Несмотря на то что менее чем за сутки в Липецке выпала треть месячной нормы снега, паводковая ситуация в областном центре остаётся стабильной. Об этом сегодня, 28 февраля, на еженедельном оперативном совещании у главы города доложил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.

— Высота снежного покрова уменьшается. Если в январе она составляла 51 сантиметр, то сегодня – 36 сантиметров. Глубина промерзания почвы снизилась с 23 до 17 сантиметров. Но есть опасность, что запасы воды не смогут быстро уйти в почву. Частичные жалобы на подтопление уже появляются в Правобережном округе, — сообщил Николай Новиков.

Евгения Уваркина поручила специалистам муниципального управления благоустройства усилить работу по вывозу снега и расчистке ливневой канализации и естественных водоотводных путей. Для этих работ в том числе необходимо привлекать наёмную технику. Как заверил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, соответствующий контракт со специализированной организацией уже заключён, к работам привлечённые машины приступят с 1 марта.