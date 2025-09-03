Всё начинается со школьного звонка

1 сентября торжественные линейки прошли во всех общеобразовательных учреждениях Добринского района.

В школе поселка Петровский, где побывал корреспондент «ДВ», сейчас обучаются 150 школьников. Поздравить мальчишек и девчонок с началом нового учебного года сюда приехали глава Добринского района Александр Пасынков, врио начальника отделения ГАИ ОМВД России по Добринскому району Алексей Полянский, генеральный директор ООО «Петровский агрокомплекс» Николай Мищик и глава Петровского сельского поселения Николай Лычкин.

Главными героями торжественной линейки были, конечно же, первоклассники. Десять мальчишек и девчонок сегодня стали частью большой и дружной школьной семьи.

— Пройдет несколько лет, — сказал Александр Пасынков, — и мы будем провожать нынешних малышей в большую, взрослую жизнь. Для одиннадцатиклассников наступил самый тяжелый за всю школьную жизнь учебный год — это подготовка к выпускным экзаменам. Но я верю, что они достойно его выдержат и оправдают надежды своих учителей и родителей. Я поздравляю вас с началом нового учебного года и желаю, чтобы гранит науки оказался всем вам по зубам.

Свои поздравления также сказали и другие почетные гости праздника. Пожелания в адрес первоклашек и одиннадцатиклассников звучали в этот день от учителей, родителей.

Апогеем торжественной линейки стал первый звонок. Эту ответственную миссию поручили первокласснику Степану Чернову, которого сопровождала будущая выпускница Елизавета Андрейкина. А буквально через пару мгновений первоклассники в сопровождении своих старших коллег отправляются на свой первый в жизни урок.

Всего же в Добринском районе в новом учебном году за парты сели 2552 школьника. Из них 271 девятиклассник и 87 одиннадцатиклассников.

Многолюдно, празднично и торжественно отметили начало нового учебного года в лицее. Чудесная погода добавила яркости в бело-сине-красное убранство школьного двора, где проходила торжественная линейка. В руках школьников трехцветные флажки — маленькие копии Государственного флага Российской Федерации, разноцветные шары. Учителя и приглашенные гости — с красивыми букетами цветов, которые они получили из рук учащихся.

Для каждой группы ребят у ведущих праздника нашлись особые слова приветствий. Пригласили они на линейку и 58 первоклассников, которых под звуки известной песни «Чему учат в школе» привели их классные руководители А.Н. Титова, Е.И. Полянская и М.С. Зимина.

Под аплодисменты являются выпускники 2025-2026 учебного года со своим наставником — классным руководителем Л.В. Прозоровой.

Просторный школьный двор с трудом вместил тех, кто пришел на праздник. Больше всего было, конечно, самих лицеистов — главных виновников торжества — 540 человек, не считая 127 детей дошкольного возраста, которые в наступившем учебном году станут посещать занятия в подготовительной группе. Кроме школьников на праздник поспешили их родители, бабушки-дедушки, братишки и сестренки, еще не «доросшие» до школы.

Собравшихся тепло приветствовали почетные гости — председатель Добринской районной организации «Общероссийский профсоюз образования» Оксана Ростовцева, главный редактор районной газеты Тамара Шигина, недавно возглавившая районную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, клирик Никольского храма, иерей Михаил.

Теплым и проникновенным стало обращение к воспитанникам лицея директора этого учебного заведения Т.М. Селивановой. Поздравив всех с началом нового учебного года, она вручила похвальные листы за высокие достижения в учебе большому количеству ребят.

— Это будущие медалисты, которые, я уверена, прославят наш лицей, — заключила свою речь Татьяна Михайловна.

Большая и приятная неожиданность поджидала лицеистов: со своим наказом к ним обратился сам Михаил Васильевич Ломоносов — первый крупный русский ученый-стествоиспытатель, энциклопедист, химик, физик, художник, историк, поэт и писатель.

И пусть кто-то из собравшихся узнал в нем десятиклассника Вадима Курлыкина, тем не менее появление этой величественной фигуры на праздничной линейке было знаковым — вот с кого неплохо было бы делать жизнь свою…

Но все-таки главное внимание было обращено на самых маленьких — первоклассников. Принимая их в свою дружную семью, малышам преподнесли хлеб-соль.

Обращаясь к юным лицеистам, выпускники нынешнего учебного года дали им много полезных советов в стихотворной форме: учиться прилежно, в кружках заниматься, заводить побольше друзей, любить школу и учителей. И было еще одно самое главное пожелание: вырасти настоящими гражданами России. Об этом говорил и приглашенный на праздник выпускник лицея 2000 года, участник специальной военной операции Евгений Прошин.

Самый торжественный момент — момент первого звонка. Право дать его предоставляется двум одиннадцатиклассникам: Надежде Шеховцовой и Даниилу Чернышову — неоднократным победителям различных всероссийских конкурсов, районных олимпиад и соревнований, отличникам учебы, а также первокласснице Софии Брыкиной.