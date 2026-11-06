Врач из Добринки спасла пассажира самолёта. У терапевта Ирины Ивановой это был второй такой случай в жизни

На днях врач-терапевт из Добринки Ирина Иванова возвращалась с мужем из отпуска. На борту их самолета, летевшего из Вьетнама в Москву, одному из пассажиров неожиданно стало плохо. На просьбу командира экипажа о помощи сразу откликнулась Ирина Владимировна.

По симптомам (рвота, сильная слабость, панический страх смерти) и высоким показателям давления на тонометре медик диагностировала гипертонический криз. Во время приступа мужчина дважды терял сознание и нуждался в экстренной помощи.

В самолете есть аптечка, прибор для измерения давления и даже кислородный аппарат. С таким арсеналом опытный медик приступила к спасению больного.

Ирина Владимировна действовала спокойно и профессионально. Она постепенно снижала давление и стабилизировала состояние пассажира. Все оставшиеся три часа полета врач не отходила от больного, контролируя его самочувствие.

К моменту приземления самолета пассажиру стало гораздо лучше. Он смог самостоятельно выйти из самолета, поблагодарив врача и экипаж за оказанную ему помощь.

Для Ирины Владимировны Ивановой, заведующей терапевтическим отделением ГУЗ «Добринская ЦРБ», врача высшей категории с более чем двадцатилетним стажем, в этой ситуации не было ничего необычного.

Она готова прийти на помощь больному в любой, даже самой неожиданной обстановке.

— Я просто выполнила свой врачебный долг, — говорит Ирина Владимировна. — Главное, что молодой человек — его зовут Олег, он москвич — жив и здоров. И экипажу не пришлось совершать экстренную посадку, как это обычно бывает, если у кого-то из пассажиров возникает угрожающая жизни ситуация.

Кстати, это уже второй такой случай в практике Ирины Ивановой. Подобный произошел в 2012 году на борту самолета, летевшего в Таиланд.

Примерно в середине полета, который длится десять часов, один из пассажиров с повышенным давлением потерял сознание.

Ирина Владимировна тогда тоже оказала ему всю необходимую помощь, заслужив за свой поступок аплодисменты пассажиров.

Фото сделано одним из пассажиров самолета в тот момент, когда Ирина Иванова оказывала помощь больному.