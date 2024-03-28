В гимназии провели традиционный ЕГЭ для мам и пап выпускников 2024-го года.
Эта Всероссийская акция проводится уже около десятка лет. Её главная цель — показать родителям всю процедуру экзамена от первого момента входа экзаменующихся в пункт проведения, где их осматривают металлоискателем, до нахождения в аудитории во время выполнения заданий под камерами наблюдения и выхода детей после ЕГЭ.
В кабинете сначала состоялся живой разговор о том, что нужно обязательно детям захватить с собой в ту поездку, а чего брать не следует или, вообще, категорически запрещено законом (телефоны, аудио-и видеоаппаратура).
Так, к примеру, на вопрос, надо ли брать с собой бутылку воды, ответили, что в классах стоят кулеры, в любой момент можно к ним подойти и попить, а вот лекарства, если ребёнок употребляет их по каким-либо показаниям, ему необходимо положить с собой. Про шоколад или какой-либо бутерброд многоопытные педагоги, ежегодно участвующие в ЕГЭ, тоже посоветовали ничего лучше непосредственно в саму аудиторию не нести: шуршание сначала мешает соседям по парте, потом те захотят повторить процедуру и в целом это вредит самим же испытуемым, а время экзамена ограничено.
Каждый год мамам и папам также предлагают сдать экзамен по различным предметам. На сей раз — история. Участников было 13 из различных школ района. Надо сказать, что волновались они, думается, не меньше своих ребятишек. Вдруг не справятся, забыли родную историю, а ведь когда-то сами сдавали её на отлично… Как только распечатали тесты и раздали их собравшимся, в классе сразу наступила тишина.
Причём собрались здесь те, чьи будущие выпускники будут летом сдавать тот же предмет. Среди них — Степан Алексеевич Нархов. Он не родитель, а старший брат 11-классницы Варвары. Сам лишь три года назад окончил гимназию, сейчас третьекурсник факультета иностранных языков ВГУ.
— Я в своё время также сдавал ЕГЭ по истории, набрал 79 баллов. Это в принципе непростой экзамен, как может показаться сначала: надо знать наизусть много исторических дат и событий, некоторые в заданиях отличаются друг от друга буквально одним-двумя годами, так что соотнести это с каким-либо столетием невозможно. Только стопроцентное знание этого исторического периода поможет правильно ответить. В заданиях много подвохов. Хочу сказать спасибо своему школьному учителю по истории Ирине Александровне Прохоровой, которая меня и моих одноклассников отлично научила. В вузе я по этому предмету сдал экзамен на первом курсе тоже на пять.
Папа выпускника лицея Алексей Викторович Коломыцкий был одним из активнейших родителей этого ЕГЭ. Его волновало буквально всё. Досконально он интересовался каждым моментом проведения: — Вдруг аппаратура не сработает и задания не смогут распечатать или свет погаснет, что делать?
Ответ главного специалиста-эксперта отдела образования Елены Михайловны Злобиной его успокоил: — На этот случай всё предусмотрено. При отключении электричества будет работать генератор.
После выполнения заданий А.В. Коломыцкий сказал: — Только одно могу сыну Ярославу посоветовать: надо упорно готовиться, чтобы набрать хорошие баллы по истории.
Лариса Викторовна Прозорова — учитель технологии лицея №1 п. Добринка и одновременно психолог этого образовательного учреждения. Её дочка Дарья после школы хочет связать свою жизнь с юриспруденцией. По словам мамы, это направление у них — дело семейное. Ещё в царской России один из их прадедов служил мировым судьёй, сейчас ближайшие родственники Дарьи тоже служат в прокуратуре различных регионов страны.
— Но меня больше волнует эмоциональный настрой дочери на этот или любой другой экзамен, — сказала мама-психолог и посоветовала остальным родителям больше заботиться о таком важном моменте, — всем ребятам желаю ответственно готовиться к испытаниям и сдать экзамены хорошо, на те баллы, о которых мечтают, а мамам и папам советую их поддерживать морально при любых жизненных обстоятельствах. Ведь экзамен в конце концов можно и пересдать, а здоровье и сам ребёнок дороже.
В принципе для этого каждый год и проводят такие ЕГЭ для родителей.
Губернатор Липецкой области Игорь АРТАМОНОВ: «Образовательные акции нужны и детям, и взрослым. Саморазвитием необходимо заниматься в любом возрасте, подавать пример молодежи, показывать, что важно учиться на протяжении всей жизни».