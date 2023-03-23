Кабинеты докторов из «старой поликлиники»

с ул. Корнева в Добринке переведены в «новую» на ул. Воронского

Давно велись разговоры о том, что поликлиника сменит своё место дислокации. И вот несколько дней назад принимавшие на ул. Корнева врачи перешли на улицу Воронского.

Крыльцо и центральный вход демонтированы. После строительства входы в поликлинику будут под одной крышей. C правого торца здания, над входом в детскую поликлинику, временно находится кабинет неотложной помощи (для температурящих). Потом путь в него будет прямо по центру здания.

Теперь в бывшем отделении гинекологии (возможен вход в здание, как и прежде, на улице слева) расположились на первом этаже: терапевты, кардиолог, офтальмолог, процедурный кабинет, ЭКГ. В ближайшее время к ним присоединятся лаборатория и эндоскопический кабинет. Дополнительно на первом этаже расположен гардероб для пациентов, пришедших к специалистам данного крыла, и дневного стационара. Сам же дневной стационар временно находится на третьем этаже.

При входе в поликлинику слева (ранее — в гинекологию) вы попадёте к терапевтам, кардиологу, офтальмологу, дерматологу, в процедурный и смотровой кабинеты и на ЭКГ. Чуть позднее к ним присоединятся эндоскопический кабинет и лаборатория.

На втором этаже поликлиники, если идти от рентгенкабинета, слева принимают онколог, невролог и хирург.

После рентгенкабинета, слева на 2-м этаже, — принимают хирург, онколог и невролог.

Кабинет неотложной помощи (для температурящих больных) сейчас находится справа от входа в детскую поликлинику, в самом торце здания, если к нему стоять лицом. Это временно, после окончания реконструкции входных групп в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» вход за неотложной помощью будет прямо по центру.

Над «колясочной», справа, кабинет неотложной помощи (для температурящих).

Кстати говоря, под одной крышей появятся три входа: в холл поликлиники, в отделение профилактики и кабинет неотложной медицинской помощи. Реконструирован будет и вход, расположенный слева от основного, по которому сейчас напрямик можно попасть к терапевтам, офтальмологу, кардиологу и на диагностические процедуры. Он, как и центральная группа, будет оборудован электроподъемником для удобства граждан с ограниченными возможностями передвижения.

Регистратура — на своём месте.

Кабинет психиатра-нарколога имеет отдельный вход — бывший вход в детское отделение для круглосуточного пребывания (стационар). Попасть на прием к данному специалисту можно и через второй этаж поликлиники.

Детская консультация так и останется на своём месте, над ней — кабинет гинеколога и УЗИ.

Конечно, мы привыкли к старому расположению, как было, но пройдёт немного времени — привыкнем и к новому. Главное — то, что наконец-то у нас, в таком большом районе, появится полноценное терапевтическое и неврологическое отделения. Ведь сколько нареканий слышало руководство больницы от жителей районного центра при направлении на стационарное лечение в д. Ольговку и п. Петровский.

Прямая речь

Лилия Самошина, главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ»:

— Всё это мы сделали для удобства граждан. Поликлиника будет находиться в одном месте. Не придётся преодолевать более двух километров от одного здания к другому, что удобно как для пациентов, так и медицинских работников.

Высвободившееся здание на улице Корнева переоборудуем под круглосуточный стационар терапевтического, неврологического профиля.

Сейчас же из-за дефицита площадей имеем в районном центре лишь 10 коек терапевтического профиля.

На ул. Корнева, д.11 в дальнейшем переместим и детское отделение. Таким образом, получим 2 соседствующих корпуса круглосуточных стационаров.

Это удобно для консультаций врачей разных профилей, перевода пациентов в другие отделения.

Благодаря перемещению детского отделения дополнительно высвободим площадь под поликлинику на ул. Воронского, чтобы вольготнее расположить кабинеты приема амбулаторных специалистов.

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