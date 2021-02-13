Сегодня по всей стране проходят массовые забеги в рамках традиционного мероприятия “Лыжня России”. Местом проведения гонки в Добринском районе, как и год назад, стала территория парка Молодежи в райцентре.

Лыжную трассу подготовили как следует. В этом помогла специальная борона, которую прицепили к снегоходу.

В соревнованиях приняли участие в общей сложности 44 человека из 12 сельских поселений. Мужчины преодолели дистанцию в 2 км, женщины – 1 километр.

Победителей и призеров гонки поздравил глава Добринского района Роман Ченцов.

Вот имена тех, кто сегодня оказался быстрее других.

Мужчины

1 место – Зенкин Дмитрий (Добринский с/с)

2 место – Коровин Андрей (Богородицкий с/с)

3 место – Пригородов Денис (Дубовской с/с)

Женщины

1 место – Гаршина Кристина (Среднематренский с/с)

2 место – Алисова Кристина (Демшинский с/с)

3 место – Дорофеева Елена (Демшинский с/с)

Самый юный участник – Григоров Евгений (п. Добринка) 2013 г.р.

📸 Много снимков в фоторепортаже по ссылке