Дуровский ФАП обслуживает 397 человек, большая часть которых (примерно 60%) — люди возрастной категории 55+, то есть та группа населения, которая, по мнению медиков, наиболее уязвима в плане возможных осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией.

Заведующая Мария Горькаева вот уже 32 года обеспечивает медицинское обслуживание дуровцев. 2020-й и начало этого года, по словам опытного медика, выдались весьма напряженными.

— С октября по декабрь прошлого года к нам обратилось порядка двадцати человек с признаками ОРВИ, — рассказывает Мария Георгиевна. — В силу сложной эпидемической обстановки их приходилось отправлять на дальнейшее обследование к врачу. А вот с Нового года идет снижение обращений. За два месяца было всего два случая ОРВИ с пневмонией (ковид не подтвердился).

В феврале началась массовая вакцинопрофилактика. Объявления об этом появились в самых людных местах всех населенных пунктов Дуровского поселения. Задача медиков — предоставить населению полную и достоверную информацию о новой вакцине. Поэтому, куда бы ни заходила М. Горькаева: на почту или в магазин, первым делом проводит небольшую профилактическую беседу с односельчанами.

— Агитировать никого не приходится, — рассказывает медицинский работник. — О серьезности последствий заболевания коронавирусом всем хорошо известно. Основные вопросы, которые волнуют людей: как себя вести до и после вакцинации, какие есть противопоказания? Желающих сделать прививку достаточно. Мы вносим их в общий список, а затем в назначенный день приглашаем в процедурный кабинет Плавицкой участковой больницы. Тем, кто в силу различных причин не может самостоятельно добраться до больницы, предоставляется транспорт. Как и полагается, перед началом вакцинации — тщательный осмотр у врача, причем вовсе не формальный. К примеру, одного из мужчин вернули обратно по банальной причине: незадолго до назначенного дня тот употреблял алкоголь. Прививку ему сделали позже.

— Среди привитых люди самого разного возраста: и 80-ти, и 50-ти лет, — продолжает М. Горькаева. — Я лично обзванивала после процедуры каждого — жалоб не было.

Одной из первых в поселении сделала прививку от ковида секретарь Дуровской сельской администрации Марина Глотова.

Марина Глотова одной из первых в Дуровском поселении сделала прививку от коронавируса.

— Мы с мужем уже прошли два этапа вакцинации, — рассказывает Марина Алексеевна. — Не было никакого страха. Заболеть, по-моему, страшнее. С нетерпением ждали, когда же появится вакцина. Едва узнали, что есть, позвонили в ЕДДС и записались. Психологически стало намного спокойнее жить и, навещая 79-летнюю маму, уже не волнуемся о том, что можем «принести» ей инфекцию. Я и от гриппа ежегодно прививаюсь — помогает.

— В этом сезоне, — подтверждает М. Горькаева, — более 80 процентов населения было привито от гриппа. Люди стали более активными в этом плане. Если раньше их нужно было приглашать, то сейчас сами звонят и спрашивают, когда можно привиться.

Ольга ФРОЛОВА.

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