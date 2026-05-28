Звонок последний, звонок прощальный

В минувший вторник во всех школах Добринского округа прозвенели последние звонки.

Во второй Добринской школе праздничная линейка прошла в актовом зале общеобразовательного учреждения.

— По понятным причинам, — рассказывает директор школы Надежда Каширская, — в целях обеспечения безопасности мы ограничились небольшим кругом участников мероприятия. На последний звонок были приглашены учащиеся девятого и одиннадцатого классов, их родители и ближайшие родственники. В этом году нашу школу покидают 11 выпускников. Последний звонок также прозвенит для 46 девятиклассников.

Почётными гостями праздника стали глава Добринского округа Александр Пасынков и благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев.

В самом начале линейки заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Какоткина зачитала приказ о допуске будущих выпускников к государственной итоговой аттестации.

— Сегодня, — сказал в своем поздравлении Александр Пасынков, — я нахожусь в стенах своей родной школы и как представитель администрации Добринского округа, и как один из родителей, дочь которого оканчивает девятый класс. И вместе с вами разделяю волнение за будущее наших детей. Много лет назад для меня в этой школе также прозвенел последний звонок, и я до сих пор помню этот момент. Дорогие выпускники, уважаемые девятиклассники! Я от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным днём, который навсегда останется в вашей памяти. Желаю вам успешно сдать предстоящие экзамены и выбрать правильный путь в жизни, по которому пойдёте уверенно, покоряя новые вершины. Огромное спасибо учителям, которые вложили в вас частичку своей души, а родителям — терпения и всего самого доброго.

Со словами напутствия к ребятам обратились Надежда Каширская, Александр Адоньев и первые учителя Галина Зиброва и Людмила Павлова, классный руководитель Мария Панова.

Ну и куда же без тёплых слов от выпускников в адрес своих родителей? Фраза ребят: «Мама, посмотри, как я выросла (вырос)» — вызвала искренние слёзы не только у пап и мам выпускников, но и у многих в актовом зале. В свою очередь, родители подготовили для своих чад небольшой поздравительный флешмоб.

Право дать последний звонок было предоставлено классному руководителю одиннадцатиклассников и каждому из 11 выпускников. А последние позднее запустили бумажные самолёты, которые забрали с собой детство этих повзрослевших юношей и девушек…

В этом учебном году общеобразовательные учреждения Добринского округа покинут 70 выпускников и некоторые из 267 девятиклассников.