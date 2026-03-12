Волонтёрам вручили медали

Приятное событие случилось в администрации Добринского округа. Ряд волонтёров получили медали и выписки из приказа командира войсковой части о награждении.

По его поручению торжественную церемонию провёл наш земляк из Петровского территориального отдела, бывший выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а сейчас участник специальной военной операции с позывным «Буран».

В мероприятии также принял участие заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин.

Награду «Волонтёру России» получили родители «Бурана» Сергей и Евгения Безгины, их земляки Руслан Проулков, Елена Брязгунова, Наталья Несмеянова, Наталия Бородина.

Медалью был также отмечен военный волонтёр Алексей Атисков, но по объективным причинам он не смог принять участие в мероприятии и награду ему обязательно передадут чуть позднее.

«Буран» на СВО — с ноября 2024 года. Он очень благодарен своим землякам, которые всячески помогают ему и его сослуживцам, привозя всю необходимую гуманитарную помощь. К слову, петровцы плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, отправляют на фронт теплые вещи, носки, продукты питания и многое другое в воинские подразделения, где служат их земляки. К примеру, сам Сергей Безгин на своей машине уже 16 раз отвозил «за ленточку» гуманитарный груз, весом пять тонн каждый. И другие награждённые волонтёры вносят посильный вклад в дело общей Победы.