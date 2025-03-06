В прошедшую субботу на главной площади Добринки прошла Масленица. С самого утра здесь расставлялись торговые палатки, делегации сельских поселений красочно оформляли свои подворья, звучали русские народные песни. По площади разносились ароматы свежей выпечки и шашлыка.

Главным атрибутом Масленицы, конечно же, были блины. Гостям праздника предлагали их отведать с икрой, яйцами, медом и другими ингредиентами.

Тем временем на главной сцене Добринки развернулось театрализованное представление. Культработники сельских поселений в ярких костюмах водили хороводы с добринцами разных возрастов. Финалом действа стало сожжение чучела Масленицы.

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Всех пришедших на площадь поздравил с праздником глава Добринского района Александр Пасынков, который пожелал повеселиться всем от души, провожая зиму. Затем он вместе со своими заместителями Олегом Малыхиным, Галиной Демидовой и Андреем Тарасовым, гостями народных гуляний оценил убранство и ассортимент блюд на сельских подворьях.

В каждой палатке столы буквально ломились от разносолов, а коллективы сельских подворий встречали гостей душистым чаем, песнями и прибаутками.

Другим местом притяжения пришедших на праздник стали спортивные состязания, которые проводились на нескольких площадках. Дети с удовольствием поиграли в хоккей с метлами вместо клюшек. Много желающих было на площадке, где проходили бои подушками. Силачи соревновались в поднятии 24-килограммовой гири. Лучший результат (50 подъемов) у добринца Александра Толчеева.

Призовой столб был покорен несколько раз. Были и другие спортивные забавы, за победу в которых вручались солидные призы.

В соревнованиях по перетягиванию каната самыми сильными оказались мужчины из Богородицкого сельского поселения, вторыми и третьими стали команды из Березнеговатки и Нижней Матренки. Эти команды получили сертификаты на 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Чуть позже были оглашены результаты конкурса сельских подворий. Жюри безоговорочно отдало в нем первое место Добринскому сельскому поселению. Хворостянское подворье заняло второе место, а третьим стало Дуровское сельское поселение.

Сотня ценных призов была разыграна в праздничной лотерее.

Что ж, народные гуляния получились массовыми и веселыми. Добринцы проводили зиму с размахом. Встречаем теперь весну, ждать которой, по прогнозам синоптиков, всем нам осталось совсем немного…