Это значительно проще и дешевле в реализации. Сначала выполняется предварительное обследование места проведения работ на местности. Специалисты при этом используют проектную документацию, основываясь на которой, а также на результатах анализа объекта, составляется план выполнения прокола. Востребованность метода прокола объясняется его значительными преимуществами по сравнению с другими вариантами выполнения работ этого типа. Например, прокол доступен в любое время года, высокая или низкая температура наружного воздуха и грунта большого значения не имеет. Сроки работ также меньше, чем при применении других методов. Даже если на участке, где выполняется прокол, наблюдается повышенный уровень грунтовых вод, что характерно для Добринки, нет необходимости проводить мероприятия по отведению воды с участка.

Пластиковый подземный водопровод появится в Добринке на 2680 метрах. При этом, как заверил В. Полунин, старый металлический водовод продолжит функционировать в прежних объемах. Потребители, изъявившие желание присоединиться с пластику, должны будут оформить соответствующую заявку. Согласно проекту водопроводные сети будут подведены только до границы участка. Остальное — по желанию домовладельцев. До 31-го октября все работы в районном центре должны быть завершены.

Жители улицы Кооперативной, как никто другой, ожидают ввода в эксплуатацию новой ветки водопровода. Старые коммуникации, подающие людям воду из скважины местного хлебозавода, частично запесочены. Использование пластика поможет устранить эту проблему.

Как сообщили в МУП «Добринский водоканал», в ноябре этого года новые водопроводы появятся в поселках Петровский, Плавица и селе Дубовое.