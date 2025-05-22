Женя, ты теперь откуда-то сверху смотришь на нас…

«Хочу быть офицером-десантником», — писал когда-то в школьном сочинении семиклассник Евгений АРТЁМОВ. И парнишка стал верен слову. А 5 мая 2025-го в честь него — погибшего на СВО офицера ВДВ, полковника — открыли мемориальную доску на здании школы №2 п. Добринка, где он обучался 11 лет.

Маленький Женя с мамой. Любовь Николаевна воспитала его настоящим мужчиной.

ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

— К сожалению, уже несколько наших выпускников сложили головы на СВО, — выступила, обращаясь к собравшимся, директор учреждения Надежда Сергеевна Каширская, — вечная им память и слава. Сегодняшняя мемориальная доска — в честь боевого офицера Евгения Михайловича Артёмова.

Одиннадцатиклассники под руководством педагога Людмилы Симоновой, хорошо знавшей погибшего и его семью, посвятили трогательную программу в память о бывшем ученике. На открытие мемориальной доски пригласили представителей общественности, администрации района, прокуратуры, части, в которой он служил и воевал, и, конечно, его семью: маму Любовь Николаевну, вдову Юлию и детей Александру с Тимофеем, пришли его одноклассники. Приехала почтить память и Таболина Юлия, руководитель камнеобрабатывающей мастерской, где вот уже много раз для таких случаев бесплатно делают памятные доски. Вся школа выстроилась на торжественно-печальной линейке.

Семья погибшего Евгения Артёмова.

Тепло о юноше, а именно ведь в таком возрасте Евгений и остался в памяти тех, кто в Добринке его знал, говорили все. Алёна Григорьева (в дев. — Титова) от имени одноклассников рассказала, каким он был человеком и товарищем. Поддержать семью друга пришли также Константин Лобанов, Виталий Насонов, Андрей Третьяков.

Одноклассники погибшего героя Виталий Насонов, Константин Лобанов, Алёна Григорьева (Титова) и Андрей Третьяков из разных концов страны, не только из Добринки, собрались, чтобы почтить память друга.

Так уж сложилось, что и автор этих строк тоже учила Евгения в средних классах, хорошо знала и его жену Юлию, с которой они встречались с 10-го класса. И от этого ещё печальнее на душе. «Хочу быть офицером-десантником», — писал Женя когда-то в сочинении. И стал, сдержал слово и не свернул с пути. Наоборот, повзрослев, лишь ещё более стремился к мечте.

У стен родной школы первоклассник Женька Артёмов. Ну кто ж тогда знал, что он своим именем прославит заведение, с честью выполнит своё предназначение.

На самом деле в воспоминаниях он остался надёжным парнем с не сходящей с лица улыбкой, ему поручали самые ответственные задания. Многие запомнили Артёмова Е. как ведущего на больших школьных торжествах. Парень был вечным капитаном команды во всех спортивно-туристических соревнованиях и военно-патриотических играх как школьного, так и областного уровня, потом стал готовить к таким же состязаниям младших школьников. И Женька для них был непререкаемым авторитетом, мальчишки подчинялись его командам беспрекословно.

Евгений (справа) с друзьями-одноклассниками Виталием Насоновым и Романом Хованцевым не пропускал ни одни соревнования или туристические игры.

— Вспоминаю, как на последнем звонке всем нам присваивались и в шутку, и всерьёз какие-то звания, причём учитывались достижения за много лет учёбы в школе, — рассказывает его одноклассник Виталий Насонов, тоже офицер Российской армии. — Кому-то — «солнышко ясное» досталось из-за частых пропусков уроков, кому-то «самый внимательный», я получил звание «спортсмена выпуска». Уже всех почти перечислили, а Женю нет… Думаю, вдруг забыли про него, не вписали. Но тут самым-самым последним называют Евгения Артёмова «президентом выпуска — 2002». И это было заслуженно!

9.2 Последний звонок-2002. Евгений Артёмов (сидит слева) признан “Президентом выпуска“.

Последний звонок-2002. Евгений Артёмов (справа) признан “Президентом выпуска“.

КОГДА ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ

— Готовиться к поступлению в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище сын стал задолго до выпускного, — вспоминает его мама Любовь Николаевна Артёмова. — Отговорить его было невозможно от этого, хотя мы с отцом сначала предлагали ещё рассмотреть в качестве варианта спортфак педвуза. Но это было сперва. Потом поняли: Женя действует по принципу «вижу цель — не вижу препятствий». В конце июня 2002-го был выпускной, после него он пошёл в военкомат. Почти сразу уехал на поступление в Рязань. С той поры мы и видели его всего по несколько дней в году…А после учёбы куда только Женю с семьёй ни направляли!

Мечта сбылась! Голубой берет — дорогого стоит. Ты с честью его пронёс.

Добился своего – получил лейтенантские погоны десантника.

На открытие мемориальной доски приезжали его сослуживцы из Уссурийска — 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады. Это замполит, подполковник Сергей Петрович Мещеряков, рядовой Дмитрий Александрович Вяжанский и сержант Юлия Викторовна Оленёва. Только прибыли они не из далёкого дальневосточного города, а прямо с позиций, поскольку, как и наш земляк до гибели, воюют на Курском направлении.

— История Евгения Артёмова — пример настоящего мужества, — сказал замполит Мещеряков, — девиз нашей бригады: «Честь дороже жизни». И он на самом деле это доказал.

Подполковник, который вместе с мамой героя открыл мемориальную доску, также выразил благодарность всем педагогам, вырастившим Евгения настоящим человеком, и передал в школьный музей подарки: голубой берет и знамя их легендарной 83-й десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Подполковник, замполит 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сергей Мещеряков передал директору школы Надежде Каширской подарок для музея — знамя бригады и голубой берет.

После учёбы в 2007-м новоиспечённого офицера Артёмова распределили в Ульяновск, через три года — в Новороссийск, в 2014-м — в Уссурийск в качестве командира батальона. Там Артёмовы прожили практически до гибели главы семейства. Буквально накануне он, будто предчувствуя беду, подумал, что хорошо бы и поближе к родному дому подтянуться. Приобрели жильё в Воронеже, где сейчас живёт вдова Юлия с детьми — 13-летней Александрой и 7-летним Тимофеем…

С семьёй в Уссурийске Евгений прожил долго. Оттуда и уехал на СВО…

Евгений прошёл достойный путь от лейтенанта до полковника. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Участник Парада Победы в Москве.

Не раз бывал в «горячих точках»: дважды в Сирии, на Кавказе, дважды — на СВО, причём с самых первых её дней. За боевые заслуги награждён был медалью Суворова, медалью «За участие в Параде Победы». В 2022-м в составе своей 83-й десантно-штурмовой бригады ВДВ, занимая должность начальника оперативного отделения под позывным «Брест», освобождал Мариуполь и другие города ДНР, за что был награждён орденом Мужества.

Декабрь 2023 г. Москва. Юлия поздравляет супруга с окончанием Высшей военной академии.

Целеустремлённость добринца отмечают все: от родителей и учителей до его командиров. Евгений решил повысить уровень собственных знаний. И с осени 2022-го и до самого Нового года 2023-го земляк обучался в Общевойсковой ордена Жукова академии Вооружённых сил РФ в Москве. Там с ним проживало и семейство. Муж и отец спешил уделить больше внимания жене и детям. Каждый выходной у них была культурная программа: то в кафе их папа ведёт, то в зоопарк. Ведь его столько времени не бывало дома! Всё на плечах Юлии, а здесь — вместе оказались и так надолго!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ У АРТЁМОВА

— Накануне 2024-го, — вновь говорит Виталий Насонов, — одноклассник мне позвонил, сказал, что он сейчас в Москве, и предложил встретиться. А я служу в Подольске. Это была наша последняя встреча, когда я видел Женьку живым. Мы по-мужски пообщались, рады были видеть друг друга, поскольку из-за нашей службы такая возможность и не предоставлялась. Да, мы созванивались, даже потом в феврале он мне прислал видео, где его показывали по Первому каналу. Лицо, конечно, было закрыто балаклавой, но я узнал друга по голосу, да и позывной его «Брест» тоже мне знаком.

Героя-земляка с позывным «Брест» во время боёв в ДНР показывал Первый канал.

— А мы с ним крепко обнялись летом 2023-го, когда он учился в академии и приехал домой в Добринку, — продолжает другой одноклассник Константин Лобанов, — мы дружили, все 11 лет вместе проходили в школу. Женька был порядочным человеком. И про целеустремлённость верно говорят: мало кому в таком возрасте удаётся стать полковником…

9 января 2024-го офицера вновь направили в зону СВО для выполнения боевых задач. 13 сентября приказом Министерства обороны он получил звание полковника, воевал в должности заместителя командира бригады одной из военных частей.

Добринец никогда не прятался за спины других, уж тем более своих подчинённых. 20 сентября 2024-го Евгений героически погиб. Заботясь о бойцах, проверял передовые позиции подразделений в районе села Ивница Суджанского района Курской области. Офицер был замечен беспилотником и подвергся атаке дрона… За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента РФ награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени с мечами» (посмертно). С почестями захоронен на Аллее Славы Коминтерновского кладбища в Воронеже.

ТЫ УШЁЛ ПРЯМО НА НЕБО

Самым тяжёлым для меня, конечно, был разговор с родными Евгения. Его мамой, женой, детьми, младшим братом. Чем их утешить? Какие слова подобрать? Да и есть ли они… Мне вновь вспомнился 7-8-классник Женька с непослушными вихрами на макушке, открытой улыбкой и лёгкой задоринкой в глазах. Смотришь на его Тимошку — точная копия папы. И даже волосы такие же. Но когда переводишь взгляд на последнее фото героя и глядишь в его глаза, то одолевает жуть: в них столько пережитого, тоски какой-то вселенской. Будто не 39-летний молодой человек на тебя глядит, а … Только он навечно теперь 39-летний, лишь в нынешнем году, 9 июня, ему б исполнилось 40.

Какими словами можно утешить маму, жену, детей? Крепости духа вам.

— Мне позвонили самому первому, — вспоминает младший брат Сергей, — ужасным для всех нас был тот момент, когда приехали представители из его части и начали брать у нас анализы на ДНК, чтобы точно сказать — Женя это сложил голову или нет. И надо после было ждать результата. Время будто остановилось. Невыносимое состояние души… Теперь я понимаю, что сослуживцы в принципе, выполняя формальности, уже знали: точно он погиб, но нам так хотелось, чтоб вышла ошибка. Женька — мой старший брат, на 2 года старше учился. Всегда был моей защитой в школе, хотя в детстве могли дома мы и сами поцапаться. Подросли, стали очень дружными, он обычно что-нибудь дельное советовал по жизни. Я учился в Москве и старался почаще приезжать к нему в Рязань, если выпадала такая возможность и он был не занят на учениях.

Открыли мемориальную доску мама Любовь Николаевна и подполковник Сергей Мещеряков, представитель 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, в которой служил и воевал полковник Евгений Артёмов.

Когда спросила Юлию, каково это — быть женой офицера, то получила ответ самой настоящей не просто супруги, а боевой подруги, какая с ним ох и поездила по стране из одного края в другой. Встречались они ещё со школы. Юля училась на год младше. И сумели свою любовь пронести через всё, до самой последней минуты жизни. Его жизни…

— Мне не страшны были никакие многочисленные переезды с ним, — признаётся Юлия Евгеньевна, — часто снимали жильё то в Ульяновске, то в Новороссийске. Женю, несмотря на то что часто бывал в командировках, могу назвать для нас настоящей стеной и опорой. Всегда находился в курсе домашних дел. Когда учился в Рязани, а я на экономфаке в Липецке, то писал мне письма намного чаще, чем могла ему сама отвечать. В шутку упрекал меня в этом.

Офицер-десантник уже год служил в Ульяновске, когда его любимая, наконец, получила диплом. И сразу решили пожениться. Догадайтесь, какого числа произошло событие? Конечно, в День ВДВ, 2 августа 2008-го. Все с улыбкой вспоминают, как на собственной свадьбе крепкий десантник … расплакался, не стыдясь своих эмоций.

— «От радости и счастья, — сказал он мне тогда, — наконец, ты стала моей женой», — продолжает Юлия. — На свадебном фото даже это заметно. Он просил его никому не показывать.

Чем измерить страдания матери…

— Да, он был у нас таким, — вступает в разговор мама Любовь Николаевна, — с одной стороны, твёрдым и упёртым, с другой — очень чувствительным и нежным, отзывчивым. На помощь приходил любому, кто в этом нуждался. Мне было семнадцать с половиной, когда Женя родился. В детстве его воспитывать помогал свёкор Борис Михайлович, очень мастеровой человек. Многое умел, был плотником. Этому и наших мальчишек учил. Например, научил Женю подшивать обувь, делать на неё подковки. И это ему очень пригодилось на службе. У меня дочек нет, так что мальчишки могли делать всё от женской работы до мужской. Женя в 6 лет попросил показать, как готовить, причём с оговоркой: «Ты расскажи, но не лезь ко мне. Я сам!». Так его первым блюдом стали блинчики. И потом к готовке сильно пристрастился. Моя сестра даже в шутку ему говорила: «Женька, без работы не останешься. Отслужишь — в повара пойдёшь. Так здорово у тебя это получается!».

— Да, мог запросто, хоть очень и устал, дома начать готовить с детьми пиццу, — рассказывает супруга. — В свободное для него время легко заменял меня на кухне.

И даже тёща Людмила Николаевна Бутрина подтверждает: в их доме он также, не считая себя великим гостем, шёл на кухню и начинал стряпать. В Добринке все друг друга знают. Вот и Бутрины знали своего будущего зятя, который моментально влился в их семью.

На мой вопрос: «Было ли какое-то предчувствие у Евгения?» — его семья склоняется к тому, что, скорее всего, да. Он не говорил об этом, но многое накануне спешил сделать.

— Было и у меня предчувствие, только за неделю, — вспоминает мама, — такая тоска навалилась, душа разрывалась, захотелось почему-то всем родственникам позвонить, поговорить с ними хоть о чём-нибудь. А именно в тот день моё сердце молчало…

— Приказ о присвоении ему звания полковника Женя получил 13 сентября 2024-го на передовой, — объясняет вдова, — прислал мне фото новых погон, но сказал, что пока не надо отмечать. Потом… И новый китель ему не довелось надеть. Звезду к погонам на его последнем фото уже пририсовывал компьютер… Не пришлось даже сфотографироваться в звании полковника. Погиб.

За Партой героя, выпускника школы №2 п. Добринка, погибшего полковника Евгения Михайловича Артёмова, — его дети Александра и Тимофей.

Дети Александра и Тимофей по-разному оценивают отношение к ним любимого папы. Дочка утверждает, что мама строже, а вот сына отец воспитывал по-другому. Тимошка сказал, что папа не сюсюкал с ним, несмотря на возраст. Конечно, мальчишке интересна техника, пистолеты и автоматы. Уж в этом он отказа не знал.

— Папа и меня научил готовить, — вторит старшим дочка Саша, — в день гибели мне почему-то захотелось испечь его любимый яблочный пирог и поделиться своей работой, чтоб похвалил. 20 сентября отправила фото в 18.56, но никакого ответа… И больше уже не похвалит. Потом несколько месяцев подряд в это время я пекла пироги …для папы.

Что в ответ можно сказать ребёнку? Гордитесь, Александра и Тимофей, что ваш папа погиб на поле боя героем. Вечная ему память и вечная слава. Растите достойными людьми, а он сверху приглядит за вами и помолится о вашем счастье…

Награды гвардии полковника Евгения Артёмова.

Последняя награда земляка – орден За заслуги перед Отечеством IV степени с мечами, только он его не увидел уже…