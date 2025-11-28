Воспитать детей добрыми, отзывчивыми, смелыми…

В канун одного из самых теплых и душевных праздников — Дня матери — наша газета традиционно рассказывает о тех, для кого материнство стало настоящим призванием. Сегодня мы рассказываем историю Нины Евгеньевны Зайцевой, мамы четверых детей. Ее жизненный путь – это пример не только безграничной любви к своей семье, но и осознанного, мудрого подхода к воспитанию настоящих людей.

Нина Евгеньевна окончила Добринскую школу №2 и поступила в Воронежскую государственную технологическую академию, где получила специальность экономиста. Выбор будущей профессии, связанной с цифрами и отчетами, был для собеседницы не случайным, так как Нине в школе нравилась математика. К тому же ее бабушка Анастасия Григорьевна Смирнова всю свою жизнь проработала учителем математики в Березнеговатской средней школе.

После получения диплома молодая девушка вернулась на свою малую родину и устроилась на работу в ОАО «ЛАКТО» экономистом, затем три года отработала в налоговой инспекции, Пенсионном фонде. Сейчас Нина Евгеньевна трудится бухгалтером в Центре компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа.

Со своим будущим супругом Сергеем Васильевичем девушка познакомилась на одном из дней рождения друзей. Почти сразу между ними вспыхнула любовь, а в 2005 году они связали свои жизни семейными узами. В семье Зайцевых родилось четверо детей. Девятнадцатилетний Артем сейчас студент ВГТУ, выбрал факультет радиотехники. Илья и Злата учатся в школе №2 п. Добринка, в 7 и 4 классах соответственно. Самая младшая Анастасия посещает детский сад.

Несмотря на загруженность родителей, а супруг Сергей Васильевич работает водителем в ООО «Отрада Фармз», Зайцевы в свободное время любят всей семьей выбираться на природу. Нередкими бывают поездки в город на аттракционы, на речку, чтобы искупаться и позагорать. В Новый год вся семья по традиции собирается за одним большим праздничным столом. Нина Евгеньевна старается порадовать своих родных вкусными блюдами и выпечкой. Особенно ей нравится экспериментировать с рецептами заготовок на зиму. Их она «дорабатывает» по своему вкусу. И домашние разносолы очень нравятся мужу и детям.

— Я считаю, — поделилась своим мнением в конце беседы Нина Евгеньевна, — что детей надо воспитывать так, чтобы они с уважением относились к другим людям, были добрыми, порядочными и смелыми.

