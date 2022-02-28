В производстве ОРП ПЛ и ПС СУ УМВД России по г. Липецку находилось уголовное дело по обвинению жителя областного центра в трех эпизодах преступной деятельности, а именно по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ

Так 21 сентября 2021 обвиняемый находясь в квартире дома по улице переулок Рудный г. Липецка незаконно сбыл за денежные средства в сумме 500 рублей гражданину наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой 0,41 грамма в высушенном виде;

Кроме того, обвиняемый пытался сбыть на территории г. Липецка и Липецкой области наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 111,2 грамма в высушенном виде. Однако, свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства он не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками ОНК УМВД России по г. Липецку.

Так, 22 октября 2021 года, органами предварительного следствия при производстве личного обыска обвиняемого проведенного в помещении здания УМВД России по г. Липецку, в его одежде было обнаружено и изъято наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой 36,4 грамма в высушенном виде.

В ходе производства обыска жилища обвиняемого, было обнаружено и изъято наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой 74,8 грамма в высушенном виде

При расследовании уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал, однако органами предварительного расследования, собрано достаточно доказательств, непосредственно подтверждающих его вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ и данное уголовное с утверждённым обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Липецка для рассмотрения по существу.