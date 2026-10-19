Забывая про разбитые дороги

В 2026 году из областного дорожного фонда для Добринского округа на строительство, ремонт и содержание дорог было выделено 60 миллионов рублей. Сегодня мы подводим краткий итог того, что было сделано для приведения дорожной инфраструктуры муниципалитета в надлежащий вид.

Итак, наиболее масштабные работы по капитальному ремонту дорожного полотна велись на участках дороги регионального значения станция Хворостянка-Нижняя Матрёнка-Ольховка-граница Усманского округа. Здесь отремонтировали 21,5 километра дороги. Работы велись при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». На первом участке длиной почти 7 километров дорожники уложили два слоя нового асфальтобетона. На втором участке в 14,5 км, подрядчик устранил просадки дорожного полотна. Помимо укладки нового покрытия, здесь укрепили обочины, обновили дорожные знаки, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли дорожную разметку. Эта дорога связывает станцию Хворостянка, деревню Салтычки, села Нижняя Матрёнка и Ольховка, а также обеспечивает связь Добринского и Усманского округов.

По этому же нацпроекту отремонтирована автодорога Верхняя Матрёнка — Березнеговатка, протяжённостью 8 километров. Здесь восстановили кромку дороги, срезали верхний слой старого асфальта, а также укрепили основание в местах сильных просадок. Асфальтобетон уложили в два слоя. Завершающим этапом работ стало укрепление обочин щебнем, асфальтирование съездов и примыканий, нанесение новой разметки. Также отремонтировали водопропускные трубы.

На условиях софинансирования областного и местного бюджетов асфальтировались части улиц 60 лет СССР, Зелёной, Новой, Дальней, Рабочей в микрорайоне «Прогресс» посёлка Добринка.

В окружном центре сделали поворот с улицы Воронского на улицу 40 лет Победы, поворот с улицы Воронского на ЦРБ с устройством пешеходного тротуара, участок дороги на улице Линейной, участок дороги, ведущей к улице Заозёрной, участок автодороги с улицы Ленинской на выезд в сторону п. Петровский, участок автодороги улица Мира — улица Октябрьская, автодорогу в п. Кооператор.

В этом году новый асфальт, а также дороги со щебёночным покрытием, также появились в ряде других населённых пунктов муниципалитета. В Паршиновке заасфальтировали 700 метров дороги по улице Рогова.

Почти 1200 метров нового асфальта уложили на улицах Молодёжной и Школьной в селе Ивановка Дубовского теротдела, Интернациональной — в Пушкино (1,1 км). Асфальт пришёл и на улицу Юбилейную в Нижней Матрёнке, Интернациональную в Верхней Матрёнке (почти 870 метров). Отсыпали щебнем улицу Георгиевскую в деревне Георгиевка (Новочеркутинский теротдел).

До конца октября заасфальтируют более 300 метров по улице Зелёной с устройством разворотной площадки для мусоровоза в селе Александровка Новочеркутинского теротдела.

Аналогичные работы провели на улице Зелёной в деревне Поддубровка Мазейского теротдела.

В последней декаде сентября начался ремонт 750-метрового участка дороги по улице Мира — улица Октябрьская в Добринке. На первом этапе выровняли обочины, при помощи фрезы срезали старое покрытие, там, где это потребовалось, установили 170 новых бордюрных камней. Далее с помощью гудронатора нанесли битумную эмульсию и только после этого начали укладывать асфальт. Горячий асфальт укатывали два катка весом 9 и 13 тонн. Толщина покрытия в уплотненном виде составила 5 сантиметров. Ещё одним проблемным участком в Добринке стало меньше.