Больше всего ДТП за 11 месяцев этого года произошло на автодороге Добринка — ст. Плавица

Водительская дисциплина на дорогах Добринского района, мягко говоря, «хромает». По состоянию на конец ноября на дорогах района было совершено 27 ДТП, в которых 7 человек погибли, а еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Как рассказывает начальник ОГИБДД, майор полиции Александр Ногтев, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошел рост аварий (в 2018 году — 21 ДТП) и число погибших (с 3 до 7). Но в то же время количество пострадавших сократилось с 35 в 2018 году до 29 в текущем.

Наиболее частый вид ДТП — это столкновения (12 аварий). Допущено 4 случая опрокидывания транспортного средства, 6 наездов на пешеходов и 2 наезда на препятствие. Зарегистрированы случаи съезда с дороги, падение пассажира и наезд на велосипедиста.

Наиболее сложный участок — это автодорога Добринка — ст. Плавица. На нем произошло 5 ДТП. Три аварии зарегистрированы на трассе Грязи— Добринка. На улице Интернациональной в с. Александровка произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. Главными причинами ДТП стало невыполнение требований правил дорожного движения, в частности, не уступили дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, а также нарушение расположения транспортного средства на проезжей части.

Основное количество аварий произошло в дневное время суток, с 6 утра до 10 вечера (24 ДТП), еще 3 — ночью, с 10 вечера до 6 часов утра.

За 11 месяцев текущего года было допущено 3 дорожно-транспортных происшествия, с места совершения которых скрылись водители. В прошлом году таковых не было.