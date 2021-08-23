В День Государственного флага сборная парашютистов-спортсменов Липецкого аэроклуба ДОСААФ России впервые в истории областного центра провела показательные выступления над акваторией реки Воронеж с дальнейшим точным приземлением парашютной группы на территорию острова Зеленый. Этот вид прыжков всегда является сложной технической задачей – парашютист должен не только управлять парашютной системой, но и справиться при этом с флагом размером 4х6 метров.

Пять лучших парашютистов десантировались с самолета АН-2 на высоте 1200 метров и раскрыли праздничные стяги на высоте 600 метров. Вместе с Государственным флагом России в этот день в небе над Липецком гордо реяли флаги Липецкой области, города Липецка, ДОСААФ России Липецкой области и Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области.

Парашютная премьера стала возможна благодаря финансированию работы Липецкого аэроклуба ДОСААФ России из регионального бюджета в рамках ежегодной субсидии, предоставляемой самой большой региональной оборонной организации. Эта субсидия позволит в текущем году на безвозмездной основе совершить более 350 прыжков представителям допризывной молодежи, членам военно-патриотических клубов и участникам молодежной команды парашютистов-спортсменов, созданной при Липецком аэроклубе. Председатель регионального отделения ДОСААФ России Александр Комкин отметил, что системная помощь областного бюджета оказывает существенное положительное влияние на процесс подготовки липецкой молодежи к службе в Российской армии.