Меховые изделия без маркировки на общую сумму более 15 млн рублей обнаружили сотрудники Воронежской таможни. Шубы, реализуемые с нарушением порядка обращения данной продукции, были выявлены в торговой точке г. Липецка при проведении таможенного осмотра помещений и территорий.

У продавца отсутствовали документы, подтверждающие происхождение товара, законность его ввоза на территорию ЕАЭС, безопасность и качество меховых изделий. Всего из торгового оборота было изъято 87 изделий из натурального меха, не маркированных контрольно-идентификационными знаками.

«Проверочные мероприятия проводились совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. На товар наложен арест до принятия мер в соответствии с действующим законодательством», — пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Воронежской таможни Сергей Колесников.