Кабинеты докторов из «старой поликлиники»
с ул. Корнева в Добринке переведены в «новую» на ул. Воронского
Давно велись разговоры о том, что поликлиника сменит своё место дислокации. И вот несколько дней назад принимавшие на ул. Корнева врачи перешли на улицу Воронского.
Теперь в бывшем отделении гинекологии (возможен вход в здание, как и прежде, на улице слева) расположились на первом этаже: терапевты, кардиолог, офтальмолог, процедурный кабинет, ЭКГ. В ближайшее время к ним присоединятся лаборатория и эндоскопический кабинет. Дополнительно на первом этаже расположен гардероб для пациентов, пришедших к специалистам данного крыла, и дневного стационара. Сам же дневной стационар временно находится на третьем этаже.
На втором этаже поликлиники, если идти от рентгенкабинета, слева принимают онколог, невролог и хирург.
Кабинет неотложной помощи (для температурящих больных) сейчас находится справа от входа в детскую поликлинику, в самом торце здания, если к нему стоять лицом. Это временно, после окончания реконструкции входных групп в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» вход за неотложной помощью будет прямо по центру.
Кстати говоря, под одной крышей появятся три входа: в холл поликлиники, в отделение профилактики и кабинет неотложной медицинской помощи. Реконструирован будет и вход, расположенный слева от основного, по которому сейчас напрямик можно попасть к терапевтам, офтальмологу, кардиологу и на диагностические процедуры. Он, как и центральная группа, будет оборудован электроподъемником для удобства граждан с ограниченными возможностями передвижения.
Кабинет психиатра-нарколога имеет отдельный вход — бывший вход в детское отделение для круглосуточного пребывания (стационар). Попасть на прием к данному специалисту можно и через второй этаж поликлиники.
Конечно, мы привыкли к старому расположению, как было, но пройдёт немного времени — привыкнем и к новому. Главное — то, что наконец-то у нас, в таком большом районе, появится полноценное терапевтическое и неврологическое отделения. Ведь сколько нареканий слышало руководство больницы от жителей районного центра при направлении на стационарное лечение в д. Ольговку и п. Петровский.
Прямая речь
Лилия Самошина, главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ»:
— Всё это мы сделали для удобства граждан. Поликлиника будет находиться в одном месте. Не придётся преодолевать более двух километров от одного здания к другому, что удобно как для пациентов, так и медицинских работников.
Высвободившееся здание на улице Корнева переоборудуем под круглосуточный стационар терапевтического, неврологического профиля.
Сейчас же из-за дефицита площадей имеем в районном центре лишь 10 коек терапевтического профиля.
На ул. Корнева, д.11 в дальнейшем переместим и детское отделение. Таким образом, получим 2 соседствующих корпуса круглосуточных стационаров.
Это удобно для консультаций врачей разных профилей, перевода пациентов в другие отделения.
Благодаря перемещению детского отделения дополнительно высвободим площадь под поликлинику на ул. Воронского, чтобы вольготнее расположить кабинеты приема амбулаторных специалистов.
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