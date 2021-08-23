Липецкие учителя в преддверии нового учебного года провели традиционный областной образовательный форум. В регионе он состоялся в 17-й раз. Ключевым событием стала региональная педагогическая конференция «Воспитать успешного человека – вектор регионального образования».

На форуме создали четыре экспертные площадки, которые связал телемост, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Площадка «Счастливый ребенок в современной школе» работала на базе института развития образования Липецкой области, «ШКОЛА успеха для УСПЕШНЫХ детей» – в липецком технопарке «Кванториум», «Навигатор воспитания: учитывая мнение каждого» – на базе детского технопарка «Кванториум» в Ельце и площадка «Развитие дополнительного образования детей «дополнительное образование: От и До» – в центре цифрового образования детей «IT-куб». В педагогической конференции приняли участие руководители муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений, педагогические работники, представляющие дошкольное, общее и дополнительное образование, работники учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители профсоюзных организаций, родительская общественность.

На открытии форума присутствовал заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. «Современная школа должна быть направлена именно на ребенка: на его интересы, цели, развитие индивидуальных способностей, на мотивацию к получению знаний и опыта, которые он сможет впоследствии применить уже во взрослой жизни. Поэтому основная наша задача – сформировать целостную образовательную систему в регионе и как следствие – воспитать успешного человека», – подчеркнул Анатолий Якутин. С докладом о развитии образования в регионе выступила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. Она отметила, что воспитание и образование неразделимы. В регионе работает система воспитательных и образовательных моделей для их слаженного соединения. Сейчас главный ориентир в педагогике – гармонизация всех сфер жизни ребенка.

Участники конференции оценили результаты прошлого учебного года и обсудили вопросы дальнейшего развития.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.