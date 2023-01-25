В школе №2 п. Добринка состоялась интеллектуальная викторина «Умники и умницы» по химии, биологии и физике среди старшеклассников. Хозяева в стенах своей школы встречали лицеистов и верхнематрёнцев.

Местом для игры выбрали «Точку роста». Идейным вдохновителем состязаний выступила районный методист Ольга Евгеньевна Подхалюзина.

Лицеисты Денис Пчельников и Иван Хованцев проводят опыт под наблюдением учителя химии Е.Д. Лазутиной. Парни в будущем хотят связать свою судьбу с медициной.

— «Умники и умницы» стали завершающим этапом предметной недели естественно-научного цикла, которая проходила в нашей школе на этих днях, — объяснила ведущая викторины, учитель химии этого учреждения Елена Дмитриевна Лазутина.

В самом начале с приветственным словом к ребятам обратилась директор МБОУ СОШ №2 п. Добринка Надежда Сергеевна Каширская, которая выразила уверенность:

— Ребята, раз вы здесь, значит, уже умники. Не зря же именно вас школы командировали на это интеллектуальное мероприятие. А уж кто окажется самым эрудированным, покажет игра.

Верхнематрёнские умницы выбирают необходимые ингредиенты для проведения опыта.

Скажу честно: я в душе болела за инициаторов «соревнования» — учителей школы №2 Е.Д. Лазутину, Н.П. Богачёву и Т.В. Бабкову, так как очень нелегко ребятишек из других учреждений собрать, да ещё для них что-нибудь интересненькое придумать. Из детей моими любимцами сразу стали лицеисты (просто потому, что многих из игроков знаю лично, тут встретились герои моей публикации о медклассе…). Но это совершенно не отражалось на баллах ни на каком этапе игры, поскольку судьями выступали опытные педагоги: Ирина Ивановна Вострикова (лицей), Ольга Серафимовна Панова (В. Матрёнка) и Ольга Евгеньевна Подхалюзина.

Над сложным вопросом думает команда «Гелиум» (МБОУ СОШ №2).

Свои команды ребята назвали «Мудрая Сова» (лицей), «Алые паруса» (В. Матрёнка) и «Гелиум» (школа №2). Улыбки на лицах умников и умниц говорили о том, что им понравилось участвовать в этом мероприятии. Кто-то из них, если и давалось на раздумья время, отвечал моментально, кто-то размышлял…

Команда «Алые паруса» приехала на интеллектуальные состязания из Верхней Матрёнки.

Игра состояла из нескольких раундов. Каждый из них — это одна из трёх наук, что лежали в основе викторины. Умникам по химии, биологии и физике задавались серьёзные и шуточные вопросы, например, «какой злак может расти на человеке?» (ячмень) или «назовите физика со сладкой фамилией» (Сахаров). Представители команд, надев белые халаты, участвовали и в практическом опыте по химии. Все справились на отлично, подобрав нужные вещества для реакции. Интересным был вопрос об Альфреде Нобеле, который решил увековечить своё имя и учредить мировую премию имени себя, после того как вышла ошибочная публикация о его смерти.

И самым последним заданием было: написать небольшое сочинение о том, кто и за что через двадцать лет получит Нобелевскую премию. Команды единогласно и очень ответственно указали такие направления, как онкология и трансплантология.

Команду «Алые паруса» за 3-е место награждают директор МБОУ СОШ №2 п. Добринка Н.С. Каширская и учителя этой школы Е.Д. Лазутина и Н.П. Богачёва.

Победителем стала «Мудрая Сова» (кстати, птичку-атрибут, сделанную собственными руками из фоамирана, ребята тоже приносили с собой для поддержки). Всё-таки недаром ровно половина этой команды: 11-классники Елизавета Распопова, Иван Хованцев и Денис Пчельников — уже в этом году станут сдавать на ЕГЭ те предметы, что лежали в основе игры, а потом поступят в медвузы. Второе место — у «Гелиума», третье — у «Алых парусов». Все команды получили грамоты и сладкие призы из рук директора Н.С. Каширской.