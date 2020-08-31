“Здравствуй, папа! Вот и встретились через 79 лет…”

“БЕРЕГИ ДЕТЕЙ!”

— Всю жизнь мечтал об этом, — рассказывает 81-летний Виктор Константинович Лаптев, — лишь отслужив в армии, в 1962-м году, я в Добринском военкомате узнал, где похоронен наш Константин Иванович. Как-то там быстро всё установили и сказали мне адрес: Ярославль, Леонтьевское кладбище, захоронение №9.

Когда в 1941-м Павловским сельсоветом Добринского района Воронежской области отца призывали на фронт, Виктору, родившемуся последним из 5 ребятишек, всего и было 2 годика. Он сильно болел в тот момент. Только со слов матери знает, что папа на прощание ей сказал: «Береги детей, особенно последнего поскрёбышка!».

— Мы тогда жили в Фёдоровке. Мама Елена Максимовна строго выполняла наказ отца. Ох, и тяжело ей было с нами одной. Но сдюжила, всех подняла на ноги, дала образование. А вот батя обещал вернуться и не сдержал слова… Я его совсем не помню. Хорошо, что в доме всегда на видном месте висел портрет. В детстве, глядя на него, считал, что отец взрослый, хоть на момент смерти ему и было 38. А теперь он юнец передо мной, я больше чем в 2 раза уже старше. Сложили бойцы головы за нас молодыми: кому сорока не исполнилось, а кому и 20-ти…

«СКОРО УВИДИМСЯ…»

Перед отправкой на фронт соединение, в каком должен был воевать К.И. Лаптев, базировалось в городе Калаче Воронежской области, где их обучали военному делу. И Елена Максимовна с другими землячками 2 раза туда ездила проведать родного солдата. На обратном пути поезд в Добринке не останавливался, так женщины, рискуя жизнью, прыгали с состава… Фёдоровец сначала постоянно присылал домой письма, волновался, как они тут.

Довоенное фото. Супруги Елена и Константин Лаптевы.

— В последнем, присланном из госпиталя Ярославля в начале 1942-го, папа написал: «Я жив, но сильно ранен, контужен. Скоро увидимся». Он, наверно, понимал, насколько его раны не позволят больше воевать, и надеялся на встречу с нами. Какое он имел ранение, мы не знаем до сей поры. Только потом, почти сразу, маме пришло сообщение: «К.И. Лаптев умер от ран в госпитале». А где и в каком, она не знала до 1962-го, пока я не нашёл данные. Ей даже тогда к пенсии прибавили несколько рублей. В Интернете недавно дети нашли, что 6 февраля 1942-го он поступил на лечение, а 9 числа уже умер…

Семиклассник Виктор Лаптев со своей матерью-вдовой Еленой Максимовной.

ГОРДИЛСЯ Б СЫНОМ

Будь жив отец, он точно гордился бы своими детьми, особенно «поскрёбышком» Виктором: до 4-го класса его звали в школе «пятёрочником», потому что учился на отлично. Потом, говорит, пошёл в большую Чуевскую школу и там заленился, не так прилежно в огромном классе обучался. Но по окончании всё равно, имея солидную базу знаний, отучился на железобетонщика-верхолаза в строительной школе г. Липецка (мы бы теперь сказали — в колледже), получил 5-й разряд.

До армии, 1958-го года, трудился на стройке в Подмосковье. В Вооружённых силах сын не посрамил честь отца, служил в Закавказском военном округе механиком-водителем на легендарном танке Т-34, стал отличником боевой и политической подготовки.

Весёлого и боевого В.К. Лаптева, умеющего играть на баяне и хорошо поющего, после армии назначили завклубом в Прогрессе. Через некоторое время он перешёл водителем на стройку, где проработал всю жизнь до пенсии. Там же встретил свою любовь.

В 1963-м они создали с Галиной Анатольевной семью. Она трудилась на стройке штукатуром. Это их бригада возвела в райцентре здания Дома культуры (теперь — ДЮЦ «Ритм»), железнодорожного вокзала, гостиницы, старой прокуратуры и многие 8-квартирные дома.

57 лет идут рука об руку Лаптевы, воспитали троих детей, какими гордятся тоже. Игорь живёт в Добринке, Валентина — в Липецке, а Лариса — рядом с родителями. Это она 20 лет назад «перетащила» их из Федоровки поближе к себе, в Павловку. Четверо взрослых внуков у дедушки с бабушкой.

Галина Анатольевна за свою судьбу и детей с внуками бесконечно благодарит Бога.

В.К. Лаптев с трепетом с детства относится к портрету отца К.И. Лаптева. Рядом — дочь Лариса Фатеева и супруга Галина Анатольевна.

МЕЧТАЛ ПОПАСТЬ НА МОГИЛУ К ПРАДЕДУ

— Папа, сколько себя помню, — говорит Лариса Фатеева, худрук Павловского ДК, — всегда говорил: «Вот бы съездить к отцу на могилу». Всё как-то не получалось. Этим летом, наконец, довелось.

Один из внуков, Дмитрий от дочери Валентины, практически вырос у бабушки и деда, не раз слышал историю о прадеде, умершем от ран в госпитале, и тоже мечтал с детства попасть в это важное для их семьи место.

— Дед, собирайся, поедем, — объявил недавно заботливый и держащий слово внук, вместе с супругой на своём автомобиле доставивший туда и обратно Виктора Константиновича.

— Мы дома виду не показывали, но очень переживали, — вспоминает Галина Анатольевна, — как наш хозяин перенесёт такую дальнюю дорогу. Шутка ли более 1500 километров для такого возраста!

На этой мемориальной плите красноармеец Лаптев К.И. записан последним.

В.К. Лаптев почтил память отца, умершего от ран в 1942-м, посетив Воинское мемориальное кладбище Ярославля.

Я ПРИЕХАЛ К ТЕБЕ, ОТЕЦ

— Очень рад, что всё-таки попал на Воинское мемориальное кладбище Ярославля, — признаётся В.К. Лаптев, — столько лет туда ехал! Там, конечно, не мог сдержать слёз и спокойно смотреть на могилы наших бойцов. На одной из плит самой последней была записана фамилия папы: «Рядовой Лаптев К.И.». Разговаривал с ним, как с живым за столом. «Здравствуй, папа. Вот и свиделись. Это я, твой «поскрёбышек». Остальных детей уже нет на этом свете», — обратился к нему. Мне ведь ни разу не довелось с отцом побеседовать в жизни. Плача, я рассказал, как мы с мамой жили без него, голодали в 1946-м, ели лебеду. К моим друзьям, хоть раненые, да отцы вернулись, помогали семье. У нас всё лежало на хрупких плечах мамы. Это когда я ещё подрос, чтоб ей помогать! Понимаю: так сложилось у миллионов семей. И всё-таки горько и обидно за папу.

Человек мечтал добраться до дома, тут окрепнуть от ранения, но не суждено…

В.К. Лаптев на воинском мемориальном кладбище Ярославля.

Вернувшись из Ярославля, я сразу посетил могилку мамы и ей со слезами рассказал, как был у отца. Она умерла в 1983-м, в возрасте 77 лет.

Виктор Константинович считает свой долг перед отцом выполненным до конца. А то жил, и мысль, что никак не доедет до папы, тяготила постоянно. Ведь в нашей стране захоронение, не за границей. Значит, было не время. Теперь, в 2020-м, — подошло…

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Лаптевых.