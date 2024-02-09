Только от женщины зависит, быть ее малышу или нет. В том, что выбор сделан правильно, она убедится сразу же, как только решит для себя: буду рожать. С этого момента начнется отсчет месяцев, недель и дней до появления на свет маленького чуда, такого любимого и неповторимого…

Невеселая статистика

Времена, когда два-три ребенка в семье (а в сельской местности и того больше) считались нормой, увы, остались в прошлом. Несмотря на то что государство разрабатывает все новые и новые меры поддержки для семей с детьми, демографическая ситуация у нас по-прежнему оставляет желать лучшего. Значит, дело не только в материальном аспекте. Некоторые вполне обеспеченные семьи не спешат родить первого ребенка, а о втором даже и речи не ведут. Слова «пожить для себя» для многих молодых супругов служат своеобразным оправданием их нежелания заводить детей. Отсюда невеселая статистика.

Если в 2022-ом году в Добринском районе родилось 156 малышей, то в 2023-ем — всего 143. Сейчас на учете в женской консультации районной больницы стоят 85 беременных, которые родят в этом году. Правда, еще есть время, чтобы их стало больше.

По этой причине летом 2022 года в райцентре были вынуждены закрыть родильный дом. Содержать его стало просто нерентабельно. Правда, экстренную помощь беременным все же окажут. Для тех, кого не успевают довезти до Грязей или Липецка, в гинекологическом отделении есть ургентный родильный зал, где у роженицы примут ребенка, а через несколько часов маму с малышом отправят в обычный роддом. В прошлом году в этом зале на свет появились три ребенка.

Трагедия, которой можно избежать

Другая сторона демографической проблемы, которая больше всего волнует медиков, — искусственное прерывание беременности. Аборт — это всегда трагедия, прежде всего, личная. Моральные страдания преследуют женщину, даже если она уже стала бабушкой и дождалась внуков. Недавно прочитала такие строки: «Мало кто спустя время жалеет о рождении ребенка, зато о сделанном аборте — очень многие».

А врачи говорят еще и о негативных последствиях аборта для хрупкого женского организма. Среди самых распространенных — бесплодие и эндометриозы. Оправдать искусственное прерывание беременности, считают доктора, могут только серьезные медицинские противопоказания для вынашивания ребенка.

В преддверии 2024 года, объявленного Годом семьи, представители частных клиник Липецкой области подписали соглашение об отказе от проведения абортов. Теперь искусственное прерывание беременности на территории региона можно будет сделать только в государственных медучреждениях. Таким образом, Липецкая область стала еще одним российским регионом, где коммерческие медцентры больше не будут оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности.

Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, комментируя произошедшее, сказала, что это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области: «Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней».

По статистике облздрава, за три последних года количество абортов в регионе уменьшилось в 1,2 раза. Аналогичная ситуация и в Добринском районе. В 2023 году в районную больницу по поводу аборта обратились десять женщин, в дальнейшем девять из них отказались прерывать беременность. В 2022 году было всего два таких случая.

Лола Юнусова: «И хотя временные рамки для рождения ребенка сегодня значительно расширились (многие рожают первенца, перешагнув тридцатилетний рубеж), оптимальный возраст для рождения первого малыша — 20 лет».

Об этом нам рассказала Лола Юнусова, заведующая гинекологическим отделением ГУЗ «Добринская ЦРБ», акушер-гинеколог с 28-летним стажем (23 из них она работает в Добринской больнице).

— Число прерванных беременностей стало существенно снижаться еще до 2020 года. Во многом это связано с появлением при женских консультациях кабинетов по медико-психологическому консультированию женщин, заявивших о своем намерении прервать беременность.

Его сердечко уже бьется

Прежде всего, врач-гинеколог предложит своей пациентке пройти анонимное анкетирование.

Из инструкции для врачей акушеров-гинекологов и медицинских психологов по организации анкетирования женщин в ситуации репродуктивного выбора:

«Беременной женщине, которая обратилась за услугой по прерыванию беременности до 12 недель, помимо слов поддержки, предложения принимать взвешенное решение с объяснением рисков и возможных последствий предлагается заполнить анкету.

Анкетирование является обязательной процедурой для допуска к услуге по прерыванию беременности наравне с соблюдением «недели тишины», проведением ультразвуковой диагностики плода и индивидуальной консультацией психолога».

Перейдя по ссылке в браузере или считав QR-код, женщина заполняет анкету, выбирая свой вариант ответов на предложенные ей вопросы. Среди них, например, такие: возраст, работа, образование, возраст детей, условия для проживания, знает ли женщина о мерах государственной поддержки беременных женщин и семей с детьми, взаимоотношения с мужем, родными, материально-жилищные условия.

По результатам анкетирования респондент получит индивидуальные рекомендации, включающие в себя психологическое консультирование, информацию о федеральных и региональных мерах поддержки с учетом индивидуальной жизненной ситуации.

По словам Лолы Султановны, впервые забеременевшая женщина в очень редких случаях не хочет рожать. Обычно на этот шаг решаются женщины, уже имеющие одного-двух детей. Среди самых частых причин, толкающих их на аборт, — материальные и жилищные проблемы, отсутствие супруга или, наоборот, муж есть, но ни он, ни родственники не поддерживают желание женщины родить еще одного ребенка, а кто-то просто откладывает рождение второго малыша до «лучших времен».

В тот момент, когда женщина находится на перепутье и терзается сомнениями, ей и требуется психологическая поддержка. В практике Лолы Юнусовой нередки случаи, когда женщине достаточно было услышать на узи сердцебиение своего малыша (это возможно уже на пятой неделе беременности), чтобы отказаться от аборта.

— Одна из пациенток, уже имевшая детей и по этой причине решившая сделать аборт, на ультразвуковом исследовании узнала, что у нее двойня. Расплакалась и, естественно, решила рожать. Так появились на свет замечательные двойняшки. Времени на работу с беременными тратим много, но оно того стоит. Будто камень с души падает, когда женщина принимает решение оставить малыша.

Психолог в помощь

Лола Юнусова приехала в наш район в 2001 году. Аборты тогда делали в определенный день. В ожидании своей очереди в коридоре гинекологического отделения сидели шесть-семь женщин. И каждый раз к ним приходил священник. Можно сказать, что он тогда брал на себя еще и роль психолога. Рассказывал о греховности убийства ребенка во чреве матери. Некоторые женщины передумывали и уходили домой.

Сейчас с беременными работают профессиональные специалисты. Евгения Родина — психолог при женской консультации нашей районной больницы, к тому же сама многодетная мама.

Евгения Родина: «Женщине, стоящей перед трудным выбором, нужна поддержка близких людей или профессионального психолога».

— Женщина, решившаяся на аборт, нуждается в психологической помощи или простом человеческом участии. Я всегда ставлю перед собой задачу поговорить с женщиной и вместе с ней прийти к решению, как лучше для нее самой. Основные причины сделать аборт, которые озвучивают собеседницы, экономического плана. Правда, здесь все индивидуально. Для кого-то минималка — основной источник дохода, а кому-то зарплата в 50 тысяч кажется маленькой.

Другие говорят так: «Мне бы других детей на ноги поднять», «Муж, наверняка, будет против», «А что скажут окружающие, я ведь уже не молоденькая…».

В ходе откровенного разговора что-то меняется в этих женщинах. Они с улыбкой начинают вспоминать, как росли старшие дети, какое первое слово сказали, когда начали ходить… В результате многие меняют свое решение. Ведь инстинкт материнства на самом деле очень силен. Никогда не забуду один случай. Ко мне на консультацию пришла женщина в возрасте 45+. Ее первые слова были: «Как же мне неудобно». Разговорились. Выяснилось, что она совсем не против родить малыша, но пугали внешние обстоятельства и возможное осуждение окружающих. В итоге она все же родила прекрасного ребенка. А когда тот пошел в первый класс, пришла ко мне, чтобы поделиться своей радостью и поблагодарить за оказанную ей когда-то поддержку.

Я сама многодетная мама. Каждый из трех моих детей — долгожданный. Поэтому могу с уверенностью сказать: один ребенок — одно счастье, двое — два, а трое — огромное счастье. Конечно, растить и воспитывать детей — большой труд. Но все родительские хлопоты окупаются счастьем быть мамой и папой, видеть, как растут и взрослеют дети, как они любят вас…

— Если бы вы знали, сколько женщин отдали бы все на свете за возможность забеременеть и родить малыша, — высказывает свое мнение Лола Юнусова по поводу сомнений женщин: рожать или не рожать. — К сожалению, счастье материнства доступно не каждой. Но современная медицина многим может помочь. Ежегодно мы направляем на ЭКО четыре-пять женщин. И очень радуемся, когда у них появляются малыши.