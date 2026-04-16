Всем деткам хватит теперь места

Радостное и долгожданное событие случилось в конце прошлой недели в многодетной семье Мазиных из Добринки. Глава Добринского округа Александр Пасынков в торжественной обстановке вручил им свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В знаковом для молодой семьи событии также принял участие депутат Липецкого областного Совета депутатов, единоросс Геннадий Крутских.

Как рассказал корреспонденту «ДВ» Александр Николаевич, улучшение жилищных условий для семьи Мазиных стало возможным благодаря федеральному проекту «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Глава семейства Александр Александрович с супругой Татьяной Александровной воспитывают четверых детей. Александр и его брат-близнец Алексей родились в Липецке. Через год семья переехала в Новопетровку, чуть позже — в Добринку.

Братья окончили вторую Добринскую школу. Позже Александр получил профессию тракториста-машиниста сельхозпроизводства в нашем училище. И почти сразу он женился на Татьяне, с которой дружил с 2015 года. Впереди у будущего многодетного отца была служба в армии, её он проходил в войсках Росгвардии. А в 2019 году в молодой семье Александра и Татьяны появился первенец, которого назвали Владислав. Затем у них родились дочки-красавицы: Ева, Варя и Василиса.

В беседе А. Мазин рассказал, что вся его большая семья проживала в квартире у тёщи, но молодые родители всегда стремились к тому, чтобы иметь своё собственное жильё. Вскоре их мечта сбылась. Мазины взяли ипотеку и приобрели свой дом. Материнский капитал и собственные накопления помогли погасить ипотеку.

Но уже с рождением деток в семье встал вопрос о расширении жилой площади. Мазины становятся на очередь на улучшение жилищных условий. И вот долгожданное и радостное событие свершилось. Они уже нашли более просторный дом площадью 120 квадратных метров в Добринке и скоро справят новоселье. А сумма выплат по полученному свидетельству полностью покроет запрашиваемую продавцом цену за новый дом.

— От всей души поздравляю вас, Александр и Татьяна, с будущим новосельем, — сказал, передавая свидетельство, А.Н. Пасынков. — Желаю от всей души всем вам здоровья, и чтобы в вашем новом уютном доме никогда не смолкали детские голоса!