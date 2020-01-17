Десять вопросов новому главврачу

Наша справка

Л.И. Самошина родилась в 1987-м году в Грязях. С отличием окончила школу и поступила в Воронежскую медакадемию на лечебный факультет, какую окончила в 2011-м году. В вузе с большим интересом занималась научной деятельностью по неврологии, результаты которой привели к тому, что студентке-отличнице на 5-6-м курсах выплачивали именную стипендию. Учебное заведение она окончила с красным дипломом. Сначала около 2-х лет трудилась неврологом в Плавицкой больнице, потом — в Добринской поликлинике. В последние годы была заместителем главврача по поликлинической части. Замужем. Вместе с супругом Дмитрием Викторовичем Самошиным, директором ООО «ДобринкаБытСервис», воспитывает двух сыновей восьми и трёх лет.

— Лилия Игоревна, почему выбрали такую непростую профессию, в Вашей семье уже были доктора?

— В связи с серьезными заболеваниями, поставленными моим родственникам, в 11-м классе я твердо решила связать свою судьбу с медициной. Мне хотелось изучить эти проблемы, помочь близким.

— Как попали в наш район?

— Вышла замуж, старший сынок родился, когда я ещё училась в интернатуре. Трудовая деятельность началась в отделении ОВП д. Ольговка, где под своё крыло взяли замечательные люди и хорошие доктора. Это Светлана Николаевна Дедяева, Марина Владимировна Зубкова, Татьяна Анатольевна Полосухина, Примов Рамал Манафович и теперь, к сожалению, уехавший от нас Александр Петрович Поддубный. Спасибо им всем большое.

ПЕРВЫЙ ШАГ. КАКОЙ ОН?

— Назначение главврачом обрадовало Вас или озадачило?

— Конечно, озадачило. Ещё в ноябре с наставления ныне покойного Александра Викторовича Дарьина, 22 года руководившего добринской медициной, был проведён конкурсный отбор для формирования кадрового резерва Липецкой области, куда входила и я. Бывший главврач многое сделал для районного здравоохранения, душой болел за него и в целом за коллектив, какой возглавлял, и не хотел, чтобы пришёл кто-то со стороны. Я, в свою очередь, надеюсь на поддержку районной и областной администраций и управления здравоохранения.

— Ваш первый шаг на посту главврача с чем будет связан?

— Есть 2 основные задачи: снижение смертности и улучшение экономической ситуации. Мы приступили к оптимизации расходов, которые отрицательно не отразятся на пациентах. С целью раннего выявления заболеваний с начала года начата активная работа по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием передвижного мобильного комплекса. Группа медицинских работников осматривает и обследует работающих жителей района, приезжая к ним в организации, к пенсионерам и безработным, проживающим в отдаленных населенных пунктах, непосредственно в их сельские советы. Будет усилен контроль за ведением диспансерной группы пациентов. За счет этих мер планируем снизить смертность людей трудоспособного возраста. Кроме того, вскоре планируем создать отделение платных услуг для удобства граждан, проходящих платный профилактический медосмотр (для получения медицинской справки на водительское удостоверение или оружие), а также это отделение будет действовать для проведения первичного и периодического медосмотра. Всё будет находиться в одном месте. В 2020 году преобразится «взрослая» поликлиника, которая станет функционировать, используя принципы бережливого производства. В 2020-2024 годы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируем приобрести новое оборудование, автомобили, провести капитальный ремонт нескольких зданий и построить новое отделение ОВП в с.Талицкий Чамлык, двух ФАПов в с. Богородица и п. Кооператор.

ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЫХ!

— Жители района давно возмущаются по поводу закрытия терапевтического отделения, многих направляют в Усмань, что неудобно. Над этой проблемой станете думать или пока всё останется на прежнем уровне?

— Да, в ближайшее время планируем увеличить количество коек терапевтического профиля в п. Добринка. Но лечить больных с инсультами и инфарктами мы не сможем, так как согласно приказу управления здравоохранения медпомощь таким пациентам должна оказываться только в сосудистых центрах.

— Каковы перспективы привлечения в добринскую медицину молодых специалистов? Скольких докторов не хватает и по каким направлениям?

— Мы стараемся привлекать новые кадры. К примеру, в 2019-м к нам приехали 7 молодых докторов. Для сравнения: в один из соседних районов не пришёл никто. Не хватает терапевтов и врачей общей практики, травматолога-ортопеда, акушера-гинеколога, кардиолога и эпидемиолога, а также нескольких медсестёр и одного фельдшера для работы на ФАПе в Приозёрном. В сентябре 2020 г. наш коллектив пополнится терапевтом и врачом ОВП. Я буду активно выезжать в медицинские вузы и колледжи на ярмарки вакансий для привлечения специалистов. При поддержке администрации района в виде предоставления служебного жилья медикам, думаю, удастся закрыть вакансии.

ПОМОЖЕТ МИЛЛИОН ОТ ГУБЕРНАТОРА

— Как Вы считаете: программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогут с нехваткой молодых кадров на селе?

— Уже очень помогают. Программа «Земский доктор» привлекла многих специалистов в наш район. Теперь ещё надеемся на программу главы нашего региона Игоря Георгиевича Артамонова «Миллион от губернатора», то есть врачи дефицитных специальностей получат суммарно 2 миллиона. Что касается фельдшерско-акушерских пунктов, то у нас в 19 из 20 есть фельдшера, но большинство из них — пенсионного возраста. Поэтому, разумеется, надеемся и на программу «Земский фельдшер». А ещё продолжим сотрудничество с медклассами и в целом со школами, будем привлекать выпускников в наше здравоохранение.

— Вы сами продолжите принимать пациентов как доктор-невролог?

— Я не хочу бросать неврологию. Мне она интересна, хотя в данный момент приём не веду.

«ПРОХОДИТЕ МЕДОСМОТР РЕГУЛЯРНО!»

— Куда можно обращаться с жалобами на медицинское обслуживание населения?

— Можно лично ко мне по телефону 2-11-85 или к заместителю главного врача по лечебной части Галине Васильевне Ходяковой по номеру 8-961-602-12-25. Полный список телефонов «горячей линии» есть на нашем сайте в сети Интернет и на стендах.

— А к кому с претензиями, просьбами или вопросами хотела бы обратиться главный врач Добринского района?

— У меня огромная просьба к жителям: хотя бы раз в год, пожалуйста, проходите медосмотр. По анализу смертности за 2019-й год от инфаркта миокарда умерло большинство тех, кто не обращался ранее к нам за помощью. В основном это мужчины трудоспособного возраста. К сожалению, мы, врачи, не можем вылечить того, кто сам не хочет лечиться.

Вопросы задавала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.