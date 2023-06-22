Выпускница Лебедянской школы Ирина Викторовна ЧИРКОВА много лет трудится в школах Посольства РФ

«ХИМИЧИТ», КАК ПАПА

Родилась героиня материала в Георгиевке (ныне — Березнеговатский с/с). Вообще, как она сама говорит: у неё и сестры Елены с детства вопроса не стояло, кем быть: их папа Виктор Степанович Чирков, учитель химии и биологии по специальности, возглавлял Георгиевскую школу и настолько обожал свой предмет, что и дочкам привил любовь к нему. (Старшая Ирина в 1995-м окончила ЛГПУ по той же специальности, что и отец, младшая Елена в 1997-м получила диплом учителя биологии и географии. До того обе сестры за особые успехи в обучении получили вместе с аттестатами медали по окончании Лебедянской школы, поскольку их родная Георгиевская была восьмилеткой. «Разумное, доброе, вечное» они сеют в областном центре. Первая, правда, трудится там, когда не выезжает за границу).

Сейчас их семейный стаж чуть менее сотни лет, но с годами он за эту цифру, конечно, перевалит.

Основоположник династии, окончивший Тамбовский пединститут, был уважаемым человеком и среди односельчан, и у своих подопечных. Степаныч — так обычно за глаза звали его и соседи, и коллеги. В.С. Чирков был интеллигентным, мудрым, полным идей педагогом.

Виктор Степанович Чирков много лет возглавлял Георгиевскую восьмилетнюю школу.

— Папа, — рассказывает Ирина, с которой общаемся по Интернету, — добился строительства новой школы, улучшения её материально-технического обеспечения, он очень заботился о коллегах и более всего — о детях, делал всё, чтобы их обучение велось качественно.

Директор Георгиевской школы В.С. Чирков (к сожалению, ныне покойный) внёс большой вклад в развитие образования Добринского района, за что награждён знаками «Отличник просвещения» и «Ветеран труда».

— Трудно ли быть дочками руководителя школы? — спрашиваю у Ирины Викторовны, учителя с 27-летним стажем.

— На самом деле нам не казалось это тяжёлым: просто была ещё одна моральная школа, которая учила не терять чувство собственного достоинства и особенно — чувство юмора, так как неудобные ситуации могли случиться в школе, как известно, на каждом шагу. Но мы очень благодарны папе за то, что привил любовь к педагогике и своему предмету.

Собеседница уверяет, что с раннего детства в их семье день 1 сентября стал главным праздником. Помнит, как с букетом из астр (а в те времена в сельских школах и дарили учителям цветы со своего палисадника) она, самая высокая среди одноклассников, была удостоена чести дать первый звонок. Теперь в этот день букеты преподносят ей.

ОТ ГВИНЕИ ДО КАМБОДЖИ И БАНГЛАДЕШ

Загранкомандировки у И.В. Чирковой начались почти 20 лет назад, в 2005-м. Первой стала поездка в африканскую Гвинею, точнее, её столицу Конакри.

— Как возникла идея работать в другой стране? — интересуюсь у Ирины.

— Многие коллеги подтвердят, что школа в принципе забирает нас у нас же самих. Даже, будучи в отпуске или на больничном, мы всё равно решаем учебные вопросы. Уходить из профессии я не собиралась, просто появилась мысль: как посмотреть мир, не оставляя школу. Российские образовательные учреждения есть во многих странах, они действуют как структурные подразделения посольств на территории более ста стран. И я решила подать заявление на включение своей кандидатуры в резерв для кадров заграншкол.

Она вспоминает, как эмоции хлынули потоком, когда в феврале 2005-го поступил звонок из МИДа. Дрожащим голосом говорила по телефону. Верилось и не верилось: кандидатуру одобрили. На тот момент И.В. Чиркова была заместителем директора школы №33 г. Липецка. Признаётся: очень волновалась, ведь жаль было расставаться с родными и близкими, коллегами, детьми, их родителями.

До отъезда в Канаду. И.В. Чиркова — заместитель директора школы №29 г. Липецка — одной из самых больших в области.

— Не просто оставить сложившуюся жизнь и уехать на другой конец света, в страну с непривычными тебе обычаями, языком и жарким климатом. Началось в моей жизни полное «обнуление» всего.

На новом месте землячку, нового учителя химии и биологии, встретили доброжелательно. Это российская школа с хорошими традициями на территории посольства. По словам Ирины, образовательный процесс в них ничем не отличается от наших школ: те же экзамены и контрольные.

Разумеется, в Гвинее её интересовала и жизнь туземцев. Говорит, что долго удивлялась своеобразному «разделению труда» между мужчинами и женщинами: первые, как правило, ремесленники. Они же расчищают землю от кустарников и пней, мотыжат землю, сеют.

Женщины занимаются домом, готовят и возделывают тапады — небольшие участки земли возле жилищ. Согласно обычаю всё, что она собирает с этого участка, — её собственность. И, если какие-то овощи в излишке будут, она их может продать на рынке. У слабого пола там монополия на продажу овощей и фруктов, а мужчины торгуют ремесленными изделиями или, вообще, промышленными.

Следующей командировкой Ирины была поездка в королевство Камбоджа (столица — Пномпень). Туда на 4 года она уже ехала работать заместителем директора.

И. Чиркова: «Чтобы лучше узнать страну, надо познакомиться с бытом местных жителей». (Камбоджа).

И вновь педагог знакомит нас с новой страной. Как биолога её интересует местная растительность.

— В Камбодже есть плавучие деревни, глубоко в джунглях спрятаны затерянные города, а в Кампоте неизбежна встреча с дурианом — экзотическим с очень большими и частыми колючками фруктом, и в переводе с малайского дуриан — «шипастый». В Кампоте ему даже поставлен памятник.

Любовалась землячка и Тонлесапом — самым большим озером Индокитайского полуострова, какое считается внутренним морем страны. В сезон дождей озеро в несколько раз повышает свои размеры из-за увеличения уровня воды в соседней реке Меконг.

— Озеро известно тем, что прямо по воде плавают огромные деревни. Храмы расположены на понтонах. Жилище крестьян выглядит, как старые сараи. Сколько там точно проживает человек, до сей поры неизвестно. Многие из них никогда не ступали на традиционную сушу. Местный быт отличается пугающей простотой: в озере купаются, ловят рыбу, из него набирают воду для приготовления пищи.

Во время очередной поездки на четыре года (2016-2020 гг.) И.В. Чиркова уже возглавляла школу при Посольстве РФ в Бангладеш (столица — Дакка). И снова — небольшая заочная экскурсия по этой стране. В Бангладеш расположен самый длинный пляж в мире — Кокс-Базар, он простирается на 120 км и омывается водами Бенгальского залива.

Бангладеш. И.В. Чиркова, директор школы при Посольстве РФ, со своими учениками.

Землячка, будучи учителем, не могла не обратить внимание на то, как учатся тамошние ребятишки. Говорит, что они обучаются в этой стране в обязательном порядке. Только мест в школах не хватает, поэтому ходят в них по полгода. Одни учатся, другие в это время отдыхают, потом меняются.

На территориях школ Посольства РФ всегда отмечают наши национальные праздники. (И.В. Чиркова в Бангладеш).

ДИРЕКТОР В ОТТАВЕ

С 19 марта нынешнего года И.В. Чиркова живёт в Канаде. Прямо к концу учебного года ей пришлось оставить на время должность заместителя директора в самой большой школе Липецкой области (№29 в мкр. «Университетский»), какая представляет из себя целый комплекс с тремя детскими садиками, и уехать в другое полушарие.

— Можно сказать, я сюда приехала, как на «целину», поскольку школу лишь в марте официально открыли.

2023 г. И.В. Чиркова у скульптуры самки паука под названием «Маман» в Оттаве (Канада).

И опять учитель биологии обращает наше внимание на то, что Оттава вовсе, по её мнению, не похожа на столицу в привычном понимании этого слова: практически нет небоскрёбов, аккуратные дома в окружении зелени. Стар и млад занимается спортом.

— Ещё воздух тут чистый, прозрачный, «вкусный». В центре столицы пахнет не бензином и выхлопами, а травой, хвоей, цветами. Удивилась тому, что листья у берёзы круглее, чем у нас, и с гладким краем, у дуба круглые жёлуди и лист сглаженнее. То ли климат их так изменил, то ли на канадской земле всё чуть иначе выглядит, пока не разобралась.

— Не жалеешь ли о своём выборе, ведь постоянно находишься вдали от родных и близких? — задаю вопрос педагогу.

— Всегда нелегко кардинально изменить свою жизнь. Но я не жалею. Это отличный шанс увидеть мир и одновременно заниматься нужной тебе работой. А дети они везде одинаковые: озорные и не очень, ответственные и ленивцы, внимательные и рассеянные… Тут главное — любить своё дело.