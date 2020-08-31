“Здравствуй, папа! Вот и встретились через 79 лет…”

“БЕРЕГИ ДЕТЕЙ!”
— Всю жизнь мечтал об этом, — рассказывает 81-летний Виктор Константинович Лаптев, — лишь отслужив в армии, в 1962-м году, я в Добринском военкомате узнал, где похоронен наш Константин Иванович. Как-то там быстро всё установили и сказали мне адрес: Ярославль, Леонтьевское кладбище, захоронение №9.
Когда в 1941-м Павловским сельсоветом Добринского района Воронежской области отца призывали на фронт, Виктору, родившемуся последним из 5 ребятишек, всего и было 2 годика. Он сильно болел в тот момент. Только со слов матери знает, что папа на прощание ей сказал: «Береги детей, особенно последнего поскрёбышка!».
— Мы тогда жили в Фёдоровке. Мама Елена Максимовна строго выполняла наказ отца. Ох, и тяжело ей было с нами одной. Но сдюжила, всех подняла на ноги, дала образование. А вот батя обещал вернуться и не сдержал слова… Я его совсем не помню. Хорошо, что в доме всегда на видном месте висел портрет. В детстве, глядя на него, считал, что отец взрослый, хоть на момент смерти ему и было 38. А теперь он юнец передо мной, я больше чем в 2 раза уже старше. Сложили бойцы головы за нас молодыми: кому сорока не исполнилось, а кому и 20-ти…
«СКОРО УВИДИМСЯ…»
Перед отправкой на фронт соединение, в каком должен был воевать К.И. Лаптев, базировалось в городе Калаче Воронежской области, где их обучали военному делу. И Елена Максимовна с другими землячками 2 раза туда ездила проведать родного солдата. На обратном пути поезд в Добринке не останавливался, так женщины, рискуя жизнью, прыгали с состава… Фёдоровец сначала постоянно присылал домой письма, волновался, как они тут.
— В последнем, присланном из госпиталя Ярославля в начале 1942-го, папа написал: «Я жив, но сильно ранен, контужен. Скоро увидимся». Он, наверно, понимал, насколько его раны не позволят больше воевать, и надеялся на встречу с нами. Какое он имел ранение, мы не знаем до сей поры. Только потом, почти сразу, маме пришло сообщение: «К.И. Лаптев умер от ран в госпитале». А где и в каком, она не знала до 1962-го, пока я не нашёл данные. Ей даже тогда к пенсии прибавили несколько рублей. В Интернете недавно дети нашли, что 6 февраля 1942-го он поступил на лечение, а 9 числа уже умер…
ГОРДИЛСЯ Б СЫНОМ
Будь жив отец, он точно гордился бы своими детьми, особенно «поскрёбышком» Виктором: до 4-го класса его звали в школе «пятёрочником», потому что учился на отлично. Потом, говорит, пошёл в большую Чуевскую школу и там заленился, не так прилежно в огромном классе обучался. Но по окончании всё равно, имея солидную базу знаний, отучился на железобетонщика-верхолаза в строительной школе г. Липецка (мы бы теперь сказали — в колледже), получил 5-й разряд.
До армии, 1958-го года, трудился на стройке в Подмосковье. В Вооружённых силах сын не посрамил честь отца, служил в Закавказском военном округе механиком-водителем на легендарном танке Т-34, стал отличником боевой и политической подготовки.
Весёлого и боевого В.К. Лаптева, умеющего играть на баяне и хорошо поющего, после армии назначили завклубом в Прогрессе. Через некоторое время он перешёл водителем на стройку, где проработал всю жизнь до пенсии. Там же встретил свою любовь.
В 1963-м они создали с Галиной Анатольевной семью. Она трудилась на стройке штукатуром. Это их бригада возвела в райцентре здания Дома культуры (теперь — ДЮЦ «Ритм»), железнодорожного вокзала, гостиницы, старой прокуратуры и многие 8-квартирные дома.
57 лет идут рука об руку Лаптевы, воспитали троих детей, какими гордятся тоже. Игорь живёт в Добринке, Валентина — в Липецке, а Лариса — рядом с родителями. Это она 20 лет назад «перетащила» их из Федоровки поближе к себе, в Павловку. Четверо взрослых внуков у дедушки с бабушкой.
Галина Анатольевна за свою судьбу и детей с внуками бесконечно благодарит Бога.
МЕЧТАЛ ПОПАСТЬ НА МОГИЛУ К ПРАДЕДУ
— Папа, сколько себя помню, — говорит Лариса Фатеева, худрук Павловского ДК, — всегда говорил: «Вот бы съездить к отцу на могилу». Всё как-то не получалось. Этим летом, наконец, довелось.
Один из внуков, Дмитрий от дочери Валентины, практически вырос у бабушки и деда, не раз слышал историю о прадеде, умершем от ран в госпитале, и тоже мечтал с детства попасть в это важное для их семьи место.
— Дед, собирайся, поедем, — объявил недавно заботливый и держащий слово внук, вместе с супругой на своём автомобиле доставивший туда и обратно Виктора Константиновича.
— Мы дома виду не показывали, но очень переживали, — вспоминает Галина Анатольевна, — как наш хозяин перенесёт такую дальнюю дорогу. Шутка ли более 1500 километров для такого возраста!
Я ПРИЕХАЛ К ТЕБЕ, ОТЕЦ
— Очень рад, что всё-таки попал на Воинское мемориальное кладбище Ярославля, — признаётся В.К. Лаптев, — столько лет туда ехал! Там, конечно, не мог сдержать слёз и спокойно смотреть на могилы наших бойцов. На одной из плит самой последней была записана фамилия папы: «Рядовой Лаптев К.И.». Разговаривал с ним, как с живым за столом. «Здравствуй, папа. Вот и свиделись. Это я, твой «поскрёбышек». Остальных детей уже нет на этом свете», — обратился к нему. Мне ведь ни разу не довелось с отцом побеседовать в жизни. Плача, я рассказал, как мы с мамой жили без него, голодали в 1946-м, ели лебеду. К моим друзьям, хоть раненые, да отцы вернулись, помогали семье. У нас всё лежало на хрупких плечах мамы. Это когда я ещё подрос, чтоб ей помогать! Понимаю: так сложилось у миллионов семей. И всё-таки горько и обидно за папу.
Человек мечтал добраться до дома, тут окрепнуть от ранения, но не суждено…
Вернувшись из Ярославля, я сразу посетил могилку мамы и ей со слезами рассказал, как был у отца. Она умерла в 1983-м, в возрасте 77 лет.
Виктор Константинович считает свой долг перед отцом выполненным до конца. А то жил, и мысль, что никак не доедет до папы, тяготила постоянно. Ведь в нашей стране захоронение, не за границей. Значит, было не время. Теперь, в 2020-м, — подошло…
Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.
Фото автора и из архива семьи Лаптевых.