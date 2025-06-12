“Вы позовёте, мы приедем!”

На Большой поляне неподалеку от Талицкого Чамлыка с размахом отметили православный праздник Святой Троицы

«Вы позовете, мы приедем!» — такими словами участников завершилась церемония награждения 14-го межрегионального фестиваля народного творчества «Поет гармонь над Битюгом». Если быть точнее, то это мероприятие уже стало международным, второй год подряд в нем участвуют творческие коллективы Гомельской области Республики Беларусь под руководством Людмилы Ковалёвой.

Фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом» стал настоящим культурным брендом Добринского района и ежегодно собирает гармонистов и творческие коллективы нескольких областей. Вот и в этот раз география его участников была очень обширна несмотря на то, что погода устроила «жаркий» прием гостям.

На Битюг приехали коллективы и исполнители из Чаплыгинского, Елецкого, Грязинского и других районов Липецкой области, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей, не считая хозяев большой сцены.

Фестиваль открылся парадом участников и их знакомством с многочисленными зрителями.

— Очень приятно видеть, — сказал на церемонии открытия глава Добринского района Александр Пасынков, — что наш фестиваль ежегодно собирает многочисленных участников и зрителей. В следующем году ему исполнится 15 лет, и он прочно завоевал свое место в череде культурных мероприятий Липецкой области. Рад приветствовать на Добринской земле наших братьев из Республики Беларусь, которые стали активными участниками этих массовых гуляний. Это говорит об укреплении культурных связей между нашими территориями. Всем зрителям, а также гармонистам и творческим коллективам желаю крепкого здоровья, счастья. Поздравляю всех с праздником Святой Троицы!

Заместитель министра культуры Липецкой области Артур Мамедов назвал фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом» изюминкой народного творчества Добринского района и был приятно удивлен таким количеством его участников. А председатель Добрушского районного Совета депутатов Владимир Малиновский поблагодарил Александра Пасынкова за теплый приём и гостеприимство, с которым белорусских гостей встретили хозяева фестиваля.

Затем А.Н. Пасынкову было предоставлено право поднять флаг фестиваля, что означало его официальный старт, после чего на сцену вышли гармонисты-частушечники.

Своими наигрышами и песнями они радовали зрителей и гостей фестиваля до самого вечера. Много людей собралось посмотреть на троицкий обряд спуска венка по водам Битюга.

Пока шел фестиваль, работали многочисленные площадки, где каждый мог найти развлечение по душе.

На «Гостевом дворе» всех ждали хлебосольные подворья, которые подготовили сельские поселения Добринского района.

Всех желающих там бесплатно угощали разнообразными блюдами и напитками.

В «Мастеровой слободе» можно было сделать любой сувенир своими руками. Пользовались спросом разнообразные фотозоны.

В торговых палатках можно было купить ароматный шашлык, выпечку, приобрести сувенирную продукцию. Из-за жары большим спросом пользовались прохладительные напитки.

Апогеем фестиваля стала церемония награждения участников и лауреатов этого красочного мероприятия. Каждый из них получил дипломы и ценные подарки.

“Необходимо всемерно сохранять традиции, привлекать к участию в фестивалях и конкурсах молодых исполнителей. Это поможет сохранить преемственность народного исполнительского искусства”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.