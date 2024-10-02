В минувшую пятницу, 27 сентября, в свой профессиональный праздник поздравления принимали воспитатели и все сотрудники дошкольных учреждений.

С торжеством их тепло поздравили заместитель главы администрации Добринского муниципального района Галина Михайловна Демидова, начальник отдела образования Ирина Михайловна Немцева и председатель профкома работников народного образования Оксана Александровна Ростовцева.

Начальник отдела образования Ирина Михайловна Немцева и заместитель главы администрации района Галина Михайловна Демидова вручили грамоту Екатерине Николаевне Васильевой, воспитателю детсада №2 п. Добринка.

Все выступавшие сошлись в едином мнении, насколько важен, сложен и ответственен труд каждого из воспитателей, ведь родители им доверяют самое ценное в жизни — своих детей. Случайных людей здесь не бывает. Действительно, нужно призвание, чтобы целыми днями заниматься с такой малышнёй, особенно когда их только-только привели в ясли. Дома нам с одним ребёнком тяжело, а там — целый отряд. Надо успеть и плакс успокоить, и хулиганов усмирить… Научить их не только хорошо разговаривать, одеваться, обуваться и завязывать шнурки, но и подготовить к школе и, что ещё важнее, научить доброму отношению друг к другу и ко всему окружающему.

Воспитатель ГДО лицея Ирина Викторовна Понарьина стала победительницей районного конкурса «Воспитатель года — 2024».

Ребятишки, если посчитать, с воспитателями, а не родителями находятся большую часть времени в рабочие дни. Арифметика тут простая: в семь ребятишки проснулись, и в 7.40 или 8.00 ч. они уже в саду. Родители заберут их в 17.30 ч. Дома — в 18 часов, а в 21.00 уже спят. Поэтому и не забываются никогда добрые воспитатели и нянечки, им доверяют свои тайны малыши. В том числе, и семейные секреты…

Оксана Юрьевна Зимина, заведующая детсадом №2 п. Добринка, за многолетний добросовестный труд награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.

На празднике был отмечен труд большого числа воспитателей. Так, Почётными грамотами Министерства просвещения РФ награждены Оксана Юрьевна Зимина, заведующая детсадом №2 п. Добринка, и Галина Евгеньевна Лычкина, исполняющая обязанности заведующей детсадом п. Петровский. Много грамот получили воспитатели от администрации Добринского района и отдела образования с профсоюзным комитетом.

На торжестве чествовали участниц конкурса «Воспитатель года -2024»: победительницу муниципального конкурса Ирину Викторовну Понарьину, воспитателя ГДО лицея №1 п. Добринка, и лауреатов этого профессионального состязания: Наталью Валерьевну Дорофееву, воспитателя детсада №4 п. Добринка, Ирину Александровну Мартынову, воспитателя ГДО школы №2 п. Добринка, и Сошкину Раису Ивановну, воспитателя детсада №2 п. Добринка.

Молодой специалист Кубар Мразовна Овцынова из с. Нижняя Матрёнка только начала свой путь в этой нелёгкой профессии.

Воспитатель из Новочеркутинского детсада Людмила Владимировна Заева читает стихотворение о своей непростой и благородной работе.

В Год семьи на празднике отметили педагогов, члены семей которых разделили труд воспитателя. Это Елена Васильевна Двуреченская, воспитатель ГДО школы №2 п. Добринка, у которой две её родные сестры тоже воспитатели, Елена Вячеславовна Логинова, музыкальный руководитель детсада ст. Плавица, дочка которой тоже работает воспитателем, Ольга Григорьевна Михалёва, воспитатель ГДО лицея №1 п. Добринка, её дочь тоже выбрала профессию воспитателя, Екатерина Юрьевна Тихонова, воспитатель ГДО лицея №1 п. Добринка, которая пошла по профессиональным стопам своей мамы. Мероприятие не обошло стороной и новичков этого нелёгкого дела: И.М. Немцева и О.А. Ростовцева поздравили с началом трудовой деятельности молодого специалиста ГДО школы с. Нижняя Матренка Кубар Мразовну Овцынову.

Сотрудники Петровского детсада Наталия Викторовна Голанцева, Елена Николаевна Есакова и Вера Петровна Королёва поздравили своих коллег с праздником песней.

Родительница со ст. Плавица Галина Васильевна Лещинская подарила виновникам торжества задорную песню.

Весёлый танец от малышей в честь наставников.

С праздником собравшихся поздравляли их подопечные, исполнившие задорные танцы, а также благодарные родители пели песни в их честь. И, конечно, свой актёрский талант показали сами виновники торжества, ведь для них не составляет труда на различных мероприятиях не только читать стихи или петь песни, но и играть различные сказочные роли.