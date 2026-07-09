Временный порядок отпуска бензина вводится на АЗС Липецкой области с 11 июля

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что решением оперативного штаба области утверждён временный порядок отпуска бензина АИ-92, АИ-95, АИ-100 на АЗС региона по схеме «чётных и нечётных дней». Он начнёт действовать с 11 июля и продлится до 1 августа включительно.

По чётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера чётная: 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера нечётная: 1, 3, 5, 7, 9. То есть в день начала действия новых правил, 11 июля, бензин будет отпускаться автомобилям, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9.

«Правила не касаются отпуска дизельного топлива. Лимит отпуска бензина сохраняется прежним: не более 30 литров. Разрешается отпуск бензина в канистры в пределах установленного лимита», – уточнил Игорь Артамонов.

Ограничений по коду региона нет. Если автомобиль приобретён недавно и ещё не поставлен на учёт, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства.

На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будет отпускаться вне зависимости от первой цифры номера. Кроме того, в ближайшие дни операторы должны определить отдельные АЗС, где бензин будет отпускаться в любой день. Это нужно для экстренных ситуаций, когда заправка необходима не по графику. Адреса таких АЗС будут опубликованы. Спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность региона, будет заправляться отдельно и в приоритетном порядке.

Для соблюдения порядка и дополнительного контроля на загруженных АЗС будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений. Полиция и Росгвардия будут при необходимости оказывать им содействие в обеспечении общественного порядка.

«Повторюсь, сейчас наша задача – обеспечить бесперебойную работу служб, от которых напрямую зависят жизнь и безопасность жителей региона. А также стабилизировать ситуацию на АЗС, по возможности сократить очереди и распределить транспортную нагрузку», – пояснил губернатор.