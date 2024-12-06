В этом году разительно преобразился сквер у памятника погибшим воинам. Здесь появилась стела героев СВО, лавочки, скамейки, вазоны, цветники и многое другое.

Продолжаем рассказывать про благоустройство сельских населенных пунктов. Сегодняшнее повествование «ДВ» — о Пушкинском сельсовете, где за год сделано немало. А предстоит еще больше.

РАЗ ФОНАРЬ, ДВА ФОНАРЬ…

На прием к главе сельского поселения Пушкинский сельсовет Нине Демиховой пришла жительница улицы Молодежной Елена Гулевская с весьма необычной просьбой, касающейся уличного освещения. Посетительница просила, нет-нет, не установить светильник неподалеку от дома, наоборот, развернуть уже имеющийся немного в сторону. Его яркий свет, бьющий прямо в окна дома, очень мешает ночью спать.

На прием к главе сельсовета Нине Демиховой пришла жительница улицы Молодежной Елена Гулевская.

А, вообще, территорию сельсовета в темное время суток освещают двести двадцать два светодиодных светильника. Выходящие из строя лампочки оперативно меняют.

ПОМНИТЬ ВСЕХ И КАЖДОГО

Неподалеку от местного храма, носящего имя святителя Димитрия Ростовского, находится обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это место, чтимое пушкинцами, благоустроили и преобразили. Прилегающую территорию озеленили, высадив молодые сосны, рябины и туи, разбили цветочные клумбы, установили декоративные лавочки, скамейки и вазоны, урны для мусора. Пространство перед памятником выложили тротуарной плиткой.

Обновились и две мемориальные стены, на которых крепятся восемь гранитных табличек с именами и фамилиями 382-х погибших земляков. Сам памятник капитально отремонтировали, таблички и крепления для них заказали новые.

Отдельное место в сквере Воинской Славы отведено недавно появившейся стеле с портретами двух уроженцев Пушкино, героев СВО: ефрейтора Сергея Чарояна и военного летчика Андрея Гребенникова. Оба геройски погибли, до конца исполнив свой воинский долг, оба награждены орденами Мужества.

Похоронены на местном кладбище. Торжественное открытие обновленного общественного пространства намечено на 9-е декабря, в День Героев Отечества.

В 2025-м году в рамках программы «Комфортная городская среда» запланирована установка изгороди по всему периметру сквера. Это будет вторая очередь благоустройства общественного пространства.

ПОД СВОДАМИ ХРАМА КУЛЬТУРЫ

В прошлом году Дом культуры в селе Пушкино отметил очередной юбилей: сорок пять лет с момента открытия. Знаковую дату очаг культуры встретил в стадии капитального обновления. Позитивные перемены начались три года назад.

Ремонт фойе местного Дома культуры ведется в рамках программы «Инициативное бюджетирование». За работой — отделочники Николай Антюфеев и Игорь Курбанов.

На данный момент зрительный зал полностью готов к приему гостей, систему отопления заменили годом ранее, двухэтажное здание Дома культуры получило пластиковые стеклопакеты и металлические антикоррозийные двери. Спортивный зал, размещенный под одной крышей с ДК, вместо стеклянных блоков в качестве окон получил витражи с матовыми стеклами. Отремонтировали проблемные участки кровли. На крыше сделали армирование и залили тонкий слой бетона. Его подавали наверх при помощи мощного насоса.

На сегодня под крышей Дома культуры ведутся работы по отделке фойе. Строители, счищая многолетнюю краску со стен, оставили в первозданном виде украшающие их фрески. Это — память из далекого 1981-го года, когда мастера-отделочники решили нанести на стены причудливые композиции. Своеобразный настенный фотоальбом из гипса, воды и песка. Фрески решили оставить на память потомкам. Их почистят и покроют свежей краской. Параллельно с работами в фойе ведется отделка наружных стен. Их утепляют, а затем закрывают современными панелями типа «вентилируемый фасад». Ему не будут страшны природные катаклизмы. Да и в плане эстетики ДК начнет выглядеть по-городскому.

Ремонт фойе ведется в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Немалую финансовую лепту в преображение сельского клуба внесло ООО «Добрыня». Крупный агрохолдинг выделил на эти цели 3,5 миллиона рублей. Кроме этого, «Добрыня» выступала основным спонсором целого ряда социальных проектов, реализованных на территории сельсовета.

ДОРОГИ, МОСТ И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ…

В уходящем году в сельсовете отсыпали щебнем улицу Победы, заделали неровности на дороге от Большой Отрады до деревни Заря, новый асфальт появился на пятикилометровом участке автодороги, от моста через реку Плавица до поворота на животноводческий комплекс ООО «Отрада Фармз».

В 2025 году, сообщила глава поселения Н. Демихова, будут ремонтировать мост через реку Плавица между Большой Отрадой и Пушкино. В эти дни объявлен аукцион по отбору подрядчиков на выполнение работ. Финансирование реконструкции мостового перехода будет производиться из областного бюджета. Также на будущий год в Пушкинском поселении запланировано строительство очистных сооружений, которые будут принимать сточные воды от трех многоквартирных домов, средней школы и Дома культуры. Сейчас ведется изготовление проектно-сметной документации.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Три года назад главным подарком для местных жителей стало открытие парка отдыха, когда местный сельсовет благодаря участию в федеральной программе «Благоустройство сельских территорий» получил финансовый карт-бланш на масштабные преобразования.

Освоенные средства позволили разбить аллеи, выложив их современной тротуарной плиткой, разбить большую цветочную клумбу, провести монтаж светильников, установить скамейки с урнами, смонтировать ограждение лицевой части парка. При входе в парк открыли небольшую Доску почета с фотографиями пушкинцев, являющихся примером в труде и общественной жизни. Стенд ежегодно обновляется.

Но в этой идиллической картине недавно появилось темное пятно. В парке периодически стали хозяйничать вандалы: то лавочку испортят, то светильник повредят. Для борьбы с хулиганством в сентябре сельсовет установил в зоне отдыха восемь видеокамер, картинки с которых в режиме реального времени выводятся не только на ноутбук в рабочем кабинете главы поселения Нины Демиховой, но также и на ее смартфон. Кроме этого, вся информация записывается и хранится длительное время.

— В один из октябрьских дней, — рассказывает Нина Георгиевна, — неравнодушные жители сообщили мне, что по территории парка, прямо по пешеходным дорожкам, пугая отдыхающих, на мотоциклах гоняют молодые люди. Приехав на место, пригласила ребят для беседы. Вместо нотаций и увещеваний показала в своем смартфоне видеозапись их лихачества. А теперь, говорю, выбирайте: или начинаете вести себя соответствующим образом, или видео в этот же день уходит в полицию. Парни, недолго думая, выбрали первый вариант. И с тех пор, — улыбается собеседница, — случаи хулиганства и порчи общественного имущества в Пушкино прекратились. Оказывается, и словом можно наводить порядок.

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Справка «ДВ»:

В сельском поселении Пушкинский сельсовет находятся шесть населенных пунктов: села Пушкино и Большая Отрада, деревни Слава, Веселовка, Заря и Малая Отрада.

На 1-е января 2024-го года в сельсовете проживал 1431 человек.

Имеется развитая социальная инфраструктура, в которую входят Дом культуры, библиотека, школа, два отделения почты, медпункт, филиал Сбербанка, магазины, ООО «Добрыня», ООО «Отрада Фармз», 5 фермерских хозяйств.