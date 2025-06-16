Взвейтесь кострами!

Один из выпусков передачи «Прямой эфир», выходящей на телеканале «Россия 1», был посвящен 100-летию «Артека». Среди приглашенных гостей были наши земляки Валентина Анохина из Добринки и ее вожатый Аркадий Подольский из Воронежа.

Уникальному международному детскому центру «Артек» 16 июня исполняется 100 лет! И это не просто лагерь, это место, где уже целый век дети из разных городов России и стран мира объединяются, находят друзей, учатся новому, познают мир и самосовершенствуются.

43 года назад мне посчастливилось работать в этом сказочном лагере вожатой. Досрочно сдав сессию, 5 студентов нашего историко-педагогического факультета Воронежского государственного пединститута на полгода отправились проходить практику в знаменитый лагерь!

И вот уже в течение сорока трех лет «Артек» не отпускает.

Мною создано два сообщества артековцев в Липецкой и Воронежской областях.

После посещения «Артека» на его 90-летие нами проведено семь слетов вожатых (пять — в Хохле Воронежской области, в семье артековских вожатых Власовых, создавших уникальный домашний музей «Артека», и два — в Воронеже.

Сообществом издано шесть книг об «Артеке». Все эти книги мы подарили в музей лагеря.

Бывшие артековцы из Черноземья (липчане и воронежцы) издали уже шесть книг, посвященных любимому лагерю.

Проведено несколько научно-практических конференций по наследию «Артека», телемостов, видеоконференций, встреч и т.д.

Подготовили интересную презентацию, которую будут демонстрировать 16 июня с большого экрана в «Артеке», где предполагается присутствие нашего президента В.В. Путина.

Я могла бы очень много рассказывать об «Артеке», но цель моей публикации другая.

Сегодня я хочу рассказать о том, что «Артек» — это, действительно, лагерь чудес.

Неожиданный звонок

Вспоминает Валентина Анохина (Мальцева):

— И снова телефонный звонок, как несколько лет назад. Тогда мне звонила главный редактор газеты «Добринские вести» Шигина Тамара Васильевна. Она была на слете артековских вожатых в Хохле, где познакомилась с моим вожатым — Подольским Вадимом Аркадьевичем. Он сказал, что в его отряде в 1964 году отдыхала девочка из Добринки — Мальцева Валя. Вернувшись со встречи, Тамара Васильевна разыскала меня и позвонила.

Вот и на этот раз 16 мая получила от нее звонок. Она сказала, что меня приглашают в Москву на телеканал «Россия -1» на передачу «Прямой эфир», где готовилась программа к юбилею лагеря.

Артековский вожатый Аркадий Подольский и отдыхавшая в 1964 г. в его отряде Валентина Анохина встретились спустя много лет в студии федерального телеканала.

Здесь сбываются мечты

Вязгина Анна Андреевна — редактор ООО «ТВ ХИТ Премьер» на просторах интернета встретила мою статью «Артек» в каждом сердце оставил свой след» от 11.06.2020 года. Статья заинтересовала, и она обратилась ко мне с просьбой рассказать об «Артеке» и помочь найти контакты героев моей публикации. К счастью, контакты у меня были, и я ей их сразу сообщила. В.А. Подольский (1941 г. р.) охотно принял приглашение на эфир, а вот В.И. Анохину (Мальцеву) пришлось уговаривать. Наконец-то она поняла, что такой шанс в жизни человека бывает один на миллион.

Предполагалась на передаче встреча не только с вожатым, но и с детьми Юрия Алексеевича Гагарина, которые отдыхали в это время вместе с семьей в «Артеке» и были прикреплены к их отряду. У Валентины Ивановны сохранилось их совместное фото.

Транспорт для поездки ради такого уникального случая выделил глава района А.Н. Пасынков, за что мы ему с семьей В.И. Анохиной благодарны. В качестве группы поддержки Валентина Ивановна взяла с собой дочку и внука.

В Москве они посетили Красную площадь, в Александровском саду возложили цветы на могилу Неизвестного Солдата, совершили прогулку на речном трамвайчике, откуда увидели собор Василия Блаженного, Кремль, парк «Зарядье» с красивейшим парящим мостом, театр Эстрады, памятник Петру Первому.

Телеканал «Россия-1»

— На следующее утро мы были в студии телеканала. Съемки начались в 10.00. У меня был первый выход. Было страшно, но меня поддерживала редактор Анна Андреевна. Когда вошла в студию, немного успокоилась. Ведущие Антон Демидов и Александр Яковлев стали задавать вопросы. Они очень удивились, что у меня до сих пор сохранился уголек от прощального пионерского костра. Спрашивали, как я попала в «Артек», какие были впечатления от встреч с детьми Ю.А. Гагарина. Очень жаль, что «девочки» не смогли приехать на передачу, хотя планировали.

И вот под бурные аплодисменты и возгласы зрителей состоялась моя встреча с вожатым. Для него это было полной неожиданностью. Мы не виделись более полувека. Обнялись! Он снова назвал меня «рыбкой», как и 60 лет назад. Разве это не чудо?

Потом приглашались другие артековцы разных лет. Они рассказывали свои интересные истории. Были вожатые Саманты Смит — посланца мира из Америки, вожатые, которые принимали детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, и другие.

Напоследок сфотографировалась с Вадимом Аркадьевичем, пообещав ему увеличить снимок и прислать, а также сделали общее фото всех участников.

Вернувшись домой, я до сих пор не могу поверить, что все это происходило со мной!

Разве это не чудо?

Я подарила телеканалу «Россия-1» еще несколько необычных сюжетов, связанных с «Артеком».

Его сотрудники по моим рекомендациям взяли интервью у семьи Фроловых. Это отдельная захватывающая история любви, которая родилась в «Артеке». Но об этом позже…

Участники слета артековских вожатых прошлых лет в Хохле. В первом ряду (в синем) — Владимир Ильич Власов. Человек, благодаря которому спустя десятилетия артековцы из разных городов не теряют связи друг с другом и регулярно встречаются на День вожатого в г. Хохол Воронежской области. А еще он со своей супругой Татьяной создал уникальный домашний музей «Артека».

А теперь ждем «Прямой эфир» с участием нашей землячки с нетерпением. Телепередача выйдет 20 июня, в 17.00, на канале «Россия-1» (16+).

С днём рождения, «Артек»! Пусть солнце согревает твои корпуса, пусть детские голоса замолкают только ночью и когда приходит «Абсолют», пусть костры освещают дорогу идущим и поющим, и не иссякнут монетки на камнях твоего Чёрного моря! Ты так нужен нам, нашим детям, внукам и правнукам! Нашей великой России!

С вековым юбилеем, любимый «Артек»!

Тамара ШИГИНА, главный редактор «Добринских вестей».

Потомкам, которые будут отмечать 100-летие «Артека»

Дорогой друг!

К тебе обращается артековская вожатая 80-х годов ХХ столетия. Мне посчастливилось работать в «Артеке».

Через всю жизнь я пронесла любовь к уникальному месту и верность принципу: «Кто сдружился в «Артеке» — тот сдружился навеки!»

Мы стремились воспитывать в детях добро, гуманизм, общественную активность, готовность прийти на помощь, стремление познавать новое, самосовершенствоваться, подать руку другу, хранить верность, любить Родину. Этому учил нас «Артек». Эти качества будут востребованы во все времена. Нам необходимо вести диалог поколений.

Мы постарались осмыслить свой опыт и изложить его в серии книг об «Артеке». Читайте их. Берите рациональное зерно. Не соглашайтесь. Ищите свои пути. Не отвергайте наши. Развивайте лучшие традиции отечественной педагогики. Несмотря на наступление по всем фронтам индивидуалистской теории развития личности, в России всегда будет превалировать теория воспитания коллектива и воспитания в коллективе, теория коллективно-творческих дел. Россия — страна, где издревле можно было выживать сообща, а сегодня устоять в современном мире, достичь высоких результатов — совместными усилиями коллективов, сообществ и элит.

Стартует юбилейная смена «Артека», посвященная 100-летию Международного детского центра. Она объединяет артековцев разных поколений и является важной вехой, подведением итогов и осмыслением роли «Артека» в воспитании и образовании детей.

«Артековец сегодня — артековец всегда» — это не просто девиз. В нем заключена гордость каждого ребенка за свою страну и ее историю, ответственность за будущее Родины. Быть артековцем — значит быть частью большой дружной семьи, объединенной общими ценностями: патриотизмом, уважением к традициям и открытостью к новым идеям.

С юбилеем, наш любимый «Артек»!