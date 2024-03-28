В гимназии провели традиционный ЕГЭ для мам и пап выпускников 2024-го года.

Эта Всероссийская акция проводится уже около десятка лет. Её главная цель — показать родителям всю процедуру экзамена от первого момента входа экзаменующихся в пункт проведения, где их осматривают металлоискателем, до нахождения в аудитории во время выполнения заданий под камерами наблюдения и выхода детей после ЕГЭ.

В кабинете сначала состоялся живой разговор о том, что нужно обязательно детям захватить с собой в ту поездку, а чего брать не следует или, вообще, категорически запрещено законом (телефоны, аудио-и видеоаппаратура).

Так, к примеру, на вопрос, надо ли брать с собой бутылку воды, ответили, что в классах стоят кулеры, в любой момент можно к ним подойти и попить, а вот лекарства, если ребёнок употребляет их по каким-либо показаниям, ему необходимо положить с собой. Про шоколад или какой-либо бутерброд многоопытные педагоги, ежегодно участвующие в ЕГЭ, тоже посоветовали ничего лучше непосредственно в саму аудиторию не нести: шуршание сначала мешает соседям по парте, потом те захотят повторить процедуру и в целом это вредит самим же испытуемым, а время экзамена ограничено.

Родителей, как потом и детей, перед входом в пункт проведения ЕГЭ проверяют металлоискателем.

Каждый год мамам и папам также предлагают сдать экзамен по различным предметам. На сей раз — история. Участников было 13 из различных школ района. Надо сказать, что волновались они, думается, не меньше своих ребятишек. Вдруг не справятся, забыли родную историю, а ведь когда-то сами сдавали её на отлично… Как только распечатали тесты и раздали их собравшимся, в классе сразу наступила тишина.

Причём собрались здесь те, чьи будущие выпускники будут летом сдавать тот же предмет. Среди них — Степан Алексеевич Нархов. Он не родитель, а старший брат 11-классницы Варвары. Сам лишь три года назад окончил гимназию, сейчас третьекурсник факультета иностранных языков ВГУ.

Степан Нархов: «Экзамен по истории не такой уж и простой, как может показаться сначала. Много подвохов в заданиях. Сестре Варваре повторяю это без конца».

— Я в своё время также сдавал ЕГЭ по истории, набрал 79 баллов. Это в принципе непростой экзамен, как может показаться сначала: надо знать наизусть много исторических дат и событий, некоторые в заданиях отличаются друг от друга буквально одним-двумя годами, так что соотнести это с каким-либо столетием невозможно. Только стопроцентное знание этого исторического периода поможет правильно ответить. В заданиях много подвохов. Хочу сказать спасибо своему школьному учителю по истории Ирине Александровне Прохоровой, которая меня и моих одноклассников отлично научила. В вузе я по этому предмету сдал экзамен на первом курсе тоже на пять.

А.В. Коломыцкий: «Сыну Ярославу, после того как сам сдал ЕГЭ по истории, посоветую одно — ответственнее готовиться к экзаменам».

Папа выпускника лицея Алексей Викторович Коломыцкий был одним из активнейших родителей этого ЕГЭ. Его волновало буквально всё. Досконально он интересовался каждым моментом проведения: — Вдруг аппаратура не сработает и задания не смогут распечатать или свет погаснет, что делать?

Главный специалист-эксперт отдела образования Е.М. Злобина отвечает на вопросы собравшихся на экзамен родителей.

Ответ главного специалиста-эксперта отдела образования Елены Михайловны Злобиной его успокоил: — На этот случай всё предусмотрено. При отключении электричества будет работать генератор.

После выполнения заданий А.В. Коломыцкий сказал: — Только одно могу сыну Ярославу посоветовать: надо упорно готовиться, чтобы набрать хорошие баллы по истории.

Л.В. Прозорова: «Помимо подготовки к экзаменам, очень важен и эмоциональный настрой ребёнка к испытаниям. Родители обязательно должны его поддерживать морально».

Лариса Викторовна Прозорова — учитель технологии лицея №1 п. Добринка и одновременно психолог этого образовательного учреждения. Её дочка Дарья после школы хочет связать свою жизнь с юриспруденцией. По словам мамы, это направление у них — дело семейное. Ещё в царской России один из их прадедов служил мировым судьёй, сейчас ближайшие родственники Дарьи тоже служат в прокуратуре различных регионов страны.

— Но меня больше волнует эмоциональный настрой дочери на этот или любой другой экзамен, — сказала мама-психолог и посоветовала остальным родителям больше заботиться о таком важном моменте, — всем ребятам желаю ответственно готовиться к испытаниям и сдать экзамены хорошо, на те баллы, о которых мечтают, а мамам и папам советую их поддерживать морально при любых жизненных обстоятельствах. Ведь экзамен в конце концов можно и пересдать, а здоровье и сам ребёнок дороже.

В принципе для этого каждый год и проводят такие ЕГЭ для родителей.

Губернатор Липецкой области Игорь АРТАМОНОВ: «Образовательные акции нужны и детям, и взрослым. Саморазвитием необходимо заниматься в любом возрасте, подавать пример молодежи, показывать, что важно учиться на протяжении всей жизни».