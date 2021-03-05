Более 40 лет трудового стажа у Лидии Егоровны, три десятка с лишним из них она проработала токарем

«И МЕДВЕДЕЙ УЧАТ…»

Непривычный для наших мест её говор позволил понять сразу, что Лидия Егоровна родом издалека. Приехала в Добринский район в 1969-м тётю проведать с Урала. Тут ей понравилось, так здесь и осталась.

— Почему такую сложную для женщин профессию выбрали? — спрашиваю у неё.

— Родилась я в сельской местности, за Соликамском, родители — обычные колхозники. Честно говоря, не хотелось оставаться в деревне и повторять их путь, но председатель колхоза меня после 8-летки не отпускал, не давал справку, без какой нельзя было получить паспорт. Набор в учебные заведения уже шёл. Но добрые люди помогли получить паспорт, и я подала документы в училище на обмотщицу. Вообще, лишь бы на кого, чтобы уехать в город.

Когда же собрали всех студентов первый раз и стали зачитывать, кто на кого станет учиться, то для Лидии озвучили — токарь. «Как же так! — завозмущалась она. — Я писала на обмотщицу», хотя, живя в деревне, представления не имела ни о том, ни о другом. «Это я твоё заявление переписала, — сказала ей тогда женщина из приёмной комиссии. — Нам токарей не хватает».

— «А что он делает-то, этот токарь?» — спросила я тогда, первый раз слыша о такой профессии, сейчас, смеясь, рассказывает Л.Е. Михалёва. — Ладно, говорю, буду учиться. Медведей учат на велосипеде ездить, неужели я не сумею стать токарем?

СТАРАТЕЛЬНАЯ УЧЕНИЦА

Лидочка хорошо училась, успела до диплома получить в сравнении с однокурсниками высокий разряд. Их по окончании заведения направили по весям, а её и ещё нескольких ребят оставили в Соликамске, дав направление на известный всей стране магниевый завод. Это для сельской девчонки было большое достижение. На предприятии, как оказалось, тоже трудились женщины-токари, хоть и в небольшом количестве.

— Моя наставница тогда мне заявила: «Вот научишься маслёнки для моторов точить, значит, молодец». Я и выучилась. Много чего приходилось на заводе вытачивать. Однажды мастер дал сложную работу: выточить деталь из дорогой нержавейки по микрометру. Я сделала, но он расчёт произвёл неверно, и, разумеется, вышел брак. Скандал с мастером случился, хоть не я виновата была. «Надо ж мне зло на ком-нибудь сорвать», — сказал он мне в тот раз.

— А в целом потом много брака «лепили»? — спрашиваю у Лидии Егоровны.

— Если шофёры, когда уж тут трудилась, сами неправильно рассчитают, то тоже получался брак, поэтому я чаще всего им не доверяла и сама шла делать замеры. А на заводе всё сразу выполняли по чертежам. Если они неточные, стало быть, и мы неверно выточим.

На автобазе райпо. У токарного станка – Л.Е. Михалёва. За свою работу женщина получила огромное количество грамот. Ей даже присвоили звание «Ударник коммунистического труда».

НА ВЕСЬ РАЙОН — ОДНА ТАКАЯ

Так три года Лидия Егоровна проработала на заводе. Но потом случилось добринское притяжение. Наши края, видимо, чем-то сильно приворожили её, раз она оставила на Урале родителей и четверых братьев-сестёр. Один из братьев, кстати, тоже был токарем.

Тут новенькую встретил местный парень Иван Михалёв и, не раздумывая, через три дня предложил ей руку и сердце. Так уж понравилась ему приезжая девушка. Хорошенькая, шустрая, умеющая петь и плясать. Да ещё такая рукодельная! Уж точно: на весь район одна. Правда, невеста ещё немного подумала, и свадьбу лишь 4 ноября 1969-го сыграли. Целых пять месяцев (приехала 31 мая) дожидался её жених!

4 ноября 1969-го. Лидия навсегда переехала с Урала в Добринский район.

— В Добринке сразу устроилась токарем в райпромкомбинат, где муж на тот момент работал водителем, — вспоминает собеседница, — после нашего завода, конечно, картина совсем другая: станок старенький, ломался то и дело.

В новых валенках — в новую жизнь.

УДАРНИЦА ТРУДА

Зато начальство было довольно: трезвый токарь, всё делает как надо! Но потом на несколько лет ей придётся оставить своё любимое дело.

— Ушла в декретный отпуск, потом работала и на санэпидемстанции, и на комбикормовом заводе оператором диспетчерского пульта. Но, не поверите, станок токарный мне так часто снился!

Надо сказать, везде она работала на совесть. А уж ударницей коммунистического труда стала ещё в 20 лет на магниевом заводе. На страницах нашей районки она как ответственный работник тоже появлялась не раз. Женщина бережно хранит газетные вырезки.

Грамот за хороший труд у токаря Л.Е. Михалёвой – огромное количество.

У Михалёвых за это время родилось трое детей: дочь и два сына. И лишь в 1982-м, спустя 11 лет, Лидия вновь встанет за токарный станок на автобазе райпо, где проработает до выхода на заслуженный отдых в 2004-м. Только это по документам: ушла на пенсию в 2009-м она окончательно.

ДЛЯ НЕЁ ЛИЧНО — СТАНОК ИЗ МОСКВЫ

Руководство предприятия хорошо знало о мастере своего дела Л.Е. Михалёвой. И специально для неё тогда привезли токарный станок из столицы, установили по её небольшому росту.

— За это время столько всего выточила! Хоть на автобазе работала, но обращались за помощью и с СОМа, и пожарные, и милиция…Никому не отказывала. Сейчас порой мужчина поздоровается, говорю ему: «Ой, а я Вас не знаю». И слышу в ответ: «Зато я знаю, спасибо Вам».

— Кстати, о мужчинах, — обращаюсь к ней, — супруг Вас сильно ревновал? Всё-таки практически лишь мужской коллектив, а Вы такая обаятельная…

— Ревновал, конечно, хоть я повода и не давала. Такая уж работа.

— Вы сами как считаете: она больше мужская или женская, ведь даже слова «токариха» в нашем языке нет? — спросила я у женщины.

— Думаю, что мужская, много нюансов в ней, о каких обычные женщины и слыхать не слыхивали. Однако я убеждена: если работу свою любишь, то всегда и всё получится. У меня ни отпуска, ни выходных, можно сказать, не бывало. Если только на Урал к родным уеду, то там и отдохну. А так приезжали в любое время суток, чтоб какую-нибудь деталь расточить.

— Дети как относились к Вашему токарству?

— Никто не пошёл по моим стопам. Зато, думаю, гордились мною. Однажды старшая Фаина специально приехала на работу, чтоб меня сфотографировать у станка.

ОБЫЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ

Несмотря на такую непростую мужскую работу, женские заботы у Лидии никто не отменял. Вместе с Иваном Алексеевичем держали огромное хозяйство на подворье: и коров с поросятами, и пуховых коз с овцами, и кроликов с гусями… Всё она успевала. Платки пуховые вязала, не говоря уж о носках-варежках.

И страшное горе довелось Лидии Егоровне испытать: похоронила среднего сына Сергея, овдовела ещё в 2009-м. Однако счастье находит в привычной женской жизни. Она бабушка 6 внуков. Живёт с семьёй младшего сына Николая (или он с ней) в огромном доме, какой когда-то построили с мужем.

Внук Саша заинтересовался старой газетной вырезкой о бабушке Л.Е. Михалёвой, более 30 лет проработавшей токарем.

— Как Вам удаётся уживаться с невесткой? — интересуюсь у неё.

— Стараюсь ладить с Раисой Николаевной, — отвечает, — сама когда-то 18 лет со свекровью, свекром, семьёй деверя и его тремя ребятишками прожила. Пытаюсь поставить себя на место молодых.

Около Лидии Егоровны крутится семилетний внук Сашка, его брат-четвероклассник Ваня — в школе. Бабушка сейчас им что-нибудь вкусненькое придумает.

А мы, в свою очередь, у женщины с Урала попросили рецепт знаменитых пельменей её родного края.

— Мы их ели всегда с уксусом, примерно 5-6-процентным. В миску налить и окунать в него пельмени. Делаю я их руками, без пельменницы. Тесто обычное: мука, яйца, соль, молоко или вода. Раскатать тонко. Фарш беру свиной, в него побольше лука добавить и обязательно яйца, соль, перец. Но больше всего мне самой нравятся пельмени с начинкой из кислой капусты или с грибной икрой. Для неё черные грибы (боровики, маслята, подосиновики и др.) сначала промыть, отварить. Потом их прокрутить в мясорубке с луком.

Токарь Л.Е. Михалёва советовала попробовать так приготовить. Говорит, что не пожалеете.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Михалёвых.