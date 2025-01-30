Вчера в администрации Добринского района в торжественной обстановке состоялась церемония вручения свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья или его строительство семи молодым многодетным семьям.

А это значит, что совсем скоро благодаря государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» справят новоселье в своих домах семьи Валентины Богатырёвой, Ольги Золотарёвой, Алексея и Лилии Посадневых, Эмиля и Марии Саитовых, Александра Титова и Наили Ябагиевой, Никиты и Татьяны Фатеевых, Александра и Ольги Шестаковых.

Во всех этих семьях воспитываются от трех до пяти детей, поэтому солидные социальные выплаты на покупку или строительство нового дома будут им весьма кстати.

От имени главы Добринского района Александра Пасынкова всех счастливчиков с таким знаковым событием поздравил его заместитель Олег Малыхин.

— Очень приятно видеть здесь так много детей, — сказал Олег Николаевич, — и вдвойне приятнее осознавать, что в Добринском районе с каждым годом растет число многодетных семей. Думаю, что для любой семьи новоселье в собственном и отдельном жилье — это настоящий праздник. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, пусть в ваших новых домах царят любовь и не смолкает детский смех!

Затем О.Н. Малыхин вручил главам семей свидетельства и цветы, а артисты районного Дома культуры подготовили для приглашенных музыкальные подарки.

От имени многодетных семей администрацию района и правительство Липецкой области за весомую поддержку поблагодарил Никита Фатеев.

Остаться жить в Добринском районе очень хочет семья Александра и Ольги Шестаковых из д. Заря Мазейского сельского поселения.

У супругов подрастают пятеро детей: Анастасия, Сергей, Никита, Максим и Дмитрий. Глава семьи работает охранником, а супруга сейчас находится в декретном отпуске. В нынешнем жилье с таким количеством детей им было тесновато. Но благодаря госпрограмме Шестаковы улучшат свои жилищные условия, и места хватит каждому ребенку.

На вопрос корреспондента о том, где они планируют купить дом, будущие новоселы ответили так: «Мы Добринский район и свою Зарю ни на что не променяем».