В регионе

Высота снежного покрова в Липецке составляет 36 сантиметров

3 часа назад
10 посмотрели

Читайте нас в

Несмотря на то что менее чем за сутки в Липецке выпала треть месячной нормы снега, паводковая ситуация в областном центре остаётся стабильной. Об этом сегодня, 28 февраля, на еженедельном оперативном совещании у главы города доложил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.

— Высота снежного покрова уменьшается. Если в январе она составляла 51 сантиметр, то сегодня – 36 сантиметров. Глубина промерзания почвы снизилась с 23 до 17 сантиметров. Но есть опасность, что запасы воды не смогут быстро уйти в почву. Частичные жалобы на подтопление уже появляются в Правобережном округе, — сообщил Николай Новиков.

Евгения Уваркина поручила специалистам муниципального управления благоустройства усилить работу по вывозу снега и расчистке ливневой канализации и естественных водоотводных путей. Для этих работ в том числе необходимо привлекать наёмную технику. Как заверил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, соответствующий контракт со специализированной организацией уже заключён, к работам привлечённые машины приступят с 1 марта.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание