13 прибыших из-за границы человек в Добринском районе находятся в изоляции под наблюдением медиков

Cотрудники Добринской центральной районной больницы вместе с полицией и администрацией района сотрудничают в выявлении приехавших к нам граждан из других регионов РФ.
Врачи их осматривают с целью раннего выявления коронавирусной инфекции и предупреждения ее распространения в районе.
По состоянию на 31 марта осмотрено 102 человека.
Вы можете помочь, сообщив о прибывших по телефону 8 (905) 178-73-79 Чулковой Надежде Николаевне.
Также в настоящее время на изоляции находятся 13 человек, прилетевших из-за границы, 8 человек уже закончили наблюдение. Все проведённые лабораторные исследования для выявления коронавирусной инфекции отрицательные.
С 1 апреля в больнице ограничивают плановую госпитализацию в круглосуточные стационары. Прекращают работу: дневной стационар, профилактические медицинские осмотры, плановая стоматологическая помощь и плановая вакцинация.
«Призываем жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, болезни дыхательной системы посещать амбулаторно-поликлинические подразделения только для оказания медицинской помощи, которую невозможно осуществить на дому. Для выписки льготных лекарственных данной категории пациентов также не надо посещать больницу! Позвоните в регистратуру или отделение общей врачебной практики, врач осмотрит Вас на дому, рецепт доставит социальный работник», — говорится в сообщении ГУЗ «Добринская ЦРБ» в Инстаграме.
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Добринцы, сотрудники нашей больницы в тандеме с полицией и администрацией Добринского района сотрудничают в выявлении приехавших к нам граждан из других регионов РФ. Врачи их осматривают с целью раннего выявления коронавирусной инфекции и предупреждения ее распространения в районе. На 31.03 осмотрено 102 человека. Вы можете помочь нам, сообщив о прибывших по телефону 8 (905) 178-73-79 Чулковой Надежде Николаевне. Также в настоящее время на изоляции находятся 13 человек, прилетевших из-за границы, 8 человек уже закончили наблюдение. Все проведённые лабораторные исследования для выявления коронавирусной инфекции отрицательные. С 1.04.2020г. временно ограничиваем плановую госпитализацию в круглосуточные стационары, прекращают работу: дневной стационар, профилактические медицинские осмотры, плановая стоматологическая помощь и плановая вакцинация. Призываем жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, болезни дыхательной системы посещать амбулаторно-поликлинические подразделения только для оказания медицинской помощи, которую невозможно осуществить на дому. Для выписки льготных лекарственных препаратов данной категории пациентов не надо посещать больницу! Позвоните в регистратуру или отделение общей врачебной практики, врач осмотрит Вас на дому, рецепт доставит социальный работник. Убедительно призываем граждан при появлении симптомов ОРВИ вызывать медицинского работника на дом!!! Желаем крепкого здоровья! Проведите ближайшие дни дома и не поддавайтесь панике!
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