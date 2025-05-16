“Выбирай профессию со вкусом!”

Под таким девизом проходило масштабное мероприятие, организованное для школьников района 7-11 классов по инициативе двух крупнейших предприятий: Добринского сахарного завода и ООО «Добрыня». В проведении этого мероприятия участие приняли министерство социальной политики Липецкой области совместно с учреждением дополнительного профессионального образования «Бизнес-Развитие», Центр молодежной карьеры «Работа России».

В назначенное время на территории Плавицкого дома культуры «Кристалл», как говорится, яблоку негде было упасть. Ребята с интересом рассматривали подготовленную для проведения мероприятия площадку перед ДК. Здесь было организовано множество интерактивных зон, где в последствии школьники смогли погрузиться в мир современных технологий производства сахара, узнать о профессиях, востребованных на добринских агропредприятиях, выявить у себя необходимые для будущей работы навыки и компетенции.

Но это произошло позже. А перед началом официальной части мероприятия школьные делегации фотографировались на фоне красочно оборудованной фотозоны с логотипами группы компаний «SUKDEN», а также ДСЗ и Агрофирмы «Добрыня», знакомились друг с другом, рассматривали представленную на интерактивных площадках атрибутику для будущих соревнований…

И вот уже организаторы приглашают гостей в просторный зрительный зал. Праздник начинается.

Это был действительно праздник: красочный, веселый, динамичный, в ходе которого нашлось время и для танцевального флешмоба с участием всех сидящих в зрительном зале, и для игры «Поле притоптать», и даже для волейбола с воздушными шариками.

Ведущие объявляют минутную готовность, сообщают о предстоящем погружении во вселенную «SUKDEN» и запускают обратный отчет: «Три. Два. Один. Запуск!».

С помощью фильма «Не просто сахар» школьники погружаются в мир огромного сельскохозяйственного производства. За несколько минут на экране воспроизводится весь путь, который проходит сладкий продукт от поля до нашего стола.

Но, прежде чем пустить ребят за «кулисы» этого удивительного производства, где они попытаются выбрать для себя профессию со вкусом, к ним обращаются со словами приветствия заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова, генеральный директор Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня» Владимир Арустамов, начальник отдела профессионального обучения и реализации национальных проектов министерства социальной политики Липецкой области Ольга Мацкова.

Общий лейтмотив их выступлений сводился к главному: району, в том числе заводу и агрофирме, нужны квалифицированные специалисты. Им помогут получить профессию, используя целевое обучение, обеспечат интересной работой с перспективой профессионального роста, предложат достойную зарплату и хорошие условия для труда и проживания. Нужно только одно: сделать профессиональный выбор в пользу данной отрасли и захотеть остаться жить и работать в своем районе.

Пожелав ребятам азарта, сплоченности, увлеченности в предстоящем профориентационном квесте, взрослые тем самым дали старт ему.

Каждая команда получила маршрутный лист, который помогал им ориентироваться в интерактивных зонах. У всех членов одной команды на запястье — определенного цвета ленточка, свидетельствующая о его принадлежности к той или иной команде: «зеленых», «малиновых» и т.д. Отсканировав QR-код с экрана на сцене, команды разместили в этом канале свои оригинальные названия, командное фото, девиз. Здесь же школьники нашли важную и актуальную информацию по ходу проведения квеста.

…Соревнования начались.

Перебегая с одной зоны-станции на другую, ребята выполняли задания, предлагаемые ведущими, зарабатывая баллы в виде изображения сахарной свеклы. Дополнительные баллы можно было получить за креативность, знания и умения.

Что только ни предлагалось участникам квеста!

На станции «Лаборатория», например, профессор Евгеша требовала от участников эксперимента объяснения, почему закипала синяя жидкость в пробирке, если эту пробирку поместить в ладошки, предварительно потерев их друг о дружку. И ведь ребята объясняли! Даже семиклассники. За что и получали баллы в виде бумажного сладкого корнеплода.

В другой интерактивной зоне соревнующиеся собственными руками готовили леденцы — одну из производимых заводом сладостей. Здесь учитывалось не только их количество, но и эстетический вид продукции.

На станции «Вселенная SUKDEN» ребята из многообразия открыток, на которых изображены люди различных профессий, должны были определить, кто из них мог бы работать в «Добрыне», а кто — за сахзаводе.

… Чуть более полутора часа длился профориентационный квест. Но время пролетело очень быстро, настолько увлекательным был он.

И вот — итог. Распределять места организаторы не стали. Тем не менее лучшие команды были отмечены призами. Не простыми, а состоящими из любимых сладких продуктов, в составе которых присутствует добринский сахар.

Эту продукцию выпускают на многих предприятиях России и за рубежом. Ведь в адресной книге ДСЗ почти полсотни адресов потребителей продукции нашего завода — от самых небольших до наикрупнейших, таких, как, например, «Нестле», «Ударница», «Очаково».

С наборами подарков вернулись домой команды Добринской школы №2, пос. Петровский, ст. Хворостянка, с. Пушкино. Отмечены были и наиболее активные, креативные, способные ребята, а также их педагоги.

— Ждем вас, ребята, через несколько лет на нашем заводе и в «Добрыне» уже в качестве специалистов, — в заключение праздника обратились к участникам мероприятия руководители служб по работе с персоналом сахарного завода и агрофирмы Ольга Затонская и Жанна Саблина.

«Профориентация – важная составляющая обучения старшеклассников и студентов. Молодые люди должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Автор: Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.