Женское лицо милиции: история Светланы Мешковой

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА В МИЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ

Первой женщиной, которая надела милицейскую форму в нашем районе, была Светлана Григорьевна Мешкова, инспектор детской комнаты милиции Добринского отдела внутренних дел. Это случилось в 1969 году, когда в структуре уголовного розыска в нашем районе появилось новое подразделение, занимающееся профилактикой преступности среди детей и подростков. По Советскому Союзу детские комнаты милиции существовали давно — с 31 мая 1935 года. Недаром 31 мая ежегодно отмечается как День службы ПДН.

Светлана Григорьевна — мой наставник, под крыло которого я пришла служить в Добринский РОВД в сентябре 1977 года на должность участкового инспектора по делам несовершеннолетних. К этому времени ДКМ были упразднены, а вместо них учредили инспекции по делам несовершеннолетних, которые также находились в составе уголовного розыска, его начальником был Дмитрий Иванович Чирков, интеллигентный, немногословный и порядочный во всех отношениях человек. В связи с реорганизаций нашей службы Светлану Григорьевну тоже назначили участковым инспектором по делам несовершеннолетних. Я видела, что это её немного смущало, потому что она была уже лейтенантом, прослужившим 8 лет, а я всего лишь после института и трёхлетнего опыта работы в средней школе. Но я никогда не претендовала ни на какое равенство, потому что для меня Светлана Григорьевна была непререкаемым авторитетом. Она была наставником — и этим всё было сказано.

1973 год. С.Г. Мешкова и активный общественник, учитель ДСШ №2 Ю.А. Лебеденко с ребятами — юными помощниками милиции.

Теперь, когда её вот уже 16 лет нет вместе с нами, я хочу написать небольшой очерк об этой удивительной женщине, многогранной творческой личности, добром и щедром человеке, которого я знала ещё со школы.

Светлана Дмитриева (девичья фамилия) родилась в Добринке 2 сентября 1946 года в семье Дмитриевых Таисии Ивановны и Григория Кузьмича. Мать работала в Добринке продавцом, а отец был личностью творческой. Он работал массовиком-затейником в Добринском сельском клубе. Вёл драматический кружок, который ставил спектакли по пьесам русских и советских классиков. Там были заняты известные на весь район самодеятельные артисты Николай Александрович Тупиков и его младший брат Юрий, Галина Дмитриевна Ярикова (Лебеденко) и её муж Юрий Аркадьевич Лебеденко, завуч школы Зоя Николаевна Паринова и другие.

Светлана была третьей девочкой в семье. Старшая сестра Джульетта, 1940 года рождения, отца своего не видела, так как он погиб во время Великой Отечественной войны. Мать Светланы работала санитаркой в госпитале вместе с Елизаветой Дмитриевной Комаровой, впоследствии ушедшей на фронт. В госпитале мать Светланы познакомилась с раненым бойцом из Орла. В 1944 году родилась Генриэтта, а затем и наша героиня. Отец работал учителем по физкультуре. Был коммунистом. Когда-то он трудился и в детском доме имени Горького в Павловке, и в Шаталовке соседней области.

В 1 класс Света пошла в Добринскую семилетнюю школу. Окончив 7 классов, она продолжила учиться в Чуевской средней школе.

Училась средне, но была заводилой в своём классе. Я училась в пятом классе, когда впервые увидела на школьной лестнице одиннадцатиклассницу Светлану Дмитриеву. Её знала вся школа, потому что она была шустрой, подвижной, озорной, даже «хулиганистой». Её часто отчитывали на школьной линейке. Однажды из рогатки она угодила в лоб завучу школы Н.В. Башкину. Конечно, она метилась не в него, а в одноклассника, но попала в педагога. После были такие разборки, что Света еле удержалась в школе.

Помню, как она выступала на школьной сцене. У неё был прекрасный голос. Одновременно занималась в хореографическом кружке в клубе и пела в народном хоре. Очень одарённая была от природы. По-видимому, сказались гены отца.

В 1965 году она поступила в Борисоглебское педагогическое училище, где познакомилась с молодым человеком, который был родом из деревни Киньшино Добринского района, — Николаем Петровичем Мешковым. Он учился в Борисоглебске в мукомольном техникуме. Вскоре молодые поженились и стали жить у бабушки по отцу Пирожковой Елизаветы Фёдоровны. После педагогического техникума Света работала в детском саду.

КАК ШКОЛЬНАЯ МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ

В 1967 году в семье Светланы случилась беда. Не стало её горячо любимого отца. Григория Кузьмича убили. Свете и Николаю пришлось переехать в Добринку. Так как она раньше занималась в художественной самодеятельности, то её взяли работать в клуб на должность массовика-затейника.

Я очень хорошо помню, как мы, восьмиклассники, пришли в клуб на репетицию перед самым Новым годом. И там за столом я увидела сияющую от счастья, улыбающуюся Свету. Она округлилась, потому что уже ждала ребёнка. Света вырезала снежинки, раскрашивала самодельные пригласительные билеты на новогодний бал-маскарад в клубе.

3 апреля 1968 года Света родила дочку Таню. Раньше в декретном отпуске много не находились, поэтому через какое-то время молодая мама вернулась на работу в клуб. И как раз в это время в Добринском РОВД в штатном расписании появилась должность инспектора детской комнаты милиции. И Светлана решила попробовать осуществить свою школьную мечту — работать в милиции.

В старом здании милиции, по улице Октябрьской, девушку встретил начальник милиции Ерохин Иван Николаевич. Разговор был серьёзный. Начальник смог разглядеть в молодой женщине будущего отличного работника милиции. Света прошла все проверки, медицинскую комиссию и в 1969 году вышла на работу. Кабинет её находился во втором здании милиции.

Длинный коридор, двери в кабинеты: ГАИ, паспортный стол, УР, следствие. Через некоторое время она получила первое звание — младший лейтенант милиции.

Я помню её ладную фигуру в тёмной форме, когда после окончания в 1970 году средней школы пришла получать паспорт. Мы с подругой стояли около паспортного стола и видели, как из кабинета вышла миловидная женщина в туфельках на высоких каблучках, в форменной одежде и пилотке на голове. Она просто ослепила своей красотой. Для нас она показалась чуть ли ни Валентиной Терешковой. Мы невольно любовались ей, как и все посетители, стоящие в коридоре.

Потом я видела Светлану в нашей школе на встрече выпускников разных лет в начале февраля 1972 года. Мы, студенты вузов и техникумов, пришли в старую свою школу, где в огромном зале на первом этаже были расставлены столы на 6 человек с чаем, конфетами, печеньем. Душой вечера был незабвенный Юрий Аркадьевич Лебеденко, педагог от Бога. Кого он только ни вытаскивал на эти мероприятия! Были все: начальники и прокуроры, переводчики и учёные, писатели и поэты, рабочие и колхозники. Была приглашена и Светлана Мешкова. Она пришла в форме. Когда во время вечера проводились конкурсы, то Света принимала в них самое активное участие. И вот заиграла народная мелодия, она лихо пустилась в пляс. Все замерли. Она плясала одна по кругу, выписывая различные «кренделя». А потом с какого-то стола лихо подхватила ложки и начала в такт баяну играть на ложках. Был такой фурор, что не описать словами.

НАСТАВНИЦА

Когда я окончила институт и отработала в средней школе три положенных года, то вернулась в Добринку. От жены брата Николая, которая работала бухгалтером во вневедомственной охране, узнала, что в детскую комнату милиции требуется человек. Я пришла в августе 1977 года в новое здание милиции.

Первую беседу со мной проводила Светлана Григорьевна. Она подробно расспросила меня о моей семье, родителях, обо мне. Видно, я ей приглянулась, потому что она повела меня к начальнику ОУР Чиркову Д.И., потом к замполиту и начальнику милиции. Замполит Н.Г. Глотов сказал мне, какие справки надо собрать, дал направление. Всё я прошла и ждала вердикта. Была одна неувязка. Бывший мой муж был судим за хулиганство. Это осложняло моё поступление в органы. Замечу, что раньше отбор в милицию был очень тщательный. Казалось бы, мы развелись и не имели никаких связей. Помогла мне Светлана. Она вызвала меня к себе и спросила: «Хочешь служить в милиции?». Услышав мой утвердительный ответ, подвела итог: «Значит, будешь! Пошли к начальнику!». Так решилась моя милицейская судьба. Я поняла, что Светлана в коллективе имела большой авторитет, от её мнения многое зависело.

Наш кабинет находился не в основном здании милиции, а в старом деревянном здании бывшего райпо — прямо напротив старого здания милиции, где жили наши сотрудники, не имеющие другого жилья. Светлана привела меня туда, в это с огромными окнами ветхое здание. Там располагался кабинет участкового Вячеслава Манаенкова и опорный пункт правопорядка.

Светлана достала из сейфа секретный приказ № 085, регламентирующий деятельность ИДН, и дала мне его изучать. Доверила мне ключ от сейфа. Вкратце рассказала о работе. Достала старый перечень преступлений, при совершении которых наступает уголовная ответственность с 14 лет (с примерами), с 16 лет. Сказала мне вызвать по спискам неблагополучные семьи для профилактической беседы. Это было мое первое задание, кстати, заслужившее одобрение наставницы.

Светлана пробовала заочно учиться в пединституте на филологическом факультете, который очно окончила я. Но потом она бросила его. «Как же ты там сдавала славянский язык — это просто жуть!» — восклицала она. Потом Света поступила заочно в ВГУ на юридический факультет. Когда я пришла в ИДН, она была на 2 курсе, по-моему. Я отработала полтора месяца, и наступил День милиции — 10 ноября. Светлана получила звание старшего лейтенанта, замполит Н.Г. Глотов — капитана, начальник А.В. Фефелов — майора.

НИКОМУ НЕ ДАВАЛА ПОКОЯ

Светлана считала одним из лучших методов профилактики вечерние рейды. Для участия в них она привлекала аппарат РК ВЛКСМ, учителей, завучей по воспитательной работе, родителей. Мы еженедельно делали обходы по «злачным» местам, переулкам-закоулкам, площадкам детского сада, клубам. Это давало большой эффект. Бывало такое, что по её инициативе вечером работала КДН. Туда с улиц приводили подростков, вызывали родителей и обсуждали.

Светлана не давала покоя ни заместителю председателя райисполкома В.Б. Гржибовецкому, ни председателю суда, ни начальнику милиции, ни секретарю комиссии А.А. Ростовцевой, ни сотрудникам ИДН, ни участковым. Все были задействованы.

Часто она меня брала в состав оперативной группы, которая выезжала на преступления, где просматривался подростковый след.

Светлана Григорьевна очень хорошо проводила беседы в подростковых и родительских аудиториях. Многое я взяла от неё. И, когда сама стала наставником, старалась использовать то, что дала мне Мешкова. Вообще, она учила самостоятельности, умению самой принимать решение. Надеяться только на себя.

«С МЕШКОВОЙ МОЖНО ХОТЬ В РАЗВЕДКУ!»

Работали мы со Светланой Мешковой не так много. Она оканчивала юридический факультет, и её перевели в следствие. Но мы всегда встречались в ленинской комнате по четвергам. Перед началом занятий, пока мы все ждали замполита и начальника, Света любила рассказывать свежие анекдоты. Лучше её это никто не мог делать. Как артистка. Недаром она играла в спектаклях на Добринской сцене. Всегда интересовалась успехами по работе.

Она была членом КПСС. Выступала на партийных собраниях. Помню, пришла на партсобрание в валенках. Был мороз или пурга. В таком виде сидела в президиуме. И это несмотря на то, что любила модно выглядеть.

Сотрудники часто брали её в засады, чтобы ловить расхитителей социалистической собственности. Однажды даже инспектор уголовного розыска Каширин В.С. сказал, что в разведку он лучше пойдёт с Мешковой, нежели с каким-либо мужчиной. Она не подведёт и не оставит в беде. В коллективе её уважали. Она могла подшутить, но и встать на защиту.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Потом у С. Мешковой произошли изменения в личной жизни, и она уехала в Добровский РОВД. Там немного поработала следователем и вернулась в ИДН. Мы с ней пересекались на совещаниях. У неё родилась вторая дочь Юлия во втором браке. Но скоропостижно скончался муж. Светлана взяла к себе, в Доброе, дохаживать отчима, когда умерла её мать. Это красноречиво свидетельствует о её доброй и отзывчивой душе.

Помню, она уже ушла на пенсию и приехала в Добринку. Это было в 1996 году. Зашла ко мне на работу. Мы взяли с собой её одноклассницу, Франкову Галину Николаевну, мать моей сотрудницы, и поехали на Чуевское кладбище, чтобы навестить могилы близких людей и бывших сотрудников милиции. Это была незабываемая встреча.

Последний раз я её видела в 2005 году, когда нас, 14 человек со всей области, чествовали на празднике сотрудников ИДН. На тот момент только 14 человек ушли в отставку из нашей службы, никуда не разбежались, а посвятили себя работе с детьми и подростками. Светлана в то время уже тяжело болела.

После химиотерапии она была в парике. Сказала, что ей уже больше не берутся делать эту процедуру, что она обречена. Но при этом не теряла бодрость духа, веселилась от души, не хотела, чтобы её жалели и ей сочувствовали. Какой силой духа надо было обладать! Мы её довезли на нашей машине до Добровского перекрёстка, посадили на попутную машину до Доброго.

Пока ждали, она заставила всех чуть-чуть выпить под какой-то смешной современный тост. Она села в машину, весело помахала рукой. Больше я её не видела. Через 2 с половиной года она умерла. В моей памяти она так и осталась цветущей и весёлой, машущей рукой на прощанье.

Тамара ЗАИЧКИНА.