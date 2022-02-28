Депутаты – аграрии от фракции «Единая Россия» Дмитрий Еремеев, Геннадий Сухоруков, Олег Носов и Борис Богатиков оказали материальную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. На полученные средства им приобретут продовольственную продукцию и товары первой необходимости.

— Чужой беды не бывает. За восемь лет жизни под обстрелами страшно представить, что пришлось пережить прибывшим к нам из ДНР и ЛНР женщинам и детям. Многие из этих детей даже не знают жизни без войны. Сейчас очень важно объединиться и оказать беженцам максимальную помощь, — сказал Дмитрий Еремеев.

Также выразили готовность помочь депутаты-единороссы Владимир Архипенко, Владимир Сериков, Геннадий Крутских и Дмитрий Павлов. Сейчас их помощники формируют списки необходимых вещей и продуктов, которые будут переданы приехавшим в наш регион жителям из ДНР и ЛНР.

Активное участие в поддержке жителей Донбасса также принял депутат облсовета от фракции ЛДПР Анатолий Емельянов. Он организовал со своими однопартийцами сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Предметы первой необходимости уже передали в Липецкое региональное отделение «Российского Красного Креста».

Напомним, что оказать поддержку может любой желающий. На базе Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Центр работает с 8.30 до 17.30, в субботу с 9.00 до 15.00. по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.

Кроме того, помощь принимает волонтёрский штаб #МыВместе. Он находится в здании Липецкого дома музыки по адресу: Липецк, ул. Осипенко, д. 18. Время работы пункта: с 9:00 до 20:00.