13 прибыших из-за границы человек в Добринском районе находятся в изоляции под наблюдением медиков

Cотрудники Добринской центральной районной больницы вместе с полицией и администрацией района сотрудничают в выявлении приехавших к нам граждан из других регионов РФ.

Врачи их осматривают с целью раннего выявления коронавирусной инфекции и предупреждения ее распространения в районе.

По состоянию на 31 марта осмотрено 102 человека.

Вы можете помочь, сообщив о прибывших по телефону 8 (905) 178-73-79 Чулковой Надежде Николаевне.

Также в настоящее время на изоляции находятся 13 человек, прилетевших из-за границы, 8 человек уже закончили наблюдение. Все проведённые лабораторные исследования для выявления коронавирусной инфекции отрицательные.

С 1 апреля в больнице ограничивают плановую госпитализацию в круглосуточные стационары. Прекращают работу: дневной стационар, профилактические медицинские осмотры, плановая стоматологическая помощь и плановая вакцинация.

«Призываем жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, болезни дыхательной системы посещать амбулаторно-поликлинические подразделения только для оказания медицинской помощи, которую невозможно осуществить на дому. Для выписки льготных лекарственных данной категории пациентов также не надо посещать больницу! Позвоните в регистратуру или отделение общей врачебной практики, врач осмотрит Вас на дому, рецепт доставит социальный работник», — говорится в сообщении ГУЗ «Добринская ЦРБ» в Инстаграме.