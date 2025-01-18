Супруги Александр и Виктория Кикины с сыном Фёдором очень рады, что получили ключи от нового просторного и уютного дома.

В канун Нового года ключи от новых домов получили молодые специалисты востребованных на селе профессий.

В последние дни ушедшего года в Добринке, в микрорайоне «Прогресс», в торжественной обстановке были вручены ключи от новых домов 14 их счастливым обладателям.

На торжественную церемонию вручения ключей от новых домов их счастливые обладатели пришли вместе с родственниками и друзьями.

Жилье было построено благодаря муниципальной программе «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2027 годы» и госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Разделить радость с новоселами приехали начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, глава Добринского района Александр Пасынков, а также многочисленные родственники, друзья и соседи.

— Сегодняшнее радостное событие, — сказала в своем выступлении Е.С. Маркова, — стало логическим завершением объявленного президентом России Года семьи. Перед Новым годом в новое, комфортное жилье въезжают молодые специалисты востребованных для села профессий. Все дома уже подключены к необходимым коммуникациям. Я желаю всем новоселам, чтобы в ваших домах всегда царили уют, счастье и звучали детские голоса.

— Сегодня, — продолжил череду поздравлений А.Н. Пасынков, — благоустроенное жилье получают медицинские работники, учителя, труженики агропромышленного комплекса. Без этих профессий невозможно представить развитие сельской глубинки. Очень приятно, что все вы решили прочно связать свою жизнь с малой родиной, Добринским районом, работать на его процветание. В свою очередь, мы и дальше будем продолжать привлекать молодые кадры на село.

Дома площадью от 54 до 90 квадратных метров получили работники агропромышленного комплекса Сергей Невейкин, Сергей Воронцов, Сергей Черников, Руслан Марчуков, Иван Иванов, Александр Рущинский, Сергей Калиничев, Николай Кургасов, Владимир Чернышов, врач общей практики Виктория Кикина, главный ветврач Алексей Курдюков, учитель математики Анастасия Пустовалова, врач-фтизиатр Алексей Андрейкин, врач-кардиолог Любовь Балацкая.

Александр и Виктория Кикины являются продолжателями сразу двух семейных династий — медработников и полицейских. Глава семьи служит в районном отделе полиции, а Виктория трудится врачом общей практики в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

Они воспитывают двух сыновей: Федора и Василия. В свое время, получив образование, каждый из них мог остаться в Воронеже. Но, по их признанию, супруги любят село и тихую размеренную жизнь, им нравится работать на земле. Поэтому получение ключей от нового жилья было для Кикиных долгожданным событием. И, как отметили новоиспеченные хозяева, им уже не терпится заняться приятными домашними хлопотами в своем доме…