Первые по-настоящему теплые деньки. И дорожники, и коммунальщики без раскачки приступили к ремонту и очистке дорог. Корреспондент «ДВ» лично наблюдал за ходом «весенней перестройки».

Мощный автогрейдер в Добринке на улице Октябрьской разбивает небольшие снежно-ледовые бугры, скопившиеся вдоль бордюров. Пары часов на солнце хватает, чтобы снеговые остатки превратились в воду. Работники МБУ «Добринское» начали убирать песок с общественных пространств. Смесь грузится в тракторные тележки и вывозится. Одна из бригад коммунальщиков, не дожидаясь начала ямочного ремонта, заделывает выбоины на улицах районного центра. В работе им помогает прицепной рециклер и производимая им литая смесь.

В Добринском подразделении Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» сообщили, что первая бригада уже начала ямочный ремонт на дороге Добринка-Плавица-Хворостянка. Также работники предприятия очищают заездные карманы автопавильонов. На сегодня этот вид работ выполнен на автодорогах Добринка-Грязи и Добринка-Петровский.

В этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Добринском районе будут капитально отремонтированы пять с половиной километров дороги Добринка-ст. Плавица-ст. Хворостянка и около шести километров дороги Грязи-Хворостянка-Добринка с подъездом к ст. Хворостянка.

Начало весны совпало с началом ремонта двух мостов: 65-метрового через реку Битюг в селе Чамлык-Никольское и 40-метровой переправы через реку Ольшанку в селе Салтычки. Оба объекта реконструируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Представитель подрядчика ООО «Акмастрой» сообщил корреспонденту «ДВ», что первый мост они должны сдать в начале сентября, второй — немного раньше.

Согласно техническому заданию, мостовики должны усилить несущие конструкции обеих переправ, полностью заменить асфальт, перила, барьеры и плиты примыкания. Кроме этого, строители должны привести в порядок подходы к мостам.