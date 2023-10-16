Круглый стол. Журналисты пригласили для разговора добринских волонтеров, чтобы скоординировать работу всех, кто помогает фронту

В «круглом столе» участвовали: руководитель областного Комитета семей воинов Отечества, мать погибшего героя — участника СВО Ольга Кабанова, военные волонтеры Наталия Зубарева, Владимир Смольянинов, Иван Подольян, Алексей Атисков, руководитель районной службы социальной защиты населения Вадим Батышкин, глава Нижнематренского сельского поселения Сергей Бирюков, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин, завуч Пушкинской средней школы Светлана Скоробогатова, учитель-ветеран из Пушкино Татьяна Пономаренко, активистка из Средней Матренки Найля Григорьева.

Такого эмоционально насыщенного «круглого стола» у нас в редакции, пожалуй, еще не было. Да и поднятая на нем тема не предполагала равнодушия и безучастия: «Как правильно помогать участникам специальной военной операции?».

Поговорить об этом собрались люди, для которых вот уже почти два года как жизнь поменяла свое направление. Мы называем их военными волонтерами, кто-то из них предпочитает наше слово — доброволец. Но суть одна: люди разных возрастов, профессий и уровня достатка, они обеспечивают связь фронта и тыла, организуют земляков на помощь участникам СВО и снабжают наших ребят всем необходимым, приближая таким образом общую победу.

Даже на каникулах в Пушкинской школе не прекращалась работа по изготовлению сухих душей. А с началом учебного года она еще больше активизировалась. На сегодняшний день пушкинцами их изготовлено и отправлено на фронт 17 тысяч.

По зову души

Планируя этот «круглый стол», помимо известных в районе и области волонтеров, мы через газету пригласили на него всех, кто заинтересован в этой теме. Среди откликнувшихся были добринский пенсионер Семен Федорович Тюмнев и почтальон из Дубового Светлана Кузнецова.

Светлана Николаевна пришла в редакцию со значком на груди одной из региональных волонтерских групп, которая обеспечивает бойцов маскировкой.

С. Кузнецова: — Плести маскировочные сети меня научила сноха. Я приобщила к этому делу еще троих единомышленниц. Это работницы Дубовского сельсовета: Алла Сергеева, Елена Гайдай и Светлана Никитушкина. Изготавливаем сети в перерывах и свободное от работы время. Готовые передаем липчанам. Меня заинтересовало еще производство «браслетов выживания», поэтому приехала в редакцию, чтобы узнать об этом подробнее.

Светлане повезло: среди участников «круглого стола» была жительница Средней Матренки Найля Григорьева, которая вместе с супругом Юрием освоила технику изготовления в том числе и таких браслетов.

Н. Григорьева: — В том-то и дело, что многие из нас сейчас работают поодиночке. Хотелось бы наладить взаимодействие с единомышленниками из других сел района. Нам нужна скоординированность.

Об этом в основном и шла речь на нашем мероприятии.



«Мы и есть то самое подкрепление»

Наталия Зубарева не в первый раз появляется на страницах районной газеты. Это наша землячка, бывшая ученица Пушкинской школы, а ныне липецкий предприниматель и военный волонтер. И неизвестно, кто больше, потому что вся ее энергия и деятельность сегодня сосредоточены на помощи нашим бойцам.

Наталия находит в своем напряженном графике время и на работу с общественностью, потому что знает: только сообща мы можем реально помочь фронту.

Н. Зубарева: — По большому счету мы и есть то самое подкрепление, которое так необходимо нашим уже уставшим, но мужественным ребятам на передовой. Чем больше нас будет — тем быстрее наступит победа и наши близкие вернутся домой.

А помогать, по словам Наталии, можно по-разному. Но всякая помощь ценна. В каких-то случаях не обойтись без поддержки крупного бизнеса, когда требуется купить дорогостоящий прибор, к примеру, за два или четыре миллиона рублей. А было, что всего за день обычные липчане собрали на машину-«буханку» для медбата.

Да, далеко не у каждого есть возможность купить тепловизор, но для того и существуют волонтерские группы, которые организуют сборы денежных средств, чтобы закрыть очередную заявку с передовой.

В Петровской средней школе давно действует волонтёрский отряд «Доброволец». С начала СВО он провёл множество патриотических акций «Своих не бросаем!». Ребята вместе с педагогами делали блиндажные свечи, маскировочные сети, сухие души…

— На днях, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Наталия Юрьевна Несмеянова, — волонтёры провели очередную акцию: изготовили патриотические значки и брелоки и продали их. От реализации получили 25 тысяч рублей, на которые закупили для наших бойцов резиновые сапоги, дождевики и газовые баллончики для приготовления пищи.

Есть такая и в нашем районе.

О. Кабанова: — Моя волонтерская группа «ZOV Добринских казаков» (https://t.me/+0KHGMhcJuyYzZGY6) создана в марте 2022 года из людей, которые, кроме меня, не имели прямого отношения к СВО. Не было «там» на тот момент их родных и друзей. Никто еще не понимал тогда масштаб и сроки… Просто пришло время Х, и наши казаки не смогли остаться в стороне. Посчитать, сколько и кому помогли за этот период, невозможно. От одного сбора к другому…

И, чем больше сборов, тем больше людей к нам присоединяются. И каких! От их силы духа, веры и помощи я понимаю, что надо жить!

В. Смольянинов: — В самом начале спецоперации мы передавали гуманитарную помощь нашим ребятам через елецких казаков, у которых были налажены свои каналы связи. После проведения частичной мобилизации сами стали возить гуманитарку своим землякам. Работаем в основном по заявкам. Сбор проводим в районной администрации, райпо, магазине «Удица».

А. Атисков: — Если раньше из-за отсутствия сведений обо всех наших мобилизованных помощь до кого-то не доходила, то теперь у нас есть списки (они, конечно, тоже неполные) наших ребят, налажена постоянная связь с ними.

Перечень того, что необходимо нашим ребятам на передовой, весьма обширен: от спецтехники, стройматериалов, инструментов, обмундирования до продуктов питания и средств гигиены. Кстати, такие списки вывешены во всех селах на пунктах сбора гуманитарной помощи.

На самом деле, по словам тех, кто часто бывает «за ленточкой» и общается с бойцами, на фронте мелочей не бывает. Например, в боях теряется или приходит в негодность амуниция, часто не бывает возможности постирать, а значит, нижнее белье становится расходным материалом… Бытовые неудобства создают дополнительные трудности для бойцов, это «мелочи», которые влияют на общий настрой — позитивный или негативный.

— А что сейчас в приоритете при формировании гуманитарной помощи и можно ли говорить о ее сезонности?

Н. Зубарева: — Погода изменилась. В разгаре осень с дождями и первыми заморозками. А значит, помимо прочего, востребована теплая, влагозащитная одежда и обувь, генераторы, медикаменты, особенно противопростудные, — все, что может согреть бойца, поддержать его здоровье. Пора вспомнить и про шерстяные носки, которые так пригодились нашим ребятам прошлой зимой. Ведь это не только тепло для ног, но и хорошая, добрая энергетика женщин, вязавших их с любовью для наших защитников.

И. Подольян: — Стройматериалы, газовые баллоны… Ребята строят блиндажи, налаживают быт. Мужчины, которые и дома что-то мастерили своими руками, на передовой тоже не сидят без дела. У некоторых такие блиндажи, что любо-дорого посмотреть, максимально комфортные для проживания, насколько это возможно в условиях боевых действий.

В. Смольянинов: — Особо хочется отметить добринского предпринимателя Виктора Николаевича Воропаева, владельца магазина «Удица», который вот уже полтора года практически не зарабатывает для себя. Он по закупочной цене продает вещи для СВО, вкладывает и свои деньги. Сергей Михайлович Пронин, предприниматель из Петровского, предоставляет по себестоимости стройматериалы, дает свою «Газель» для отправки гуманитарных грузов на фронт. Районное общество инвалидов передало через нас для госпиталей более шести тысяч штук памперсов для взрослых, четыре инвалидные коляски.

— Отдельно хочется поговорить о продовольственной помощи. Есть ли здесь какие-то пожелания, ограничения?

А. Атисков: — Сейчас мы занимаемся сбором помощи для небольшого «ресторанчика», в котором предприниматель из-под Калуги по своей инициативе бесплатно кормит солдат. На этой неделе первая партия продуктов уже отправится в Белгородскую область. Собрано достаточно много овощей, оно и понятно — сезон. Но есть позиции, которые слабо закрываются, к примеру, требуется много одноразовой посуды. Представляете, сколько ее нужно, чтобы накормить сразу пятьсот человек?

Т. Пономаренко: — Мы у себя в Пушкино стараемся работать в тесной связи со школой, которая координирует сбор гуманитарной помощи. Обращаемся к людям, и никто из односельчан не отказывает. Моя квартира буквально превратилась в продуктовый склад. Что-то из овощей перерабатываем на месте. Недавно закрыли для наших ребят два десятка трехлитровых банок тыквенного сока.

Н. Зубарева: — Просьба: если вы передаете банки с соленьями, пожалуйста, упаковывайте их так, чтобы волонтеры на сборных пунктах (а у нас это в основном женщины) могли взять коробки за какие-то ручки, чтобы перенести. И еще одна просьба, особенно к родным бойцов, не передавайте им каким-либо способом спиртное.

А. Полунин: — Если люди в селах не знают, куда нести гуманитарку, обращайтесь к своим главам. Они координируют эту работу. Собранную помощь доставляют в Добринку, а здесь уже формируем ее для отправки.

Глава района Александр Пасынков передает спецтехнику Ольге Кабановой для участников СВО.

Помогая другим, мы помогаем себе

Есть люди, которые не ограничиваются простым перечислением денег в фонд помощи фронту, а что-то делают своими руками. Таких рукодельных земляков у нас тоже немало.

Пушкинские школьники были первыми в нашем районе, кто стал изготавливать сухие души для бойцов.

С. Скоробогатова: — Мы понимаем, что наша помощь — капля в море. Делаем, что можем. Недавно в Пушкинской школе побывало областное телевидение, снимавшее материал про нашу волонтерскую работу. Рассказали, что делаем для бойцов блиндажные свечи, сухие души, собираем книги для подшефного детского сада на Донбассе, с помощью присоединившихся к нам женщин-рукодельниц из соседних сел связали и отправили на фронт 110 пар носков. Сейчас осваиваем новое направление: «пирожковое». Готовим вкусную выпечку для бойцов.

Суббота у нас объявлена Днем добрых дел, когда выносим в фойе столы и все желающие могут поработать с учителями и ребятами над изготовлением сухих душей. Узнав об этом, к нам даже приехали, чтобы поучаствовать в добром деле, из Добринки мама с дочкой-школьницей. А коллеги из Петровской школы приглашали меня провести мастер-класс по изготовлению сухих душей. Сейчас они уже сами мастерски делают это. С удовольствием поделюсь наработанным у нас опытом и с другими школами.

Н. Зубарева: — Нужно помнить, что волонтерство — это не только помощь фронту, но и большой воспитательный момент для подрастающего поколения. Что вложим сегодня в детей, такими они завтра и вырастут: патриотами Родины или равнодушными людьми.

Существует хороший опыт липецких школ, в которых мне часто приходится бывать. Дети вместе с учителями и родителями на самом деле очень помогают фронту. Собирают огромные посылки с медикаментами. Делают это очень грамотно, приклеивая перечень того, что лежит в коробках, обязательно вкладывают свои письма со словами поддержки.

Я стараюсь сделать так, чтобы ребята получали от бойцов обратную связь. Записываю солдатские видеобращения со словами благодарности детям. А те наглядно видят конечный результат своего труда и испытывают чувство гордости за то, что реально помогают защитникам нашей Родины.

А вот еще один случай, который имеет очень большой воспитательный эффект. Сплетенная руками ребят одной из липецких школ маскировочная сеть спасла жизни нескольких человек. Зависший над нашими позициями дрон с боеприпасами не смог «разглядеть» накрытую сетью машину-«буханку», и находившиеся в ней бойцы остались целы и невредимы. Командир захотел лично встретиться со школьниками и вручить им грамоту за спасение личного состава.

И. Подольян: — Петровская школа тоже несколько раз передавала через нашу группу коробки с медикаментами для бойцов, вещи, продукты.

Я считаю, что в этом деле нужен энтузиаст, который занимается сбором помощи не только по своим служебным обязанностям, но и по зову души.

В Петровской школе этим вопросом занимается завуч Наталия Юрьевна Несмеянова, неравнодушный и очень активный человек.

В. Батышкин: — Сегодня здесь собрался, можно сказать, волонтерский костяк Добринского района. Предлагаю разработать график встреч, подобных нынешней, со школьниками, с приглашением бойцов, которые приезжают в отпуск.

— Верно ли, по-вашему, высказывание: «Помогая другим, мы помогаем себе»?

С. Скоробогатова: — У меня трое детей: старшему 30 лет, дочкам-двойняшкам по 18. На семейном совете мы утвердили свой личный план по изготовлению сухих душей (это помимо волонтерской работы в школе) — 5 тысяч штук. Девочки откладывают все свои дела и работают вместе со мной. Для них это важно. Под Новый год мы с ребятами провели благотворительную ярмарку по сбору средств для участников СВО. Часть денег пошла на покупку новогодних подарков для детей наших защитников, которые мы и вручили вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А на следующий день мои девочки сложили в мешок свои кульки со сладостями и передали их бойцам через волонтера Наталию Зубареву. Слова дочки Насти я запомнила на всю жизнь: «Кажется, это такая мелочь, но как легко на душе стало!». Этим все сказано.

Тепло женских рук в травяных чаях для участников СВО от среднематренцев.

Т. Пономаренко: — Помогая другим, понимаешь, что жизнь твоя не бесполезна. Поэтому каждый должен в меру своих сил делать что-то доброе.

С. Бирюков: — Совсем недавно мы с односельчанами и совсем незнакомыми людьми, которые откликнулись на призыв помочь купить машину по просьбе земляка — участника СВО, приобрели и отвезли на фронт автомобиль «Нива». Ребята говорят, что у них большой спрос на гражданскую технику, которая не так интересна для противника, а значит, менее уязвима. Наш земляк присылает фотографии с передовой и рассказывает, как автомобиль помогает артиллеристам, использующим его для перемещения по позициям. Как вы думаете, что могут чувствовать при этом люди, которые были причастны к покупке «Нивы»? Такие поступки делают нас действительно едиными и непобедимыми.